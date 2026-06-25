غراهام أرنولد: مستقبلي مع العراق سيتحدد بعد كأس العالم

أوضح المدرب الأسترالي للمنتخب العراقي غراهام أرنولد، الخميس، أن مستقبله على رأس الجهاز الفني لـ«أسود الرافدين» سيتحدد «بعد انتهاء مشاركتنا في كأس العالم»، عشية مواجهة مصيرية مع السنغال في الجولة الثالثة من الدور الأول لمونديال 2026 لكرة القدم.

ويتشبث العراق بأمل التأهل إلى دور الـ32 من المجموعة التاسعة كأحد أفضل 8 منتخبات تتخطى دور المجموعات من المركز الثالث، على الرغم من خسارته مباراتيه الأوليين مع فارق أهداف سلبي (-6) قبل لقاء السنغال التي تتقدّم عليه بفارق 3 أهداف.

وردّ أرنولد على سؤال مستقبله مع المنتخب، في مؤتمر صحافي في تورونتو: «عقدي ينتهي خلال 5 أو 6 أسابيع. سأتحدث مع رئيس الاتحاد بشأن هذا الموضوع بعد انتهاء مشاركتنا في كأس العالم».

وتطرّق المدرب الأسترالي إلى المواجهة مع السنغال، قائلاً: «أعتقد أن مثل هذه المباراة تتطلب قرارات جريئة وخطة هجومية. اللاعبون مستعدون لمباراة الغد، ليس من أجل العراق فقط، بل من أجل أنفسهم وثقافتهم وهويتهم أيضاً».

وأضاف حول ما إذا كان يستهدف الفوز فقط أم حسابات التأهل بما يخص عدد الأهداف: «أنا أدرب دائماً بعقلية الانتصار. أريد الفوز في كل مباراة، ولا ألعب من أجل التعادل أو الخسارة».

وتابع: «أحاول أن أمنح اللاعبين الثقة والعقلية القوية والإيجابية. لا نتحكم في ما يفعله الخصم، لكننا نستطيع التحكم في طريقتنا واستعدادنا. رسالتنا دائماً هي السعي إلى الفوز».

واعتبر أرنولد، الذي قاد العراق في 18 مباراة حتى الآن منذ تعيينه في مايو (أيار) 2025، أن «الجماهير هي أفضل ما هذه البطولة»، مضيفاً: «من الامتياز أن نحظى بهذا الدعم. الجماهير العراقية كانت سنداً كبيراً لنا هنا في كأس العالم».

وأردف: «لا مجال للسياسة في كأس العالم، فكل التركيز منصبّ على كرة القدم. كل مباراة لها أهميتها، وهذا من شأنه أن يرفع مستوى كرة القدم الدولية».

واعتبر أن مشاركة العراق في نهائيات أميركا الشمالية كان لها «تأثير كبير. رأيت حجم الحماس الذي يعيشه الشعب العراقي مع كل مباراة. اللاعبون يشعرون بهذا الدعم، والشعب يعيش معهم كل لحظة».

واستطرد: «مجموعتنا من أصعب مجموعات البطولة، ولذلك فإن خوض هذه المنافسات يمنح اللاعبين خبرات ثمينة ستساعدهم على التطور مستقبلاً».