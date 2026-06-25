بيبي يسجل أسرع هدف لكوت ديفوار في المونديال بشباك كوراساو

بيبي يسجل أسرع هدف لكوت ديفوار في المونديال بشباك كوراساوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5288621-%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%88
بحث المراهق المكسيكي جيلبرتو مورا عن خيارات للتمرير، ليمرر كرة رائعة إلى خورخي سانشيز، قبل أن يصطدم زميله بحارس مرمى التشيك وتصل الكرة إلى خوليان كينونيس ليضع الكرة في الشباك ويتقدم المنتخب المكسيكي 2/صفر.
وكانت تلك الشرارة التي كان يبحث عنها مدرب المكسيك خافيير أغيري لهجوم بدا بطيئاً، رغم فوز الفريق في أول مباراتين له في كأس العالم وتأهله بالفعل إلى دور الـ32.
وأضاف مورا (17 عاماً) وضوحاً على خط هجوم المكسيك خلال المباراة الأخيرة من دور المجموعات، والتي انتهت بفوز رائع بثلاثية نظيفة، من خلال التناغم مع زملائه في الهجوم وهو ما افتقده زميله برايان غوتيريز في المباراتين السابقتين.
وأصبح اللاعب الملقب بـ«موريتا» أصغر لاعب مكسيكي يبدأ مباراة في كأس العالم، تجاوز الرقم القياسي المسجل منذ انطلاق البطولة عام 1930 باسم مانويل «شاكيتاس» روساس، الذي كان يبلغ من العمر 18 عاماً و88 يوماً.
وقال مورا بعد مباراة الأربعاء: «بالنسبة لي، هذا حلم تحقق، وهو ما سعيت إليه دائماً، لم أستوعب تماماً ما حققته، لكنني سعيد ومسرور».
وأضاف: «كنا نطمح للفوز بالبطولات الثلاث، والآن علينا التركيز على الخطوة التالية، علينا مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد، لأن هناك منافسين أقوياء في انتظارنا، ونريد مواصلة التقدم».
وقال ألبرتو غارسيا أسبي، اللاعب الدولي السابق والمحلل الرياضي في قناة «فوكس سبورتس»: «كنا نطالب برؤيته أكثر، والحقيقة أنه أثبت أنه نجم، تمريرته التي أسفرت عن الهدف الثاني كانت رائعة».
وأنهى المنتخب المكسيكي دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، ولم يتعرف على هوية منافسه في دور الـ32، فقد شكل أداء مورا تحدياً إيجابياً للمدرب أجيري في اختيار التشكيلة قبل انطلاق مرحلة خروج المغلوب.
ويملك مورا بالفعل العديد من الأرقام القياسية، ففي أغسطس (آب) 2024، كان أصغر لاعب يبدأ أساسياً ويسجل هدفاً في الدوري المكسيكي الممتاز بعمر 15 عاماً.
وفي يناير (كانون الثاني) 2025، أصبح أصغر لاعب يشارك لأول مرة مع المنتخب المكسيكي بعمر 16 عاماً.
ويعد مورا أصغر لاعب في جيل جديد يخوض أول كأس عالم له. وينضم إليه لاعب الوسط أوبيد فارغاس (20 عاماً) والظهير ماتيو تشافيز (22 عاماً) الذي سجل هدف الافتتاح ضد التشيك.
وقال أغيري: «بغض النظر عن أعمارهم، لدي العديد من اللاعبين الشباب الجاهزين تماماً، إنهم جيل من الشباب المكسيكي لا يخشى شيئاً، هذا الجيل الجديد هو المستقبل، وهناك أساس متين لما ينتظرنا في المستقبل».
بايرن ميونيخ يضم براون من آينتراخت فرانكفورتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5288628-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%86-%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D8%B6%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A2%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA
ذكرت تقارير إعلامية أن ناثنيال بروان، ظهير أيسر المنتخب الألماني، سينتقل إلى بايرن ميونيخ قادما من آينتراخت فرانكفورت.
وأوضحت قناة «سكاي» الألمانية، الخميس، أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً سيوقع على عقد لمدة خمسة أعوام في بايرن ميونيخ في صفقة قيمتها نحو 55 مليون يورو (62.6 مليون دولار)، ولم يؤكد الناديان الأمر حتى الآن.
ويمتد عقد براون مع فرانكفورت حتى عام 2030.
وكان قد انضم إلى الفريق قادماً من نورنبرغ عام 2024.
وتألق براون مع المنتخب الألماني في كأس العالم الجارية، لكنه تعرض للإصابة قبل المباراة الثالثة للفريق أمام الإكوادور.
ويسعى بايرن ميونيخ لضم ظهير أيسر بعد رحيل البرتغالي رفائيل جويريرو وسلسلة من الإصابات التي تعرض لها الكندي ألفونسو ديفز.
دورة إيستبورن: كيز وأوستابينكو إلى نصف النهائيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5288626-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86-%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A
تأهلت الأميركية ماديسون كيز واللاتفية يلينا أوستابينكو إلى نصف نهائي دورة إيستبورن، بعد فوزهما الساحق بمجموعتين في هذه الدورة التحضيرية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.
ولم تخسر كيز، الفائزة بلقب إيستبورن عامي 2014 و2023، أي مجموعة حتى الآن في نسخة هذا العام، بعد فوزها على مكارتني كيسلر بنتيجة 6 - 3 و6 - 1 في ربع النهائي في مباراة أميركية خالصة.
وتأهلت أوستابينكو، بطلة إيستبورن 2021، بسهولة إلى نصف النهائي بفوزها على التركية زينب سونميز 6 - 3 و6 - 0، على الرغم من تعرضها لضربة شمس في الليلة السابقة.
كيز وأوستابينكو هما المصنفتان الأخيرتان المتبقيتان في قرعة السيدات. لكل منهما لقب واحد في بطولات الغراند سلام الفردية، حيث تُوّجت أوستابينكو بطلة لبطولة فرنسا المفتوحة عام 2017، بينما فازت كيز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي.
وتلعب كيز في نصف النهائي مع الكرواتية بيترا مارسينكو الفائزة على الأميركية كايتي ماكنالي 6 - 3 و4 - 6 و6 - 4 في ساعتين و18 دقيقة.
وقالت كيز بعد بلوغها نصف النهائي للمرة الرابعة على ملاعب إيستبورن العشبية: «أنا سعيدة للغاية بأدائي اليوم».
أما أوستابينكو التي سبق لها الوصول إلى نصف نهائي ويمبلدون، والتي ستواجه الألمانية تاتيانا ماريا في المباراة المقبلة بعد فوز الأخيرة على الروسية تيريزا فالنتوفا 6 - 3 و7 - 5، فقد أعربت عن سعادتها بالعودة إلى الملعب، الخميس.
وقالت: «لم أكن أعتقد أنني سألعب اليوم. بعد مباراة الأمس الساعة 10:00 مساء (21:00 بتوقيت غرينيتش)، أصبت بضربة شمس، لذا شعرت بتعب شديد».
لدى الرجال، واصل البريطاني جايك دريبر، المصنف رابعاً عالمياً سابقاً، عودته الواعدة من الإصابة تحت إشراف الاسكوتلندي أندي موراي، بفوزه الساحق على الكندي غابرييل ديالو 6 - 1 و6 - 4، ليبلغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ دورة كوينز العام الماضي.
ويلعب دريبر مع الفرنسي أوغو أومبير الفائز على مواطنه كونتان هاليس 6 - 3 و6 - 4.
ولن يكون دريبر اللاعب البريطاني الوحيد في نصف النهائي؛ إذ حقق توبي صامويل الذي تأهل كخاسر محظوظ، أكبر فوز في مسيرته الاحترافية بفوزه على الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو الثامن 6 - 3 و6 - 4.
وضرب صامويل موعداً مع البلجيكي زيزو بيرغز الذي تغلب على البريطاني جان شوينسكي، المتأهل من التصفيات، بنتيجة 6 - 3 و6 - 3.