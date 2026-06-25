إيقاف العدّاء الكيني كيبيووت كاندي 7 أعوام

عُوقب العدّاء الكيني كيبيووت كاندي، حامل الرقم القياسي العالمي السابق في سباق نصف الماراثون، بالإيقاف لمدة سبعة أعوام؛ لارتكابه مخالفتين لقواعد مكافحة المنشطات.

وأعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى المستقلة، التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، اليوم الخميس، أن العدّاء الكيني رفض تقديم عيّنة، كما تلاعب بإجراءات فحص المنشطات.

وكان كاندي قد أُوقف مؤقتاً في مارس (آذار) 2020، وقد اعترف العدّاء (30 عاماً) بالمخالفتين، ما أدى إلى تخفيف العقوبة من ثماني سنوات إلى سبع سنوات.

وكان كاندي قد فاز بالميدالية الفضية في بطولة العالم لنصف الماراثون التي أقيمت في بولندا عام 2020. وفي العام نفسه، سجل رقماً قياسياً عالمياً في المسافة نفسها بلغ 57 دقيقة و32 ثانية في فالنسيا، وهو رقم جرى تحطيمه لاحقاً.

كما فاز كاندي بنصف ماراثون فالنسيا في عاميْ 2022 و2023، واحتلّ المركز الثالث عشر في ماراثون برلين عام 2024.