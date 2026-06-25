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الرياضة رياضة عالمية

سيرينا ويليامز تعود بعد غياب دام أربع سنوات

سيرينا ويليامز (رويترز)
سيرينا ويليامز (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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سيرينا ويليامز تعود بعد غياب دام أربع سنوات

سيرينا ويليامز (رويترز)
سيرينا ويليامز (رويترز)

كانت النجمة الأميركية سيرينا ويليامز في قمة مجدها عندما فازت بآخر ألقابها في بطولة ويمبلدون للتنس قبل 10 سنوات، وبعد ساعات من تتويجها بلقبها السابع في فردي السيدات ببطولة ويمبلدون، حققت ويليامز وشقيقتها فينوس لقب الزوجي السيدات للمرة 14 في البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام»، وحافظت الشقيقتان على سجلهما الخالي من الهزائم في نهائيات البطولات الكبرى.

وكان الثنائي حينها يبلغ إجمالاً 80 عاماً، وكانتا تصنفان من المخضرمات، ولكن بعد مرور عشر سنوات، وهما في منتصف الأربعينات من العمر، تحاول النجمتان الأميركيتان العودة للمنافسة مجدداً في ملاعب التنس.

وقررت سيرينا خوض غمار منافسات الفردي أيضاً بعد حالة من الترقب في ويمبلدون حتى اللحظات الأخيرة وسط تبقي بطاقة دعوة واحدة شاغرة.

وشاركت فينوس في عدد من البطولات بشكل متقطع هذا الموسم، لكن عودة سيرينا بشكل مفاجئ أثارت ضجة في عالم التنس.

وبدأ العد التنازلي لعودة فينوس منذ ظهورها في أواخر 2025 في برنامج اختبارات مكافحة المنشطات، وهو إجراء ملزم ومرهق، لا يخوضه إلا من ينوي احتراف التنس.

وتبقى العودة على الملاعب العشبية خياراً منطقياً لسيرينا في ظل تفضيلها هذه النوعية من الملاعب التي لا تطلب جهداً بدنياً إضافياً مثل الملاعب الرملية.

وتألقت سيرينا في ظهورها الأول بمنافسات الزوجي في بطولة كوينز، حيث اتسمت بالشراسة في التحركات على الشبكة وقوة ضرباتها الأرضية، حيث وصلت سرعة إرسالها إلى 120 ميلاً في الساعة.

ولكنها لم تهنأ بهذه العودة في ظل إصابة شريكتها الكندية فيكتوريا مبوكو، لتكتفي الأميركية المخضرمة بمباراة واحدة، بعدها ودعت بطولة برلين مبكراً بالخسارة في الدور الأول رفقة التشيكية كارولينا موخوفا.

وليس هناك شك في أن تحقيق الفوز في منافسات الزوجي في سن 44 عاماً أمراً رائعاً، لكن منافسات الفردي أصعب وبها مجازفة كبيرة، خصوصاً أن النجمة الأميركية ستشارك في إحدى البطولات الأربع الكبرى بعد غيابها عن المباريات الرسمية منذ حوالي أربع سنوات.

وكان ظهورها الأخير في نيويورك أثبت أنها لا تزال تحتفظ بقوتها، بعدما فازت على المصنفة الثانية الإستونية أنيت كونتافيت قبل أن تخسر بصعوبة أمام الأسترالية أيلا تومليانوفيتش، لكنها صعدت لمنصات التتويج لآخر مرة في مسيرة 23 لقباً بالبطولات الكبرى منذ 10 أعوام، وذلك خلال فترة حملها الأولى بابنتها الكبرى أولمبيا.

ولم تحقق سيرينا أي فوز في ويمبلدون منذ خسارتها نهائي الفردي في عامي 2018 و2019، بمجموعتين متتاليتين.

وأكدت سيرينا أنها لجأت لأدوية إنقاص الوزن بعد ولادة ابنتها الثانية أديرا في عام 2023، وقالت الأميركية ليندسي دافنبورت، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً: «سيرينا تبدو في حالة بدنية رائعة، وربما تبدو أفضل مما كانت عليه عندما اعتزلت التنس».

وأضافت دافنبورت: «لكن الملاعب العشبية صعبة، فالإيقاع يكون سريعاً عليها في البداية، وتتطلب مجهوداً بدنياً مضاعفاً، فهي لا تتطلب الركض كثيراً مثل الملاعب الرملية، وستكون مطالبة بالانحناء في أوقات كثيرة».

ولم تقتنع دافنبورت بفكرة أن ويليامز لا تهتم بالنتائج، في ظل تأكيد النجمة الأميركية قبل عودتها المفاجئة أنها لا تحتاج أن تثبت شيئاً لأحد.

وقالت دافنبورت، الفائزة ببطولة ويمبلدون عام 1999: «هدفها أن تكون الأفضل دائماً، ولم تكن ترضى بالمتوسط».

وأضافت: «توقع تتويجها بالألقاب سريعاً سيكون سذاجة، لكن أرى أنها قادرة على تحقيق ذلك تدريجياً، فالأمر ليس سهلاً، لأنها غائبة عن الملاعب منذ سنوات، ويزداد صعوبة مع التقدم في السن».

وتابعت: «إنها لاعبة فريدة من نوعها، وظاهرة غير مسبوقة بين لاعبات التنس، فهي تمتلك مزايا كثيرة».

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الرياضة رياضة عالمية

نيمار يذرف الدموع في غرفة الملابس بعد عودته إلى اللعب مع البرازيل

نيمار (أ.ف.ب)
نيمار (أ.ف.ب)
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT

نيمار يذرف الدموع في غرفة الملابس بعد عودته إلى اللعب مع البرازيل

نيمار (أ.ف.ب)
نيمار (أ.ف.ب)

قال نيمار إنه توجه إلى غرفة الملابس وذرف بعض الدموع وهو بمفرده عقب عودته إلى اللعب مع منتخب البرازيل بعد غياب دام 981 يوماً، إذ شارك في الشوط الثاني خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه 3-صفر على اسكوتلندا في كأس العالم لكرة القدم أمس الأربعاء في ميامي.

وكانت آخر مرة شارك فيها اللاعب (34 عاماً) مع منتخب البرازيل في عام 2023.

وتعرض لإصابة خطيرة في الركبة في أكتوبر (تشرين الأول) من ذلك العام وواجه صعوبات في الحفاظ على مستواه منذ حينها.

وكانت مشاركته في تشكيلة البرازيل لكأس العالم محل شك في البداية.

ثم تعرض لإصابة في ربلة الساق الشهر الماضي مما أدى إلى استبعاده من أول مباراتين للبرازيل في البطولة. لكنه عاد مؤخراً إلى الملاعب الدولية في مباراة الفريق أمام اسكوتلندا وسط هتافات الجماهير باسمه.

وقال نيمار للصحافيين بعد أن احتلت البرازيل صدارة المجموعة الثالثة: «ذهبت إلى غرفة الملابس بمفردي وذرفت بعض الدموع».

وأضاف: «إنه ارتياح كبير أن أعيش كل هذا من جديد. إنها لحظة امتنان. أشكر الله على أني تمكنت من عيش هذا مرة أخرى».

وشارك نيمار، الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي برصيد 79 هدفاً، حتى الآن في أربع بطولات كأس العالم وسجل ثمانية أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في البطولات منذ عام 2014.

وقال: «كنت غائباً لفترة طويلة لذا أصبح الفريق مختلفاً الآن، وأنا أنظر إليه بنظرة جديدة».

وتابع: «لكني سعيد جداً لأني تمكنت من العودة واللعب في كأس العالم والدفاع عن المنتخب البرازيلي بعد كل هذه السنوات».

وستواجه البرازيل الفريق الذي سيحتل المركز الثاني في المجموعة السادسة في مباراة الدور المقبل التي ستقام في هيوستن يوم الاثنين.

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الرياضة رياضة عالمية

حلبة كورنيش جدة تستضيف للمرة الأولى افتتاح موسم فورمولا إي الجديد

أعلنت بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي الروزنامة المبدئية لموسم 2026-2027 (الشرق الأوسط)
أعلنت بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي الروزنامة المبدئية لموسم 2026-2027 (الشرق الأوسط)
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT

حلبة كورنيش جدة تستضيف للمرة الأولى افتتاح موسم فورمولا إي الجديد

أعلنت بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي الروزنامة المبدئية لموسم 2026-2027 (الشرق الأوسط)
أعلنت بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي الروزنامة المبدئية لموسم 2026-2027 (الشرق الأوسط)

أعلنت بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي، والاتحاد الدولي للسيارات، الروزنامة المبدئية لموسم 2026-2027، بعد اعتمادها من المجلس العالمي لرياضة المحركات التابع للاتحاد الدولي للسيارات، التي تشهد أكبر روزنامة في تاريخ البطولة بإقامة 21 سباقاً في 13 مدينة حول العالم.

وتتضمن الروزنامة محطات جديدة، من بينها حلبة الأميركتين في مدينة أوستن الأميركية، وحلبة زاندفورت في هولندا، إلى جانب انتقال سباق الجائزة الكبرى الكهربائية في لندن إلى موطنه الجديد على حلبة براندز هاتش الشهيرة في المملكة المتحدة.

وتعود البطولة إلى الشرق الأوسط، ولكن عبر محطة غير مسبوقة، إذ تنطلق للمرة الأولى من حلبة كورنيش جدة، التي تستضيف الجولتين الأولى والثانية من الموسم الجديد، لتقدم سباقين ليليين في بلد ارتبط بعلاقة وثيقة مع البطولة منذ انطلاقها في المملكة.

تعكس استضافة جدة لافتتاح الموسم الدور المتنامي للمملكة في رسم مستقبل رياضة المحركات الكهربائية (الشرق الأوسط)

وتعكس استضافة جدة لافتتاح الموسم الدور المتنامي للمملكة في رسم مستقبل رياضة المحركات الكهربائية.

وبإطلالتها على ساحل البحر الأحمر، وما تتميز به من منعطفات عالية السرعة وأجواء جماهيرية مميزة، تستعد الحلبة لاحتضان منافسات جديدة وبداية استثنائية للموسم تحت الأضواء.

ورحب الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ورئيس مجلس إدارة شركة رياضة المحركات السعودية بعودة بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي، إلى حلبة كورنيش جدة، التي ستستضيف الجولتين الافتتاحيتين للموسم للمرة الأولى.

ومنذ ظهورها الأول في السعودية، أصبحت فورمولا إي جزءاً مهماً من مسيرة رياضة المحركات في المملكة، حيث تجمع بين الابتكار والاستدامة والسباقات العالمية.

ويشهد هذا الموسم أيضاً فصلاً جديداً ومشوقاً مع تقديم سيارة الجيل الرابع الجديدة كلياً، التي تمثل الخطوة التالية في سباقات السيارات الكهربائية، وتعكس بوضوح سرعة تطور هذه الرياضة على مستوى الأداء والتقنية.

وأضاف: «تواصل السعودية نموها بوصفها وجهة رائدة لاستضافة أكبر الفعاليات الرياضية الدولية، إذ تستقبل أبرز البطولات العالمية، بما يعكس طموح المملكة وقدراتها وشغفها بالرياضة».

وتبقى فورمولا إي جزءاً رئيسياً من هذه المسيرة، ونتطلع إلى الترحيب مجدداً بالفرق والسائقين والجماهير في جدة لقضاء عطلة نهاية أسبوع حافلة بالإثارة على حلبة كورنيش جدة.

تتضمن الروزنامة محطات جديدة من بينها حلبة الأميركتين في مدينة أوستن الأميركية (الشرق الأوسط)

وقال كارلو بوتاجي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «سي بي إكس»: «إن استضافة الجولة الافتتاحية من موسم فورمولا إي في جدة تمثل لحظة فخر بالنسبة لنا، فهذا الحدث لا يرحب بعودة بطولة العالم الرائدة في سباقات السيارات الكهربائية إلى المملكة العربية السعودية فحسب، بل يشهد أيضاً الظهور التنافسي الأول لسيارة الجيل الرابع الجديدة والمبتكرة.

وفي «سي بي إكس» نركز على تقديم تجارب رياضية عالمية المستوى ترتبط بالجماهير، وتبرز الابتكار، وتترك أثراً مستداماً. ونتطلع إلى الترحيب بالفرق والشركاء والجماهير من مختلف أنحاء العالم في جدة، في بداية لا تُنسى لموسم جديد وجيل جديد من السباقات.

وقال ألبرتو لونغو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبطولة العالم للفورمولا إي: «بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الماضية، يسعدنا العودة إلى جدة وإقامة عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لموسم 2026-2027 في المملكة، حيث توفر حلبة كورنيش جدة سباقات شوارع عالية السرعة لا تضاهى، ولا شك لدي في أنها ستقدم افتتاحية مشوقة للموسم مع الظهور التنافسي الأول لكل من سيارات الجيل الرابع ونظام السباق المفتوح الجديد».

تعود البطولة إلى الشرق الأوسط إذ تنطلق للمرة الأولى من حلبة كورنيش جدة (الشرق الأوسط)

روزنامة قياسية تضم 21 سباقاً

ينطلق أكبر موسم في تاريخ سلسلة سباقات السيارات الكهربائية أحادية المقعد من المملكة العربية السعودية، عبر سباقين ليليين على حلبة كورنيش جدة يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

بعد ذلك تتجه البطولة إلى الأميركتين، حيث يقام سباق مكسيكو سيتي يوم 16 يناير (كانون الثاني) 2027، يليه السباق الجديد في حلبة الأميركتين بمدينة أوستن يوم 6 فبراير (شباط) 2027، ثم سباق ميامي على الحلبة الدولية في استاد هارد روك يوم 20 فبراير 2027، قبل أن تختتم جولات الأميركتين بسباق ساو باولو يوم 13 مارس (آذار) 2027.

وتنتقل البطولة بعد ذلك إلى آسيا لإقامة سباق سانيا على حلبة هايتانغ باي الصينية يوم 17 أبريل (نيسان) 2027، قبل التوجه إلى موسم أوروبي موسع يتضمن سلسلة من الجولات المزدوجة تبدأ في برلين على حلبة مطار تمبلهوف يومي 8 و9 مايو (أيار)، ثم موناكو يومي 15 و16 مايو، ثم لندن على حلبة براندز هاتش يومي 29 و30 مايو.

وتتواصل الجولات الأوروبية مع الجولة المزدوجة في زاندفورت الهولندية يومي 18 و19 يونيو (حزيران)، قبل إقامة سباق مدريد يومي 26 و27 يونيو.

ويختتم الموسم بجولة مزدوجة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تستضيف شنغهاي السباقين يومي 10 و11 يوليو (تموز)، قبل إسدال الستار على الموسم في طوكيو يومي 24 و25 يوليو 2027، ليختتم أول موسم في حقبة الجيل الرابع. نظام جديد وديناميكي للسباقات يشهد موسم 2026-2027، بالتزامن مع انطلاق حقبة الجيل الرابع، تطبيق نظام جديد للجولات المزدوجة، يجمع بين سباق الجائزة الكبرى الكهربائية التقليدي وسباق جديد أقصر يحمل اسم السباق المفتوح.

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انهيار مدرج في ملعب تدريبات منتخب السويد

انهار مدرج في ملعب تدريبات منتخب السويد (أ.ب)
انهار مدرج في ملعب تدريبات منتخب السويد (أ.ب)
  • استوكهولم : «الشرق الأوسط»
TT
  • استوكهولم : «الشرق الأوسط»
TT

انهيار مدرج في ملعب تدريبات منتخب السويد

انهار مدرج في ملعب تدريبات منتخب السويد (أ.ب)
انهار مدرج في ملعب تدريبات منتخب السويد (أ.ب)

انهار مدرج في ملعب التدريب الخاص بمنتخب السويد المشارك في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

سقط المدرج في ملعب «فريسكو» بالقرب من دالاس على منطقة تضم منصة إعلامية مؤقتة، لكن دون إصابة أحد بأذى، في ظل عدم إقامة حصة تدريبية في ذلك الوقت.

وقال المدير العام لمنتخب السويد، ستيفان بيترسون، لصحيفة «أفتونبلادت»: «كانوا يريدون هدم شيء ما، لكن يبدو أنه سقط في الاتجاه الخاطئ».

وأضاف: «لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى، لقد فجروا شيئاً ما بشكل خاطئ».

ولاحظ لاعبو منتخب السويد أثار انهيار المدرج أثناء وصولهم لخوض حصة تدريبية يوم الأربعاء، لكن المدير الفني للفريق جراهام بوتر، أكد أن ما حدث لم يؤثر على استعداد السويد لمواجهة اليابان في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

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