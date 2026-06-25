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الرياضة رياضة عالمية

«فيفا» يواجه رفضاً من مصر وإيران بسبب السماح بأعلام المثليين في ملعب «لومن فيلد»

ملعب «سياتل» الذي سيستضيف مباراة مصر وإيران (أ.ف.ب)
ملعب «سياتل» الذي سيستضيف مباراة مصر وإيران (أ.ف.ب)
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«فيفا» يواجه رفضاً من مصر وإيران بسبب السماح بأعلام المثليين في ملعب «لومن فيلد»

ملعب «سياتل» الذي سيستضيف مباراة مصر وإيران (أ.ف.ب)
ملعب «سياتل» الذي سيستضيف مباراة مصر وإيران (أ.ف.ب)

يريد الاتحادان الإيراني والمصري لكرة القدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منع أي «مراسم أو أنشطة ترويجية» داعمة للمثليين خلال المباراة المثيرة للجدل بين مصر وإيران، المقررة السبت في مدينة سياتل الأميركية، كما طالبا بمنع أي رموز أو شعارات مرتبطة بحركة المثليين داخل ملعب «لومن فيلد».

ومنذ تأكيد استضافة سياتل لإحدى مباريات كأس العالم في 26 يونيو (حزيران)، بدأت اللجنة المحلية المنظمة إعداد فعاليات مرافقة للمناسبة، قبل أن تُسفر قرعة البطولة، التي أجريت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن إقامة مباراة مصر وإيران على هذا الملعب.

كما خصصت اللجنة المنظمة صفحة على موقعها الإلكتروني بعنوان لهذا الحدث، إضافة إلى مؤتمر صحافي يعقد الخميس بهذه المناسبة.

وأكد «فيفا» لشبكة «The Athletic»، الأربعاء، أنه سيسمح بحمل أعلام المثليين في جميع مباريات كأس العالم هذا الصيف.

في المقابل، حاول رئيس «فيفا»، جياني إنفانتينو، التقليل من استخدام وصف «للمباراة» خلال مقابلة مع صحيفة «فيلتفوخه» السويسرية في يناير (كانون الثاني) الماضي، قائلاً: «أود أن أوضح أنه لن تكون هناك مباراة لهم، في إشارة للمثليين في كأس العالم. ستكون هناك مباراة ضمن كأس العالم في سياتل، وفي اليوم نفسه ستقام فعاليات تنظمها جهات خارجية في المدينة، لكنها لا ترتبط بالمباراة نفسها».

وفي بيان أرسله الاتحاد الإيراني لكرة القدم إلى «The Athletic»، مساء الأربعاء، تجنب الإشارة إلى مجتمع المثليين بالاسم، مكتفياً بوصفه بـ«هذه الحركة».

وقال متحدث باسم المنتخب الإيراني، رداً على استفسار الشبكة: «الاتحاد الإيراني لكرة القدم يتعامل مع هذه القضية بمنتهى الجدية، وقد أبلغ (فيفا) بموقفه بوضوح».

وأضاف: «إيران ومصر دولتان مسلمتان تربطهما قواسم ثقافية ودينية مشتركة، والمواقف التي عبّر عنها الاتحادان تعكس القيم والمعتقدات المشتركة لشعبي البلدين».

وتابع: «موقفنا يتمثل في عدم إقامة أي مراسم أو أنشطة ترويجية مرتبطة بهذه الحركة داخل الملعب أو ضمن الأجواء الرسمية للمباراة. وقد جرى إبلاغ (فيفا) بهذا الموقف عبر القنوات الرسمية».

وأضاف: «نعتقد أن (فيفا) يجب أن يأخذ في الاعتبار آراء ومخاوف المنتخبات المشاركة عند اتخاذ قرارات تتعلق بأجواء المباريات، وطريقة تقديمها داخل الملاعب».

وأكد أن «(فيفا) أُبلغ بالموقف المشترك لمصر وإيران، ومن المنتظر أن يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم إقامة أي مراسم أو أنشطة ترويجية مرتبطة بهذه الحركة داخل الملعب، أو ضمن البيئة الرسمية للمباراة».

كما أوضح المتحدث أن الاتحاد الإيراني أبلغ «فيفا» أيضاً بأنه لا يرغب في رؤية أي رموز أو شعارات مرتبطة بهذه الحركة داخل الاستاد.

وفي بيان آخر صدر الأربعاء، أكد «فيفا» أنه يعدّ كأس العالم 2026 «بطولة شاملة ترحب بالجميع»، مضيفاً أن «أعلام المثليين وغيرها من الأعلام التي تُمثل التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية مسموح بها بموجب مدونة السلوك الخاصة بكأس العالم 2026».

وكانت اللجنة المنظمة في سياتل، التي تضم في مجلس إدارتها ممثلين عن نادي سياتل رين، ونادي سياتل ساوندرز، ولجنة سياتل الرياضية، ونادي سياتل سي هوكس، إضافة إلى مالك نادي ساوندرز أدريان هاناور، قد قررت إطلاق اسم «للمباراة» على هذا اللقاء قبل إجراء قرعة البطولة في ديسمبر الماضي.

ولم يكن للمقر الرئيسي لـ«فيفا» أي دور في إطلاق هذه المبادرة، إذ جاءت الفكرة من اللجنة المحلية في سياتل، كما لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هناك أي فعاليات ستقام داخل الملعب يوم المباراة.

ولا تملك اللجان المحلية المنظمة صلاحية فرض مبادرات داخل ملاعب البطولة، إذ تخضع جميع الأنشطة الرسمية لإشراف «فيفا». ووفقاً لمصادر مطلعة على التخطيط، فإن أغلب الفعاليات التي أعدّتها لجنة سياتل ستُقام خارج محيط الملعب، وهي مناطق لا تقع ضمن اختصاص «فيفا».

وحتى مساء الأربعاء، لم تُعلن اللجنة المحلية عن أي فعاليات داخل الاستاد، إلا أن مشجعين محليين قد يحضرون المباراة وهم يحملون أعلام المثليين.

وعندما أُعلن عن «المباراة» في ديسمبر الماضي، اعتقد كثيرون أن المباراة ستشهد فعاليات منظمة داخل ملعب «لومن فيلد».

لكن بعد إعلان جدول المباريات، وجدت اللجنة المحلية نفسها أمام موقف معقد، بعدما تبين أن المباراة ستكون بين مصر وإيران، أي بين دولتين تجرمان العلاقات المثلية، وهو ما أدى إلى اعتراض فوري من الاتحادين المصري والإيراني اللذين طالبا بوقف أي ارتباط بين المباراة وفعاليات المثليين.

كما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» وموقعه الإلكتروني، رفضه «إقامة أي فعاليات تتعلق بدعم المثلية» خلال المباراة أمام إيران.

وأوضح الاتحاد المصري أنه بعث خطاباً رسمياً إلى الأمين العام لـ«فيفا»، ماتياس غرافستروم، بعد علمه بأن اللجنة المحلية تعتزم تنظيم «بعض الفعاليات المتعلقة بدعم المثلية» خلال المباراة، مؤكداً رفضه الكامل لهذه الأنشطة لأنها «تتعارض بصورة مباشرة مع القيم الثقافية والدينية والاجتماعية في المنطقة، ولا سيما في المجتمعات العربية والإسلامية».

وظل «فيفا» حذراً في تصريحاته طوال الأشهر الماضية، وامتنع في البداية عن التعليق، في حين رفضت اللجنة المحلية في سياتل التراجع عن التسمية التي أطلقتها على المباراة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«The Athletic» أن الاتحادين المصري والإيراني حاولا قبل انطلاق البطولة إزالة جميع الإشارات المرتبطة بفعاليات المثليين من محيط المباراة ومن جميع المنصات المرتبطة بكأس العالم داخل المدينة، لكن «فيفا» رفض هذا الطلب، في ظل إصرار اللجنة المنظمة في سياتل والسلطات المحلية على المضي في خططها.

وأضاف: «الرسائل العامة المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك أعلام المثليين وغيرها من الأعلام التي تمثل التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، مسموح بها داخل الملاعب، شريطة استخدامها بما يتوافق مع مدونة السلوك الخاصة بكأس العالم 2026».

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم طُلب منه التعليق على التطورات، لكنه لم يصدر أي رد حتى وقت نشر الخبر.

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نيمار يذرف الدموع في غرفة الملابس بعد عودته إلى اللعب مع البرازيل

نيمار (أ.ف.ب)
نيمار (أ.ف.ب)
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
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  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT

نيمار يذرف الدموع في غرفة الملابس بعد عودته إلى اللعب مع البرازيل

نيمار (أ.ف.ب)
نيمار (أ.ف.ب)

قال نيمار إنه توجه إلى غرفة الملابس وذرف بعض الدموع وهو بمفرده عقب عودته إلى اللعب مع منتخب البرازيل بعد غياب دام 981 يوماً، إذ شارك في الشوط الثاني خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه 3-صفر على اسكوتلندا في كأس العالم لكرة القدم أمس الأربعاء في ميامي.

وكانت آخر مرة شارك فيها اللاعب (34 عاماً) مع منتخب البرازيل في عام 2023.

وتعرض لإصابة خطيرة في الركبة في أكتوبر (تشرين الأول) من ذلك العام وواجه صعوبات في الحفاظ على مستواه منذ حينها.

وكانت مشاركته في تشكيلة البرازيل لكأس العالم محل شك في البداية.

ثم تعرض لإصابة في ربلة الساق الشهر الماضي مما أدى إلى استبعاده من أول مباراتين للبرازيل في البطولة. لكنه عاد مؤخراً إلى الملاعب الدولية في مباراة الفريق أمام اسكوتلندا وسط هتافات الجماهير باسمه.

وقال نيمار للصحافيين بعد أن احتلت البرازيل صدارة المجموعة الثالثة: «ذهبت إلى غرفة الملابس بمفردي وذرفت بعض الدموع».

وأضاف: «إنه ارتياح كبير أن أعيش كل هذا من جديد. إنها لحظة امتنان. أشكر الله على أني تمكنت من عيش هذا مرة أخرى».

وشارك نيمار، الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي برصيد 79 هدفاً، حتى الآن في أربع بطولات كأس العالم وسجل ثمانية أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في البطولات منذ عام 2014.

وقال: «كنت غائباً لفترة طويلة لذا أصبح الفريق مختلفاً الآن، وأنا أنظر إليه بنظرة جديدة».

وتابع: «لكني سعيد جداً لأني تمكنت من العودة واللعب في كأس العالم والدفاع عن المنتخب البرازيلي بعد كل هذه السنوات».

وستواجه البرازيل الفريق الذي سيحتل المركز الثاني في المجموعة السادسة في مباراة الدور المقبل التي ستقام في هيوستن يوم الاثنين.

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الرياضة رياضة عالمية

حلبة كورنيش جدة تستضيف للمرة الأولى افتتاح موسم فورمولا إي الجديد

أعلنت بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي الروزنامة المبدئية لموسم 2026-2027 (الشرق الأوسط)
أعلنت بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي الروزنامة المبدئية لموسم 2026-2027 (الشرق الأوسط)
  • جدة: «الشرق الأوسط»
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  • جدة: «الشرق الأوسط»
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حلبة كورنيش جدة تستضيف للمرة الأولى افتتاح موسم فورمولا إي الجديد

أعلنت بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي الروزنامة المبدئية لموسم 2026-2027 (الشرق الأوسط)
أعلنت بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي الروزنامة المبدئية لموسم 2026-2027 (الشرق الأوسط)

أعلنت بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي، والاتحاد الدولي للسيارات، الروزنامة المبدئية لموسم 2026-2027، بعد اعتمادها من المجلس العالمي لرياضة المحركات التابع للاتحاد الدولي للسيارات، التي تشهد أكبر روزنامة في تاريخ البطولة بإقامة 21 سباقاً في 13 مدينة حول العالم.

وتتضمن الروزنامة محطات جديدة، من بينها حلبة الأميركتين في مدينة أوستن الأميركية، وحلبة زاندفورت في هولندا، إلى جانب انتقال سباق الجائزة الكبرى الكهربائية في لندن إلى موطنه الجديد على حلبة براندز هاتش الشهيرة في المملكة المتحدة.

وتعود البطولة إلى الشرق الأوسط، ولكن عبر محطة غير مسبوقة، إذ تنطلق للمرة الأولى من حلبة كورنيش جدة، التي تستضيف الجولتين الأولى والثانية من الموسم الجديد، لتقدم سباقين ليليين في بلد ارتبط بعلاقة وثيقة مع البطولة منذ انطلاقها في المملكة.

تعكس استضافة جدة لافتتاح الموسم الدور المتنامي للمملكة في رسم مستقبل رياضة المحركات الكهربائية (الشرق الأوسط)

وتعكس استضافة جدة لافتتاح الموسم الدور المتنامي للمملكة في رسم مستقبل رياضة المحركات الكهربائية.

وبإطلالتها على ساحل البحر الأحمر، وما تتميز به من منعطفات عالية السرعة وأجواء جماهيرية مميزة، تستعد الحلبة لاحتضان منافسات جديدة وبداية استثنائية للموسم تحت الأضواء.

ورحب الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ورئيس مجلس إدارة شركة رياضة المحركات السعودية بعودة بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي، إلى حلبة كورنيش جدة، التي ستستضيف الجولتين الافتتاحيتين للموسم للمرة الأولى.

ومنذ ظهورها الأول في السعودية، أصبحت فورمولا إي جزءاً مهماً من مسيرة رياضة المحركات في المملكة، حيث تجمع بين الابتكار والاستدامة والسباقات العالمية.

ويشهد هذا الموسم أيضاً فصلاً جديداً ومشوقاً مع تقديم سيارة الجيل الرابع الجديدة كلياً، التي تمثل الخطوة التالية في سباقات السيارات الكهربائية، وتعكس بوضوح سرعة تطور هذه الرياضة على مستوى الأداء والتقنية.

وأضاف: «تواصل السعودية نموها بوصفها وجهة رائدة لاستضافة أكبر الفعاليات الرياضية الدولية، إذ تستقبل أبرز البطولات العالمية، بما يعكس طموح المملكة وقدراتها وشغفها بالرياضة».

وتبقى فورمولا إي جزءاً رئيسياً من هذه المسيرة، ونتطلع إلى الترحيب مجدداً بالفرق والسائقين والجماهير في جدة لقضاء عطلة نهاية أسبوع حافلة بالإثارة على حلبة كورنيش جدة.

تتضمن الروزنامة محطات جديدة من بينها حلبة الأميركتين في مدينة أوستن الأميركية (الشرق الأوسط)

وقال كارلو بوتاجي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «سي بي إكس»: «إن استضافة الجولة الافتتاحية من موسم فورمولا إي في جدة تمثل لحظة فخر بالنسبة لنا، فهذا الحدث لا يرحب بعودة بطولة العالم الرائدة في سباقات السيارات الكهربائية إلى المملكة العربية السعودية فحسب، بل يشهد أيضاً الظهور التنافسي الأول لسيارة الجيل الرابع الجديدة والمبتكرة.

وفي «سي بي إكس» نركز على تقديم تجارب رياضية عالمية المستوى ترتبط بالجماهير، وتبرز الابتكار، وتترك أثراً مستداماً. ونتطلع إلى الترحيب بالفرق والشركاء والجماهير من مختلف أنحاء العالم في جدة، في بداية لا تُنسى لموسم جديد وجيل جديد من السباقات.

وقال ألبرتو لونغو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبطولة العالم للفورمولا إي: «بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الماضية، يسعدنا العودة إلى جدة وإقامة عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لموسم 2026-2027 في المملكة، حيث توفر حلبة كورنيش جدة سباقات شوارع عالية السرعة لا تضاهى، ولا شك لدي في أنها ستقدم افتتاحية مشوقة للموسم مع الظهور التنافسي الأول لكل من سيارات الجيل الرابع ونظام السباق المفتوح الجديد».

تعود البطولة إلى الشرق الأوسط إذ تنطلق للمرة الأولى من حلبة كورنيش جدة (الشرق الأوسط)

روزنامة قياسية تضم 21 سباقاً

ينطلق أكبر موسم في تاريخ سلسلة سباقات السيارات الكهربائية أحادية المقعد من المملكة العربية السعودية، عبر سباقين ليليين على حلبة كورنيش جدة يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

بعد ذلك تتجه البطولة إلى الأميركتين، حيث يقام سباق مكسيكو سيتي يوم 16 يناير (كانون الثاني) 2027، يليه السباق الجديد في حلبة الأميركتين بمدينة أوستن يوم 6 فبراير (شباط) 2027، ثم سباق ميامي على الحلبة الدولية في استاد هارد روك يوم 20 فبراير 2027، قبل أن تختتم جولات الأميركتين بسباق ساو باولو يوم 13 مارس (آذار) 2027.

وتنتقل البطولة بعد ذلك إلى آسيا لإقامة سباق سانيا على حلبة هايتانغ باي الصينية يوم 17 أبريل (نيسان) 2027، قبل التوجه إلى موسم أوروبي موسع يتضمن سلسلة من الجولات المزدوجة تبدأ في برلين على حلبة مطار تمبلهوف يومي 8 و9 مايو (أيار)، ثم موناكو يومي 15 و16 مايو، ثم لندن على حلبة براندز هاتش يومي 29 و30 مايو.

وتتواصل الجولات الأوروبية مع الجولة المزدوجة في زاندفورت الهولندية يومي 18 و19 يونيو (حزيران)، قبل إقامة سباق مدريد يومي 26 و27 يونيو.

ويختتم الموسم بجولة مزدوجة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تستضيف شنغهاي السباقين يومي 10 و11 يوليو (تموز)، قبل إسدال الستار على الموسم في طوكيو يومي 24 و25 يوليو 2027، ليختتم أول موسم في حقبة الجيل الرابع. نظام جديد وديناميكي للسباقات يشهد موسم 2026-2027، بالتزامن مع انطلاق حقبة الجيل الرابع، تطبيق نظام جديد للجولات المزدوجة، يجمع بين سباق الجائزة الكبرى الكهربائية التقليدي وسباق جديد أقصر يحمل اسم السباق المفتوح.

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الرياضة رياضة عالمية

انهيار مدرج في ملعب تدريبات منتخب السويد

انهار مدرج في ملعب تدريبات منتخب السويد (أ.ب)
انهار مدرج في ملعب تدريبات منتخب السويد (أ.ب)
  • استوكهولم : «الشرق الأوسط»
TT
  • استوكهولم : «الشرق الأوسط»
TT

انهيار مدرج في ملعب تدريبات منتخب السويد

انهار مدرج في ملعب تدريبات منتخب السويد (أ.ب)
انهار مدرج في ملعب تدريبات منتخب السويد (أ.ب)

انهار مدرج في ملعب التدريب الخاص بمنتخب السويد المشارك في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

سقط المدرج في ملعب «فريسكو» بالقرب من دالاس على منطقة تضم منصة إعلامية مؤقتة، لكن دون إصابة أحد بأذى، في ظل عدم إقامة حصة تدريبية في ذلك الوقت.

وقال المدير العام لمنتخب السويد، ستيفان بيترسون، لصحيفة «أفتونبلادت»: «كانوا يريدون هدم شيء ما، لكن يبدو أنه سقط في الاتجاه الخاطئ».

وأضاف: «لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى، لقد فجروا شيئاً ما بشكل خاطئ».

ولاحظ لاعبو منتخب السويد أثار انهيار المدرج أثناء وصولهم لخوض حصة تدريبية يوم الأربعاء، لكن المدير الفني للفريق جراهام بوتر، أكد أن ما حدث لم يؤثر على استعداد السويد لمواجهة اليابان في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

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