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الرياضة رياضة عالمية

الاستراحة بين شوطي نهائي المونديال ستتجاوز 15 دقيقة

استراحة بين شوطي نهائي المونديال ستستمر أكثر من 15 دقيقة (أ.ف.ب)
استراحة بين شوطي نهائي المونديال ستستمر أكثر من 15 دقيقة (أ.ف.ب)
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الاستراحة بين شوطي نهائي المونديال ستتجاوز 15 دقيقة

استراحة بين شوطي نهائي المونديال ستستمر أكثر من 15 دقيقة (أ.ف.ب)
استراحة بين شوطي نهائي المونديال ستستمر أكثر من 15 دقيقة (أ.ف.ب)

قالت مصادر بث، الجمعة، إن الاستراحة بين شوطي نهائي كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد المقبل ستستمر أكثر من 15 دقيقة بسبب تجهيزات فنية لازمة لتقديم عرض ترفيهي خلال الاستراحة.

وأضافت المصادر أن تركيب المسرح الخاص بالعرض الذي يستمر 11 دقيقة من المتوقع أن يستغرق نحو سبع دقائق، وقال أحد المصادر إنه «من المحتمل» أن يستغرق الأمر الوقت نفسه لتفكيك المعدات وإخلاء الملعب قبل بدء الشوط الثاني.

وتنص لوائح كأس العالم وفقاً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أن المباريات تقام وفقاً لقوانين اللعبة التي وضعها مجلس الاتحاد الدولي للعبة (إيفاب)، والتي تنص على أن للاعبين الحق في استراحة بين الشوطين «لا تتجاوز 15 دقيقة».

ومع ذلك، تنص لوائح البطولة ذاتها على أن للاعبين الحق في «استراحة مدتها 15 دقيقة» بين الشوطين دون تكرار صيغة مجلس الاتحاد الدولي التي تنص على أن الاستراحة لا يمكن أن تتجاوز تلك المدة.

ولم يرد «فيفا» على الفور على طلب التوضيح بشأن المدة التي ستستغرقها الاستراحة أو كيف سيتوافق العرض المقرر مع اللوائح.

وهذا العرض الأول الذي يقام في استراحة نهائي كأس العالم، مما يضيف عنصراً آخر مرتبطاً بالمسابقات الرياضية الأميركية الكبرى إلى بطولة تتضمن بالفعل استراحات للترطيب، ولأول مرة، خواتم البطولة للفائز باللقب.

وحسب مصادر البث التي تحدثت إلى وكالة «رويترز»، فإن العرض الموسيقي نفسه سيستمر 11 دقيقة، لكن تجهيز المسرح على أرضية الملعب سيستغرق نحو 7 دقائق، بينما يحتاج تفكيكه وإخلاء الملعب إلى مدة مماثلة، وهو ما يعني أن الاستراحة بين الشوطين قد تتجاوز 25 دقيقة، وربما تقترب من 30 دقيقة. هذه ستكون المرة الأولى في تاريخ نهائيات كأس العالم التي يقام فيها عرض فني خلال استراحة النهائي، في خطوة استلهمها «فيفا» من نموذج السوبر بول الأميركي، ضمن استراتيجية أوسع لإضافة عناصر ترفيهية إلى البطولة.

العرض يشرف عليه كريس مارتن، المغني الرئيسي لفرقة كولدبلاي، ويشارك فيه عدد من أبرز نجوم الموسيقى العالمية، بينهم مادونا وشاكيرا وBTS وجاستن بيبر وبيرنا بوي، إلى جانب قائد الأوركسترا العالمي جوستافو دوداميل، فيما يقام الحدث بالتعاون بين «فيفا» ومنظمة «Global Citizen» لدعم صندوق التعليم العالمي الذي يستهدف جمع 100 مليون دولار لتوسيع فرص التعليم وكرة القدم للأطفال حول العالم.

رئيس فيفا جياني إنفانتينو وصف العرض بأنه «أكبر منصة على الإطلاق»، وقال إنه سيجمع بين كرة القدم والموسيقى وقضايا التأثير المجتمعي أمام جمهور يُتوقع أن يصل إلى مليارات المشاهدين حول العالم. وكشفت صحيفة «الغارديان» قبل أسابيع أن شركات البث المالكة للحقوق كانت تضغط على «فيفا» للحصول على جدول زمني واضح للاستراحة؛ لأن طولها يؤثر على الفواصل الإعلانية وخطط التحليل التلفزيوني، إلا أن الاتحاد الدولي تأخر في حسم المدة النهائية، وهو ما أثار استياء بعض الناقلين.

ووفقاً لتقرير «الغارديان»، فإن BBC وITV قررتا إذاعة العرض كاملاً، بعدما وضعتا في حساباتهما أن الاستراحة ستطول بما يكفي للسماح أيضاً بتقديم التحليل الفني قبل وبعد الفقرة الغنائية. الجدل القانوني يدور حول أن قوانين اللعبة الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي (إيفاب) تنص على أن استراحة ما بين الشوطين «لا تتجاوز 15 دقيقة»، بينما تشير لوائح كأس العالم فقط إلى «استراحة مدتها 15 دقيقة» دون النص صراحة على الحد الأقصى، وهو ما فتح باب التساؤلات حول مدى توافق الخطوة مع اللوائح، خاصة أن «فيفا» لم يصدر توضيحاً رسمياً حتى الآن.

كما أن هذه ليست المرة الأولى التي يطول فيها وقت الاستراحة في بطولة ينظمها «فيفا»؛ إذ شهد نهائي كأس العالم للأندية 2025، الذي أقيم أيضاً في ملعب نيويورك/نيوجيرسي، عرضاً ترفيهياً أدى إلى وصول إجمالي فترة التوقف إلى نحو 24 دقيقة، وهو ما اعتبره كثيرون تمهيداً لتطبيق الفكرة في نهائي كأس العالم.

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طرد بريل إيمبولو مهاجم سويسرا أثار الجدل (أ.ب)
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«يويفا» يرفض تطبيق القاعدة التي طرد على أساسها مهاجم سويسرا بالمونديال

طرد بريل إيمبولو مهاجم سويسرا أثار الجدل (أ.ب)
طرد بريل إيمبولو مهاجم سويسرا أثار الجدل (أ.ب)

أبلغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، حكام تقنية الفيديو (فار) بعدم اعتبار التمثيل أو التحايل جزءاً من عقوبة خطأ في تحديد الهوية، وهي القاعدة المستخدمة حالياً في بطولة كأس العالم 2026.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) أجرى تعديلات على تقنية الفيديو هذا الصيف.

وبات بإمكان تقنية (فار) التدخل لتغيير البطاقة الصفراء إلى حمراء في حال فشل الحكم في تحديد هوية اللاعب مرتكب الخطأ.

وحدث ذلك مرتين في كأس العالم في أميركا والمكسيك وكندا، الأولى حينما تم تغيير البطاقة الصفراء التي حصل عليها تيم ريم مدافع المنتخب الأميركي، لتمنح إلى ميغيل ألميرون لاعب منتخب باراغواي بداعي التمثيل.

وكانت اللقطة الأكثر إثارة للجدل في دور الثمانية بمباراة سويسرا والأرجنتين، حيث تعرض بريل إيمبولو، مهاجم سويسرا، للطرد في الدقيقة 72.

وكان لياندرو باريديس، لاعب الأرجنتين، قد تعرض للبطاقة الصفراء بسبب تدخل قوي، لكن المهاجم السويسري كان هو من بدأ الاحتكاك.

وكان إيمبولو قد حصل على البطاقة الصفراء بالفعل، ليتلقى المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً البطاقة الصفراء الثانية بعد الرجوع إلى (فار).

وجاء القرار بعد خمس دقائق فقط من تسجيل منتخب سويسرا هدف التعادل في مباراة دور الثمانية، حيث تأهل المنتخب الأرجنتيني بفوزه 3-1 في الأشواط الإضافية.

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أنتونيللي يكشف نصيحة روجر فيدرر

الإيطالي كيمي أنتونيللي سائق «مرسيدس» (أ.ب)
الإيطالي كيمي أنتونيللي سائق «مرسيدس» (أ.ب)
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أنتونيللي يكشف نصيحة روجر فيدرر

الإيطالي كيمي أنتونيللي سائق «مرسيدس» (أ.ب)
الإيطالي كيمي أنتونيللي سائق «مرسيدس» (أ.ب)

يستعد الإيطالي كيمي أنتونيللي للمشاركة في سباق جائزة بلجيكا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، مستفيداً من نصيحة قيمة تلقاها مؤخراً من نجم التنس السويسري روجر فيدرر.

وبعد سلسلة من مشكلات السيارة التي قلصت صدارة أنتونيللي في الترتيب العام لبطولة العالم لـ«فورمولا 1»، قدمت محادثة أنتونيللي مع أسطورة التنس في المقصورة الملكية بمنتجع ويمبلدون رؤية جديدة حول كيفية تجنب تحول هذه الانتكاسات إلى تراجع في الأداء.

وقال أنتونيللي في وقت متأخر مساء الخميس: «فيما يتعلق بالضغط، نصحني بالتركيز على كل سباق على حدة، والتركيز على ما يمكنني التحكم فيه، وكذلك التحكم في مشاعري، خصوصاً تلك التي قد تدفعني لارتكاب الأخطاء».

وأضاف: «كانت هذه هي أهم النصائح. وبخلاف ذلك، كانت تجربة رائعة حقاً».

وحتى الآن، يبدو أن أنتونيللي يحافظ على تركيزه، رغم تهديد شارل لوكلير ولويس هاميلتون سائقي «فيراري» لهيمنة «مرسيدس».

ويبدو أن أنتونيللي لم يفقد شيئاً من سرعته التي تؤهله للفوز بالسباقات، على عكس العام الماضي، حين تراجعت ثقته بنفسه إلى أدنى مستوياتها بعد أخطاء ارتكبها على الحلبات الأوروبية التي كان من المفترض أن يكون خبيراً بها.

واختتم أنتونيللي تصريحاته قائلاً: «يتعين عليَّ فقط استغلال كل فرصة تتاح لي، والتركيز على ما أستطيع التحكم فيه، وبعدها سنرى ما سيحدث لاحقاً. هذا جزء من الرياضة، والفريق يبذل جهداً جباراً لضمان عدم تكرار هذه المشكلات».

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الرياضة رياضة عالمية

ليفربول يعلن تمديد تعاقده مع سوبوسلاي

المجري الدولي دومينيك سوبوسلاي باق مع ليفربول (د.ب.أ)
المجري الدولي دومينيك سوبوسلاي باق مع ليفربول (د.ب.أ)
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ليفربول يعلن تمديد تعاقده مع سوبوسلاي

المجري الدولي دومينيك سوبوسلاي باق مع ليفربول (د.ب.أ)
المجري الدولي دومينيك سوبوسلاي باق مع ليفربول (د.ب.أ)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، تمديد تعاقده مع اللاعب المجَري الدولي دومينيك سوبوسلاي بعقد طويل الأمد، وذلك قبل انطلاق موسم 2026 / 2027.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي أن الموسم المقبل سيكون الرابع لسوبوسلاي مع الفريق منذ انضمامه إليه في صيف 2023 قادماً من لايبزيغ الألماني، كما أنه سيكون الموسم الأول تحت قيادة المدير الفني أندوني إيراولا.

وقال سوبوسلاي، للموقع الرسمي للنادي: «ربما يكون هذا هو أعظم يوم في حياتي».

وأضاف: «هناك يومان يسبقانه، على الأرجح عندما تعاقدت مع ليفربول للمرة الأولى، وبالطبع، عندما رُزقت بطفلي الأول. لكن في مسيرتي بكرة القدم، يمكنني القول إن هذا يدخل ضِمن أفضل ثلاثة أحداث».

وحتى الآن، شارك سوبوسلاي في 147 مباراة لفريق ليفربول في كل المسابقات وسجل 28 هدفاً.

وفي أول موسم له مع ليفربول، تُوج مع الفريق بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، كما كان اللاعب جزءاً مهماً في الفريق الذي تُوج بالدوري في موسم 2024 / 2025.

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