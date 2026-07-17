ترمب يدعو شقيقة ليندسي غراهام إلى الترشح لمجلس الشيوخ

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إنه طلب من دارلين غراهام، شقيقة السيناتور الراحل ليندسي غراهام، الترشح لانتخابات تمهيدية خاصة للحزب الجمهوري على مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولاينا، والمقررة في 11 أغسطس (آب) المقبل.

وأكد، في منشور على منصة «تروث سوشال»: «آملُ أن تُقْدم دارلين على هذه الخطوة؛ فلا أحد أفضل منها لتكريم إرث شقيقها العزيز ليندسي».

وأضاف: «ترشحي يا دارلين، ترشحي»، مؤكداً أنها ستحظى بدعمه وتأييده.

تُوفي ليندسي غراهام، الذي انتقل من كونه أحد أبرز منتقدي ترمب إلى أحد أقوى حلفائه داخل الحزب الجمهوري، ليل السبت الماضي، على أثر إصابته بنوبة قلبية ناجمة عن تصلب الشرايين، وفق ما أعلن مكتبه.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى مطار جون إف كينيدي بنيويورك (أ.ب)

وكان حاكم ولاية ساوث كارولاينا الجمهوري، هنري ماكماستر، قد عيّن دارلين غراهام، الاثنين، لشَغل المقعد الشاغر في مجلس الشيوخ حتى الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل.

ويتمتع الجمهوريون حالياً بأغلبية ضيقة في مجلسَي الشيوخ والنواب، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية، المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ومن المقرر أن تُقام مراسم تأبين السيناتور الراحل في 28 يوليو (تموز) في واشنطن، على أن تُستكمل في 29 منه بولاية ساوث كارولاينا.