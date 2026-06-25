مدرب تركيا للصحافيين: احترموا لاعبي المنتخب

حثَّ فينشنزو مونتيلا، مدرب المنتخب التركي، المشجعين ووسائل الإعلام، الأربعاء، على إبداء مزيد من الاحترام للاعبيه، قائلاً إنهم بذلوا قصارى جهدهم على الرغم من الأداء المخيب للآمال في كأس العالم، ولا ينبغي أن يتعرَّضوا لهجمات شخصية.

وفي حديثه قبل يوم واحد من مباراة تركيا الأخيرة في المجموعة الرابعة ضد الولايات المتحدة، إحدى الدول المنظمة للبطولة، دافع مونتيلا بقوة عن فريقه الذي خرج بالفعل من البطولة بعد هزيمتين أمام أستراليا وباراغواي.

وقال المدرب الإيطالي للصحافيين: «أطلب منكم حقاً أن تحترموا هؤلاء اللاعبين لأنهم أبناؤنا، وهم لاعبونا، وهم مستقبل كرة القدم».

وأشار مونتيلا إلى أنَّ كثيراً من هؤلاء اللاعبين ساعدوا تركيا على العودة إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 24 عاماً، وحقَّقوا سلسلة من النتائج البارزة خلال نحو 3 سنوات قضاها في تدريب الفريق.

ورغم اعترافه بأنَّ الفريق يعاني من نقاط ضعف، فإنه قال إنَّ النقد يجب أن يكون بنّاءً، لا أن يستهدف الأفراد.

وقال: «لقد رأيت هجمات شخصية لا يمكنني قبولها».

وأشار مونتيلا إلى أنَّ تركيا صنعت فرصاً واحتلت مراكز متقدمة في بعض مؤشرات الهجوم خلال البطولة، على الرغم من فشلها في ترجمة أدائها إلى نتائج.

وأضاف: «كان بإمكاننا فعل المزيد، وكان بإمكاننا تقديم أداء أفضل، لكننا حاولنا بكل ما أوتينا من قوة ورغبة».

كما أبدى المدرب البالغ عمره 52 عاماً عزمه على البقاء في منصبه، قائلاً إنه سيواصل العمل بالالتزام نفسه الذي أبداه من قبل.