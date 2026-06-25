المغربي صيباري... 3 مباريات مونديالية و3 بصمات تهديفية

كتب إسماعيل صيباري اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم المغربية، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ منتخب «أسود الأطلس» يهز الشباك في 3 مباريات متتالية ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتمكَّن صيباري من التسجيل خلال مباراة المغرب وهايتي، التي تُقام حالياً في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لمونديال 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأحرز صيباري الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 43 من عمر المباراة. وكان اللاعب المغربي أحرز هدفاً في تعادل منتخب بلاده 1 - 1 مع البرازيل في مستهل لقاءاته بالمونديال الحالي، قبل أن يسجل هدف الفريق الوحيد خلال فوزه 1 - صفر على اسكوتلندا في الجولة الماضية.