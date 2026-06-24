قطر تودع المونديال... والبوسنة تحتفظ بآمال التأهل

تلقت قطر هدفين في غضون 5 دقائق في الشوط الأول، ولم تستفد من فرصها في الشوط الثاني لتخسر 3-1 أمام البوسنة والهرسك، لتودع منافسات كأس العالم الأربعاء.
وتقدمت البوسنة في الدقيقة 29 بتسديدة قوية، أطلقها كريم علي بيجوفيتش من خارج منطقة الجزاء.
وبعد 5 دقائق فقط، ضاعفت البوسنة تقدمها بهدف عكسي سجّله سلطان البريك عندما اصطدمت به تسديدة إدين جيكو، وغيّرت اتجاهها إلى داخل شباك منتخب بلاده.
وفي مباراته رقم 150 مع البوسنة، كاد جيكو يعزز تقدم فريقه بتسديدة قوية، لكن الكرة ارتدت من القائم.
وقلصت قطر الفارق في الدقيقة 42 بتسديدة أطلقها حسن الهيدوس من مسافة قريبة إلى داخل الشباك.
وكاد بيدرو ميجيل يدرك التعادل لمنتخب قطر في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لكن القائم كان لتسديدته بالمرصاد.
وتواصلت محاولات قطر، التي استضافت النسخة الماضية من البطولة، في الشوط الثاني، وأهدرت العديد من الفرص لتدفع الثمن في الدقيقة 80 عندما سجّل إرمين ماهميتش الهدف الثالث.
بهذه النتيجة تتذيل قطر المجموعة بنقطة واحدة وتودع البطولة، بينما رفع منتخب البوسنة رصيده إلى 4 نقاط ليبقي على آماله في التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث، في انتظار ما تسفر عنه الجولة الختامية لدور المجموعات.