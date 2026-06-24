خلل إلكتروني يوقف تصفيات «ويمبلدون» ويعيد الجدل حول تقنية الخطوط

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كشفت مصادر «الشرق الأوسط» أن رابطة المقاتلين المحترفين أضافت نزالاً جديداً في وزن الوسط إلى بطاقة عروضها المقررة يوم 31 يوليو المقبل بنيويورك.
لولوة العنقري (الرياض)
غياب محتمل للاعبين بارزين في دفاع «مصر» يؤرق حسام حسن أمام إيرانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5288060-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%A4%D8%B1%D9%82-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
غياب محتمل للاعبين بارزين في دفاع «مصر» يؤرق حسام حسن أمام إيران
جانب من تدريبات المنتخب المصري في أميركا (الاتحاد المصري لكرة القدم)
يباشر المنتخب المصري لكرة القدم مرانه في مدينة سبوكين الأميركية، استعداداً لمباراة إيران في الجولة الثالثة بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2026، وسط تأكيدات عن غياب محتمل لاثنين من مدافعي «الفراعنة» الذي يتصدر مجموعته في كأس العالم، بعد نهاية الجولة الثانية برصيد 4 نقاط، حيث تعادل مع بلجيكا بهدف لمثله في الجولة الأولى، ثم الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3 - 1 في الجولة الثانية.
ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريباته بجامعة جونزاجا بسبوكين استعداداً لمواجهة إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.
وشارك في المران 24 لاعباً بينما أدى حمدي فتحي برنامجاً تأهيلياً بعد إصابته بآلام في الخلفية، وأدى حسام عبد المجيد برنامجاً علاجياً وأجرى فحوصات طبية تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب، وفق موقع الاتحاد المصري لكرة القدم.
وكان إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، قد أكد أن الأشعة التي خضع لها حمدي فتحي، لاعب المنتخب، تحت إشراف محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري، أثبتت إصابة اللاعب في العضلة الخلفية، خلال مباراة نيوزيلندا، على أن يعود للمشاركة في المباريات، وفقاً لاستجابته للبرنامج العلاجي.
مضيفاً في تصريحات على موقع الاتحاد المصري لكرة القدم أنه بالنسبة لإصابة حسام عبد المجيد، مدافع المنتخب، فقد أثبتت الأشعة، التي خضع لها اللاعب، سلامة عظام الوجه، وسوف يعود للمشاركة مع منتخب مصر، وفقاً للبروتوكول العلاجي المتبع في هذا النوع من الإصابات.
ووفق الناقد الرياضي المصري، أسامة صقر، فإن «المنتخب المصري يحظى بخط دفاع قوي، وهناك بدلاء يمكنهم تعويض غياب حمدي فتحي وحسام عبد المجيد»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «كل جهاز فني في المونديال لا يؤرقه غياب لاعب أو اثنين، لأن هناك دائماً الخيار الأول والثاني والثالث، ولكن ما يؤرق حسام حسن فعلاً في تصوري هو أن الأساسي ليس موجوداً وهو حمدي فتحي، لأن حسام عبد المجيد كان بديلاً وأصيب، والسؤال هو من الذي يبدأ المباراة بدلاً من حمدي فتحي، حيث يوجد محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم».
وأشار صقر إلى أن «خط الدفاع موجود ومتكامل ومحمد هاني يمكنه العودة للعب مكان حمدي فتحي، خصوصاً أن حسام عبد المجيد لن يلعب وفقاً للمعايير الصحية وقواعد الفيفا، والبدائل كثيرة، ومهند لاشين يمكنه تغطية هذا المكان».
ووصف صقر المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن بأنه «مدير فني ذكي ويستطيع إجراء تغييراته في توقيتات ناجحة، وهو ما لمسناه في مباراة نيوزيلندا بعد الأداء المخيب للآمال في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني استطاع أن يفرض السيطرة المصرية الكاملة، ونتمنى أن نكسب أو نتعادل للتأهل للأدوار التالية».
وتقام مباراة منتخب مصر وإيران في الثامنة مساء يوم 26 يونيو (حزيران) بتوقيت سياتل، السادسة صباح 27 يونيو بتوقيت القاهرة. ويراهن المنتخب المصري على مجموعة من نجومه، من بينهم المحترفون محمد صلاح وعمر مرموش واللاعب الصاعد حمزة عبد الكريم، بالإضافة إلى اللاعبين إمام عاشور وزيزو وزيكو وتريزيغيه ومحمد هاني.
ويرى الناقد الرياضي المصري محمد البرمي أن «غياب حمدي فتحي وحسام عبد المجيد بالتأكيد مؤثر»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «منتخب مصر يحتاج لكل اللاعبين، خصوصاً أن فرصة التأهل الكبيرة نحتاج فيها أن يكون جميع اللاعبين على أتم الاستعداد».
وتابع: «البدائل الموجودة للمنتخب المصري في مواجهته أمام منتخب إيران تتمثل في محمد عبد المنعم ورامي ربيعة، وهي فرصة ممتازة لإعطاء الفرصة لعبد المنعم، وكذلك رامي، وإراحة ياسر إبراهيم، كما أنني أتمنى أن يكون هناك تجهيز للاعبين آخرين».
ويختتم موضحاً أن «غياب حمدي وحسام مؤثر، لكن الإيجابي في الأمر أنها فرصة جيدة ليشارك عبد المنعم ورامي، ونعرف مدى جاهزية الجميع».
هافيرتز لا يخشى تألق أونداف مع ألمانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5288057-%D9%87%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%B2-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
يرى كاي هافيرتز، مهاجم فريق آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أن دينيز أونداف، المتألق بديلاً مع المنتخب الألماني، لا ينافس على مكانه في التشكيلة الأساسية لألمانيا بكأس العالم.
وقال هافيرتز عن مهاجم شتوتغارت أونداف، الذي سجل 3 أهداف في مباراتين بعد دخوله بديلاً في البطولة: «أقدر كثيراً وجوده معنا هنا».
وأضاف في تصريحات لصحيفة «دي تسايت» الألمانية الأربعاء: «كنا بحاجة إلى دينيز، خصوصاً في المباراة الأخيرة أمام كوت ديفوار، حيث سجل هدف الفوز لنا».
وبعد ضمان المنتخب الألماني التأهل إلى دور الـ32 متصدراً المجموعة الـ5، فقد يلجأ المدرب، يوليان ناغلسمان، إلى إجراء تغييرات في التشكيلة خلال المباراة الأخيرة بدور المجموعات أمام الإكوادور في نيوجيرسي الخميس، في ظل تساؤلات بعض المراقبين بشأن إمكانية إشراك أونداف أساسياًَ.
وقال هافيرتز، الذي سجل هدفين في الفوز الافتتاحي الكاسح 7 - 1 على كوراساو، إن بإمكانه اللعب إلى جانب أونداف في التشكيلة نفسها.
وقال: «يمكننا اللعب بشكل جيد معاً، سواء أكنتُ خلفه أم بجانبه. أنا سعيد لأي زميل ينجح في تقديم أداء جيد. نحن فريق واحد».
وبصفته نائب قائد المنتخب، فإن هافيرتز يؤدي دوراً قيادياً داخل الفريق، لكنه لا يعدّ نفسه من أصحاب الخبرة الأكبر سناً في التشكيلة.
وأوضح: «لست من النوع الذي يصرخ ويحمس الجميع قبل المباريات. لدينا لاعبون آخرون يتولون هذا الدور، مثل جوشوا كيميش وأنطونيو روديغر وباسكال غروس. جميعهم تجاوزوا الـ30 من العمر. أما أنا، فأرى نفسي أقرب إلى الفئة العمرية نفسها التي تضم فلوريان فيرتز وجمال موسيالا (23 عاماً). لكنني أيضاً أريد أن أكون قدوة عندما لا تسير الأمور كما نريد».
وبحكم لعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن هافيرتز لا يحظى بالمتابعة نفسها من الجماهير الألمانية مقارنة بزملائه الناشطين في الدوري الألماني، وهو يعتقد أن ذلك يدفع بالبعض إلى التقليل من قدراته.
وقال لاعب باير ليفركوزن السابق: «الأمر نفسه حدث في بعض الأحيان مع توني كروس وكذلك إلكاي غوندوغان، اللذين لعبا سنوات طويلة خارج ألمانيا».
ويملك هافيرتز سجلاً مميزاً في المباريات الكبرى، بعدما سجل في نهائي «دوري أبطال أوروبا» عامي 2021 و2026، كما كشف عن فلسفته الخاصة في تسجيل الأهداف.
وأوضح: «يجب ألا يعرف المدافعون مطلقاً أين أكون، أو إلى أين أتحرك، أو ما الذي أخطط له، أو أين سأكون وفي أي توقيت. هذا هو أسوأ شيء بالنسبة إليهم. أحاول أن أكون شبحاً بالنسبة إلى المدافعين».
مَن اللاعبون الأكثر مشاركة في كأس العالم عبر التاريخ؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5288026-%D9%85%D9%8E%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%9F
يلوّح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بيده وهو يغادر الملعب بعد فوزه في مباراة بين الأرجنتين والنمسا ضمن كأس العالم 2026 على ملعب «دالاس» بأميركا 22 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
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بيروت:«الشرق الأوسط»
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مَن اللاعبون الأكثر مشاركة في كأس العالم عبر التاريخ؟
يلوّح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بيده وهو يغادر الملعب بعد فوزه في مباراة بين الأرجنتين والنمسا ضمن كأس العالم 2026 على ملعب «دالاس» بأميركا 22 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
تُمثل المشاركة المتكررة في كأس العالم أحد أبرز مؤشرات الاستمرارية والقدرة على المنافسة في أعلى المستويات. فبينما يحلم كثير من اللاعبين بخوض البطولة مرة واحدة، نجح عدد محدود من النجوم في العودة إلى المونديال عبر أجيال مختلفة، مسجلين أرقاماً قياسية في عدد المباريات التي خاضوها.
ليونيل ميسي (الأرجنتين) - 28 مباراة
يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات كأس العالم برصيد 28 مباراة. وبدأ مشواره في البطولة عام 2006، قبل أن يُشارك في 6 نسخ متتالية ويقود منتخب بلاده إلى التتويج بلقب مونديال قطر 2022، مع مواصلة تحطيم الأرقام القياسية في نسخة 2026، وفق موقع «تي في سي نيوز».
وبات ميسي اللاعب الأكثر تسجيلاً في تاريخ كأس العالم، بإحرازه 18 هدفاً حتى الآن خلال كأس العالم الحالي.
لوثار ماتيوس (ألمانيا) - 25 مباراة
احتفظ لوثار ماتيوس بالرقم القياسي لعدد المشاركات في مباريات كأس العالم لأكثر من عقدين. وخاض لاعب الوسط الألماني 5 نسخ بين عامي 1982 و1998، وكان أحد أبرز نجوم المنتخب المتوج بلقب 1990.
كريستيانو رونالدو (البرتغال) - 24 مباراة
دخل كريستيانو رونالدو تاريخ البطولة بوصفه أول لاعب يسجل أهدافاً في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم. ومنذ ظهوره الأول عام 2006، واصل حضوره في البطولة حتى أصبح من أكثر اللاعبين مشاركة في مبارياتها.
ميروسلاف كلوزه (ألمانيا) - 24 مباراة
شارك المهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه في 4 نسخ من كأس العالم بين 2002 و2014. وإلى جانب احتلاله موقعاً متقدماً في قائمة المشاركات، يُعد من أبرز هدافي البطولة تاريخياً، وأسهم في تتويج ألمانيا بلقب 2014.
باولو مالديني (إيطاليا) - 23 مباراة
يُعد باولو مالديني من أعظم المدافعين في تاريخ كرة القدم. ومثّل إيطاليا في 4 نسخ من كأس العالم بين 1990 و2002، مسجلاً 23 مشاركة، وهو الرقم الأعلى بين اللاعبين الإيطاليين في البطولة.
دييغو مارادونا (الأرجنتين) - 21 مباراة
خاض الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا 4 نسخ من كأس العالم بين 1982 و1994. وقاد منتخب بلاده إلى إحراز اللقب عام 1986، ثم بلوغ النهائي عام 1990، ليبقى من أكثر اللاعبين تأثيراً في تاريخ المونديال.
فلاديسلاف زمودا (بولندا) - 21 مباراة
رغم أنه أقل شهرة عالمياً من بعض الأسماء الأخرى في القائمة، فإن المدافع البولندي فلاديسلاف زمودا كان من أعمدة الجيل الذهبي لمنتخب بلاده، وشارك في 4 نسخ من كأس العالم بين 1974 و1986، مساهماً في تحقيق المركز الثالث مرتين.
فيليب لام (ألمانيا) - 20 مباراة
شارك فيليب لام في 4 نسخ من كأس العالم، وبرز بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز دفاعي. كما قاد ألمانيا إلى التتويج بلقب مونديال البرازيل 2014.
خافيير ماسكيرانو (الأرجنتين) - 20 مباراة
كان خافيير ماسكيرانو من أبرز لاعبي خط الوسط في منتخب الأرجنتين لأكثر من عقد. وخاض 4 نسخ من كأس العالم، ووصل مع منتخب بلاده إلى نهائي 2014 أمام ألمانيا.
باستيان شفاينشتايغر (ألمانيا) - 20 مباراة
يختتم الألماني باستيان شفاينشتايغر قائمة العشرة الأوائل، وشارك في 4 نسخ من كأس العالم بين 2006 و2014، وكان من الركائز الأساسية للمنتخب الألماني المتوج باللقب في البرازيل.
استمرارية تصنع التاريخ
وتكشف هذه الأرقام أن البقاء في قمة كرة القدم الدولية لسنوات طويلة لا يقل أهمية عن تحقيق الألقاب، فهؤلاء اللاعبون لم يكتفوا بالمشاركة في كأس العالم، بل نجحوا في ترك بصمة ممتدة عبر أجيال متعاقبة من البطولة الأهم في عالم كرة القدم.