ماك أليستر يدعو الأرجنتين إلى استلهام روح مارادونا في مواجهة إنجلترا

دعا الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر زملاءه إلى استلهام تجربة مواطنهم الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا، في سعيهم إلى التفوق على إنجلترا، الأربعاء، في أتلانتا، بنصف نهائي كأس العالم.

وتشكل المواجهة المرتقبة بين العملاقين تجديداً لمنافسة بلغت ذروتها في كأس العالم 1986 بالمكسيك.

وسجل مارادونا هدفي الأرجنتين في الدور ربع النهائي آنذاك؛ الأول الشهير بيده، ثم هدفاً فردياً رائعاً يُعد من بين أعظم الأهداف التي سُجلت في تاريخ كأس العالم.

ومضت الأرجنتين لاحقاً وأحرزت اللقب، وهو إنجاز كررته في عام 2022 بقيادة ليونيل ميسي، وكان ماك أليستر ضمن التشكيلة.

وقال ماك أليستر، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، للصحافيين، الثلاثاء: «لا أعرف إن كان ذلك مجرد صدفة أم لا، لكنني خلال الأيام القليلة الماضية بدأت أشاهد مقاطع فيديو لدييغو، ولمباراة 1986، وأشياء أخرى تساعدك بطبيعة الحال وتجعلك ترغب في مشاهدتها واستذكارها».

وأضاف: «دييغو يمثل الكثير بالنسبة للبلاد، وآمل أن نتمكن من القيام بشيء مماثل لما حققوه في عام 1986»، علماً بأن والده كارلوس لعب إلى جانب مارادونا مع منتخب الأرجنتين، وفي بوكا جونيورز.

واعترف اللاعب البالغ 27 عاماً بأن مهارات مارادونا كانت استثنائية.

وقال: «كان قادراً على تنفيذ أمور يحملها في داخله، ومن المستحيل تقريباً القيام بتلك الأشياء... ربما ليو (ميسي) وحده قادر على فعل ذلك».

وستكون مباراة الأربعاء أول مواجهة بين المنتخبين في كأس العالم منذ عام 2002، فيما تسعى الأرجنتين إلى بلوغ النهائي للمرة الثانية توالياً، والثالث في أربع نسخ.

وقال ماك أليستر إن إنجلترا لم تلعب حتى الآن في مونديال 2026 بالحدة نفسها المعروفة في الدوري الإنجليزي.

وأضاف: «لا أعرف إن كان ذلك مرتبطاً بالحر أو المناخ أو أي شيء آخر. لكن من الواضح أنهم منتخب رائع، ونكنّ له احتراماً كبيراً».

وختم «أتوقع أن تُلعب مباراة الأربعاء بكثير من الاندفاع، وبالطبع مع كثير من التوتر لدى الطرفين».