من حرب جزر فوكلاند إلى هدف مارادونا الشهير... قمة الأرجنتين وإنجلترا تتجاوز حدود المستطيل الأخضر

من حرب جزر فوكلاند إلى هدف دييغو مارادونا الشهير، تتجاوز تداعيات مواجهة نصف نهائي كأس العالم 2026 المقررة الأربعاء أمام الخصم التقليدي إنجلترا، حدود المستطيل الأخضر بالنسبة إلى كثير من الأرجنتينيين.

ويستعرض نشيد 2026 الخاص بحاملي اللقب: «لا كوارتا إستريّا» (النجمة الرابعة)، في إشارة إلى اللقب الرابع الذي تطمح الأرجنتين لإحرازه، أبرز المواضيع التي تلقي بظلالها على المواجهة المرتقبة في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا.

ولم يكن مفاجئاً أن تتصدر القائمة جزر فوكلاند، وهي الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الأطلسي الذي احتلته بريطانيا في القرن التاسع عشر، لكن الأرجنتين تؤكد أنه جزء من أراضيها، وخاض البلدان حرباً بشأنه، عام 1982، قائمة الموضوعات.

وجاء في كلمات الأغنية: «من أجل مالفيناس، ومن أجل دييغو، ومن أجل الأخيرة لليو (ميسي)، يا أرجنتين، أريد أن أراك بطلة للعالم مرتين متتاليتين»، مستخدمة الاسم الأرجنتيني «مالفيناس» للإشارة إلى جزر فوكلاند.

وقال المُدرّس إيسيكييل مورميس (33 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، لدى خروجه من مشاهدة وثائقي بعنوان «المباراة»، يتناول فوز الأرجنتين التاريخي على إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 1986: «أفقد صوابي؛ لم أنم، ولا أستطيع التفكير في أي شيء آخر».

وفاز المنتخب الأميركي الجنوبي حينها (2 - 1)، بفضل هدف مارادونا، بعدما دفع الكرة بيده إلى داخل الشباك.

وأتبع مارادونا الذي توفي عام 2020 ذلك الهدف المثير للجدل بآخر فردي رائع، راوغ خلاله لاعبي إنجلترا المذهولين، وهو الهدف الذي أُطلِق عليه لاحقاً «هدف القرن».

أما إرنستو ألونسو الذي قاتل في حرب فوكلاند التي انتهت بمقتل 649 أرجنتينياً و255 بريطانياً، وانتصار بريطانيا ورئيسة وزرائها آنذاك مارغريت ثاتشر، فقلّل من أهمية ذلك النزاع في مباراة الأربعاء.

وقال: «بطريقة ما، كان مارادونا قد ثأر لنا بالفعل في عام 1986. بالطبع نحن جميعاً متحمسون ونريد الفوز، لكن لا يمكننا تحميل المنتخب الوطني مسؤولية قضية مالفيناس».

فنان الشارع ناث مردوخ يقوم برسم جدارية للاعبي إنجلترا بيلينغهام وكين في مقهى ذا ويلو بسنترال بارك (د.ب.أ)

وتُشكّل جزر فوكلاند أحد أبرز عناصر الهوية الأرجنتينية؛ إذ يرد مطلب السيادة عليها في الدستور وفي الكتب المدرسية وفي عدد لا يُحصى من الجداريات والوشوم، كما في أسماء أحياء، وفي ملاعب تحمل اسم «مالفيناس الأرجنتينية».

وفي مجتمع شديد الانقسام، ينظر فيه اليسار واليمين إلى بعضهما البعض كأعداء لدودين، كثيراً ما يردد الأرجنتينيون أن جزر فوكلاند والمنتخب الوطني هما تقريباً القضيتان الوحيدتان اللتان تحظيان بإجماع الجميع.

لكن عام 2026 ليس كعام 1986، حين كانت جراح الحرب لا تزال مفتوحة، وكان الضغط على مارادونا ورفاقه لاستعادة شرف البلاد المفقود في أوجه.

وقال أندريس بورغو، مؤلف كتاب «المباراة» الذي تحوّل لاحقاً إلى فيلم وثائقي: «تلك المباراة كانت مشوبة بكثير من الرمزية».

وأضاف أن نصف النهائي هذا العام «يحمل أهمية رمزية أقل وأهمية رياضية أكبر».

ومع ذلك، وفي دليل على أن قضية فوكلاند لا تزال تثير مشاعر عميقة، يُعرض الفيلم الوثائقي أمام قاعات مكتظة بالمشاهدين.

وقال توماس باربيتو، وهو موظف تأمين يبلغ 33 عاماً، وكان يرتدي قميص المنتخب الأرجنتيني أثناء خروجه من إحدى دور السينما في بوينس آيرس، إنه يشعر «بقلق شديد» قبل المباراة.

وأضاف: «كأننا نريد الثأر لشيء لا يفترض أن نحتاج إلى الثأر منه».

ودليلاً على أن مواجهة إنجلترا لا تزال تثير الحماسة، شوهد ميسي وزملاؤه يقفزون فرحاً بعد فوزهم على سويسرا، مرددين: «من لا يقفز فهو إنجليزي!».

وربما لا يضاهي حماسة المشجعين الأرجنتينيين، بأهازيجهم وشغفهم باستفزاز المنافسين والسخرية منهم، سوى المشجعين الإنجليز أنفسهم.

وفي كلا البلدين، كثيراً ما امتد الشغف بكرة القدم إلى أعمال عنف.

وقال بورغو إنه رغم حدة التنافس، فإن الأرجنتينيين يجدون صدى لثقافتهم الكروية في إنجلترا.

وأضاف: «هناك دول لا تمتلك شغفاً بكرة القدم، مثل الولايات المتحدة، ودول تمتلك الشغف لكن من دون ثقافة كروية. أما إنجلترا فلديها الأمران معاً؛ الشغف والثقافة، وأعتقد أن المشجعين الأرجنتينيين يدركون ذلك ويحترمونه، رغم المنافسة التاريخية والخلاف حول مالفيناس».

وتابع: «هناك احترام لثقافة كرة القدم الإنجليزية، فالمدرجات متشابهة، كما أن الجماهير الإنجليزية تسافر لمساندة منتخبها. بينما معظم الجماهير الأوروبية لا تسافر. أما الإنجليز فيتنقلون بأعداد كبيرة ويملأون مدرجات كأس العالم».

ومن الأدلة أيضاً على عمق الروابط التاريخية بين البلدين أن العديد من الأندية الأرجنتينية تحمل إرث المهاجرين الإنجليز الذين أدخلوا كرة القدم إلى البلاد، مثل ريفر بليت وراسينغ ونيولز أولد بويز.

وردد باربيتو الفكرة نفسها قائلاً: «إنه أمر متناقض نوعاً ما. لكن الحقيقة أنني أحب الإنجليز والطريقة التي يعيشون بها كرة القدم ويتنفسونها».