بروس محذراً فريقه: لاعبو كوريا الجنوبية لا يتوقفون عن الركض!

أعرب البلجيكي هوغو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، عن احترامه الكبير لكوريا الجنوبية، قبل مباراة الفريقين في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بكأس العالم (2026) في أميركا والمكسيك وكندا.
وقال بروس في مقطع فيديو نشره الاتحاد الجنوب أفريقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «إنهم يركضون طوال 90 دقيقة، يبدو الأمر كما لو أنهم كانوا موصَّلين بمصدر للطاقة قبل المباراة، ثم عندما يتم فصل الطاقة عنهم يبدأون بالركض ويواصلون ذلك طوال 90 دقيقة».
وأضاف: «إنه فريق صعب»، مطالباً لاعبيه بمجاراة هذا المستوى من الحماس في مباراتهم المصيرية.
ويتصدر منتخب المكسيك المجموعة الأولى في المونديال برصيد ست نقاط، بينما يمتلك منتخب كوريا الجنوبية ثلاث نقاط، ويملك كل من منتخبي جنوب أفريقيا والتشيك نقطة واحدة.
وسيفتقد بروس لجهود لاعب الوسط الأساسي تيبوهو موكوينا، الذي سجل هدفاً من ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة، ليتعادل فريقه مع التشيك (1 - 1)، في الجولة الماضية، لكنه سيغيب عن مباراة الأربعاء بسبب الإيقاف، لحصوله على بطاقة صفراء.
وقال بروس: «بصراحة، هذه خسارة كبيرة للفريق؛ فهو يلعب دوراً محورياً في أسلوب لعبنا. إنه قائد حقيقي في الملعب».