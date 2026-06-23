كانافارو: منتخب أوزبكستان استفاد كثيراً رغم الهزيمة الثقيلة

قال الإيطالي فابيو كانافارو، المدير الفني للمنتخب الأوزبكي، إن فريقه استفاد كثيراً من مشاركته بكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، وذلك رغم الخروج المبكر.

وودع منتخب أوزبكستان المنافسات من دور المجموعات بعد خسارته للمباراة الثانية على التوالي بنتيجة صفر-5 أمام البرتغال، وذلك بعدما استهل مشواره في المسابقة بالخسارة 1-3 أمام كولومبيا.

وأضاف كانافارو في تصريحات عبر قناة «بي إن سبورتس» عقب المباراة، أن منتخب أوزبكستان كان يواجه فريقاً يمكنه الذهاب بعيداً في البطولة، مشيراً إلى أن اللاعبين استفادوا كثيراً من تلك المباراة رغم الهزيمة الثقيلة.

وأوضح أنه سيحاول العمل على معنويات اللاعبين بعد الهزيمة الكبيرة من البرتغال، حيث سيلعب الفريق أمام الكونغو الديمقراطية، الأحد المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الـ11 من البطولة.

ولم ينس كانافارو الإشادة بالنجم كريستيانو رونالدو، الذي سجل هدفين من خماسية البرتغال، ليصل إلى الهدف العاشر له في المونديال، ويصبح أول لاعب يسجل في ست نسخ متتالية من كأس العالم.

وقال كانافارو: «رونالدو يظل رونالدو دائماً، إنه واحد من أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم».