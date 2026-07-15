«أرجنتين ميسي» تحبط إنجلترا بـ«ريمونتادا» قاسية... وتبلغ النهائي

هاري كين: نشعر بخيبة أمل وحزن شديدين

هاري كين قائد إنجلترا بدا محبطاً من الخسارة (أ.ف.ب)

شعر هاري كين لاعب منتخب إنجلترا بخيبة أمل شديدة بعد أن استقبل فريقه هدفَين متأخرَين ليخسر أمام الأرجنتين في قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم، يوم الأربعاء. وقال قائد الفريق إنهم حاولوا الصمود بعد التَّقدُّم في النتيجة، لكن ذلك لم يكن كافياً.

وتقدَّمت إنجلترا بهدف أنتوني غوردون في الدقيقة 55، لكنها تعرَّضت لضغط هائل مع تقدُّم الأرجنتين. وسجَّل إنزو فرنانديز هدف التعادل، ثم أحرز لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

وأبلغ كين هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «لقد لعبنا مباراةً جيدةً في معظم فتراتها. بمجرد أن تقدمنا 1 - صفر، بدا أننا نحاول فقط الحفاظ على النتيجة».

وأضاف: «على هذا المستوى، هذا غير كافٍ، لذا أشعر بخيبة أمل شديدة، لأننا عملنا بجد لنكون هنا، وقد بذل اللاعبون كل ما في وسعهم من ركض وعرق ودم ودموع، أياً كان الأمر».

وأوضح: «بعد الهدف، سواء كان ذلك بسبب تقدمهم بمزيد من اللاعبين للأمام أو بسبب عدم قدرتنا على مجاراتهم في الرقابة الفردية، فقد كانت هجمة تلو الأخرى وكنا نحاول الصمود بينما كنا نضع الحواجز. لكن في النهاية، لم يكن ذلك كافياً».

ولم تصل إنجلترا إلى نهائي كأس العالم منذ فوزها باللقب عام 1966، واقترب فريق المدرب توماس توخيل كثيراً لكنه في النهاية شعر بالشعور القديم بالإحباط نفسه.

وقال كين: «اللاعبون مستعدون دائماً لأي لحظة في المباراة. عندما تقدَّمنا في النتيجة، كانت الرسالة هي أن نعاود المحاولة ونسجِّل هدفاً آخر... ثم من الواضح أنه بمجرد تسجيلهم الهدف، كان الهدف هو محاولة إيجاد شيء ما، لكننا لم نتمكَّن من استعادة الزخم في المباراة».

وأضاف: «لقد حظينا بلحظات رائعة كثيرة في هذه البطولة. مباريات رائعة كثيرة، ووصلنا إلى قبل النهائي مرة أخرى. نتحدَّث عن أننا على وشك تحقيق اللقب. نحن قريبون، كل ما نحتاج إليه هو إيجاد تلك القطعة المفقودة في المرحلة النهائية من البطولة... أشعر بحزن شديد على اللاعبين، وحزن شديد على الجميع، والفريق والطاقم، والجماهير».