مدرب الأرجنتين: نقاتل من أجل جماهيرنا

أثنى ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على الروح القتالية لفريقه في بطولة كأس العالم، التي شهدت تأهل منتخب «راقصي التانغو» لنهائي المونديال.

وقلب منتخب الأرجنتين تأخره صفر - 1 أمام نظيره الإنجليزي إلى انتصار ثمين في الوقت القاتل 2 - 1، مساء الأربعاء، في الدور قبل النهائي للبطولة، ليضرب موعداً في نهائي المسابقة مع نظيره الإسباني، الذي تغلب 2 - صفر على فرنسا في لقاء المربع الذهبي الآخر.

وتحدَّث سكالوني عن تلك النسخة من البطولة، التي شهدت عودة فريقه في اللحظات الأخيرة خلال أكثر من مباراة، حيث قال في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء البريطانية»: «أنا سعيد للغاية، لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير. دائماً ما يفاجئني أداء فريقنا. نحن نقاتل من أجل جماهيرنا».

وللمرة الثانية خلال الأدوار الإقصائية لمونديال 2026، يتمكَّن منتخب الأرجنتين من تحقيق «الريمونتادا»، حيث كانت البداية في دور الـ16 أمام المنتخب المصري، الذي تقدَّم 2 - صفر على أبطال العالم، الذين استطاعوا قلب الطاولة في النهاية، عقب تسجيلهم 3 أهداف في غضون 13 دقيقة، ليفوزوا 3 - 2 في أجواء دراماتيكية مثيرة.

كما احتاج منتخب الأرجنتين إلى الوقت الإضافي للفوز 3 - 2 على منتخب الرأس الأخضر في دور الـ32 للبطولة، وللتغلب 3 - 1 على منتخب سويسرا في دور الـ8.