منتخب الأرجنتين يكرر إنجازاً عمره 36 عاماً

انضم منتخب الأرجنتين لقائمة تاريخية بعد تأهله لنهائي كأس العالم 2026 بالفوز 2 - 1 على إنجلترا في الدور قبل النهائي، مساء الأربعاء.

وأشار الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى أنَّ منتخب الأرجنتين أصبح سادس فريق يفوز بكأس العالم ويتأهل للمباراة النهائية في النسخة التالية، وكرَّر إنجازاً حقَّقه قبل 36 عاماً.

وأضاف أنَّ هذه القائمة تضم كلاً من إيطاليا في مونديالَي (1934 و1938)، والبرازيل في (1958 و1962)، والأرجنتين في (1986 و1990)، والبرازيل في (1994 و1998)، وفرنسا في (2018 و2022).

من جانبها، ذكرت شبكة «سكواكا» في إحصائية لها أنَّ منتخب الأرجنتين أصبح أكثر فريق يحقِّق انتصارات في مباريات الدور قبل النهائي لكأس العالم. وأشارت إلى أنَّ «منتخب التانغو» فاز على أميركا 6 - 1 في قبل نهائي مونديال 1930، وهزم بلجيكا بهدفين دون رد في مونديال 1986، وتغلب بركلات الترجيح على إيطاليا وهولندا في مونديالَي 1990 و2014، وتفوَّق على كرواتيا بثلاثية في قبل نهائي مونديال 2022، وأخيراً فاز 2 - 1 على إنجلترا.

وبتأهله لنهائي مونديال 2026، يتفوَّق المنتخب الأرجنتيني على نظيره الإنجليزي لثالث مرة في المواجهات المباشرة بينهما في كأس العالم، وذلك بعد تفوقه بنتيجة 2 - 1 في مونديال 1986، والفوز بركلات الترجيح في الأدوار الإقصائية لمونديال 1998.

في المقابل، فازت إنجلترا بـ3 مباريات في نسخ 1962 و1966 و2002.