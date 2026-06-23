عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:38 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«فيفا» يدرس الإبقاء على فترات الراحة لشرب الماء في كؤوس العالم المقبلة

فترات الراحة لشرب الماء سمة مميزة لمونديال أميركا (رويترز)
فترات الراحة لشرب الماء سمة مميزة لمونديال أميركا (رويترز)
  • أتلانتا : «الشرق الأوسط»
TT
  • أتلانتا : «الشرق الأوسط»
TT

«فيفا» يدرس الإبقاء على فترات الراحة لشرب الماء في كؤوس العالم المقبلة

فترات الراحة لشرب الماء سمة مميزة لمونديال أميركا (رويترز)
فترات الراحة لشرب الماء سمة مميزة لمونديال أميركا (رويترز)

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإبقاء على فترات الراحة لشرب الماء في النسخ المقبلة من بطولات كأس العالم، رغم الانتقادات الموجهة إلى التوقفات الإضافية في مونديال 2026.

دافع جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، عن الفكرة التي تطبق في منتصف كل شوط، قائلاً الثلاثاء إنها حققت متعة إضافية للجماهير.

وأضاف إنفانتينو إن «فيفا» سيدرس ما سيفعله في البطولات المقبلة بناء على تجربة النسخة الحالية، مشيراً إلى أن توقف شرب المياه كانت له آثار إيجابية وسط الانتقادات بأنها تحايل لمزيد من الإعلانات على الطريقة الأميركية.

وصرّح إنفانتينو عبر قناة «إس إن تي في»: «التوقف يفيد المدربين في إعادة تقييم الأمور وتصحيح الأخطاء، ومفيد أيضاً لإراحة اللاعبين، هل كل هذه الأمور سيئة؟ لا... بل ربما تكون جيدة»، مضيفاً: «لم يسبق أن رأينا إيقاع المباريات شرساً طوال 90 دقيقة مثلما يحدث في كأس العالم».

أوضح: «اللاعبون يواصلون الهجوم حتى الثواني الأخيرة في كل مباراة، ربما يكون ذلك بسبب فترة الراحة، وربما لا».

واستطرد: «إذا اقتصرنا تطبيق فترة الراحة على المباريات التي تقام وسط أجواء حارة فقط، فإننا حينها سنمنح ميزة إضافية لبعض الفرق أو المدربين».

وتساءل جياني إنفانتينو: «لماذا نتيح فرصة لمدرب لتصحيح مسار فريقه في مباراة لمجرد إقامتها في أجواء حارة، بينما لا تمنح نفس الميزة لمدربين آخرين في مباريات أخرى وسط أجواء أقل حرارة؟».

وشدّد إنفانتينو على أن «فيفا» لم يحقق أرباحاً إضافية نتيجة الفواصل الإعلانية أثناء بثّ المباريات، لأن العقود تم توقيعها قبل تطبيق فترات الراحة للترطيب وشرب المياه.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم فيفا أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مونديال 2026: من هم أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم؟

رياضة عالمية ميسي (د.ب.أ)

مونديال 2026: من هم أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم؟

سجّل كريستيانو رونالدو ثنائية، الثلاثاء، في فوز البرتغال على أوزبكستان (5-0)، ليدخل قائمة أفضل 10 هدّافين في تاريخ كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية النجم الإنجليزي جود بيلينغهام (رويترز)
رياضة عالمية

بيلينغهام يحتفل بإنجاز تاريخي في مباراة إنجلترا وغانا بالمونديال

احتفل النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، بإنجاز تاريخي خلال مباراة منتخب بلاده أمام غانا.

«الشرق الأوسط» (بوسطن )
رياضة عالمية ديدييه ديشان مدرب فرنسا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ديشان سيغيب عن مباراة النرويج لحضور جنازة والدته

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن ديدييه ديشان سيعود إلى فرنسا لحضور جنازة والدته، ولن يقود الفريق في مباراته الأخيرة ضمن المجموعة الأولى من كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
رياضة سعودية رافائيل لياو مهاجم منتخب البرتغال (إ.ب.أ)
رياضة سعودية

لياو يشيد برونالدو بعد تألقه أمام أوزبكستان بالمونديال

أشاد رافائيل لياو، مهاجم منتخب البرتغال، بزميله وقائد المنتخب كريستيانو رونالدو، بعد الفوز الكبير الذي حققه فريقه على أوزبكستان 5 - صفر.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
رياضة سعودية ويسلي ديلغادو (نادي الفتح)
رياضة سعودية

الفتح يخالص ديلغادو... واللاعب يوقع للنصر الإماراتي

أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات المخالصة المالية مع اللاعب ويسلي ديلغادو.

علي القطان (الدمام)
الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: من هم أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم؟

رونالدو (أ.ف.ب)
رونالدو (أ.ف.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: من هم أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم؟

رونالدو (أ.ف.ب)
رونالدو (أ.ف.ب)

سجّل كريستيانو رونالدو ثنائية الثلاثاء في فوز البرتغال على أوزبكستان (5-0)، ليدخل قائمة أفضل 10 هدّافين في تاريخ كأس العالم.

وبرصيده البالغ 10 أهداف في 6 نسخ من المونديال، يحتل لاعب النصر السعودي المركز العاشر بالتساوي مع الإنجليزي هاري كاين الذي يلعب الثلاثاء أمام غانا.

ويتصدّر الترتيب منذ الاثنين الأرجنتيني ليونيل ميسي (18 هدفا).

أفضل هدافي تاريخ كأس العالم:

ليونيل ميسي (الأرجنتين/ 18 هدفاً في 28 مباراة، منذ 2006)

ميسي (د.ب.أ)

كيليان مبابي (فرنسا/ 16 هدفاً في 16 مباراة، منذ 2018)

مبابي (أ.ف.ب)

ميروسلاف كلوزه (ألمانيا/ 16 هدفاً في 24 مباراة، من 2002 إلى 2014)

كلوزه (رويترز)

رونالدو (البرازيل/ 15 هدفاً في 19 مباراة، من 1998 إلى 2006)

رونالدو البرازيلي (رويترز)

غيرد مولر (ألمانيا/ 14 هدفاً في 13 مباراة، في 1970 و1974)

غيرد مولر (فيفا)

جوست فونتين (فرنسا/ 13 هدفاً في 6 مباريات، خلال نسخة 1958)

جوست فونتين (فيفا)

بيليه (البرازيل/ 12 هدفاً في 14 مباراة، من 1958 إلى 1970)

بيليه (رويترز)

يورغن كلينسمان (ألمانيا/ 11 هدفاً في 17 مباراة، من 1990 إلى 1998)

كلينسمان (الاتحاد الألماني)

شاندور كوتشيش (المجر/ 11 هدفاً في 5 مباريات، خلال نسخة 1954)

شاندور كوتشيش (فيفا)

غابريال باتيستوتا (الأرجنتين/ 10 أهداف في 12 مباراة، من 1994 إلى 2002)

باتيستوتا (رويترز)

هاري كين (إنجلترا/ 10 أهداف في 12 مباراة، منذ 2018)

هاري كين (د.ب.أ)

كريستيانو رونالدو (البرتغال/ 10 أهداف في 24 مباراة، منذ 2006)

مواضيع
ميسي كريستيانو رونالدو كأس العالم كرة القدم الرياضة أميركا
الرياضة رياضة عالمية

بيلينغهام يحتفل بإنجاز تاريخي في مباراة إنجلترا وغانا بالمونديال

النجم الإنجليزي جود بيلينغهام (رويترز)
النجم الإنجليزي جود بيلينغهام (رويترز)
  • بوسطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • بوسطن : «الشرق الأوسط»
TT

بيلينغهام يحتفل بإنجاز تاريخي في مباراة إنجلترا وغانا بالمونديال

النجم الإنجليزي جود بيلينغهام (رويترز)
النجم الإنجليزي جود بيلينغهام (رويترز)

احتفل النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، بإنجاز تاريخي خلال مباراة منتخب بلاده أمام غانا، مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

بمشاركته في مواجهة غانا، أصبح بيلينغهام أصغر لاعب في تاريخ إنجلترا يخوض 50 مباراة دولية بقميص المنتخب الإنجليزي ببلوغه 22 عاماً و359 يوماً.

وفي المركز الثاني، يأتي واين روني، مهاجم مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق، ببلوغه 23 عاماً و159 يوماً، يليه مايكل أوين مهاجم ليفربول وريال مدريد السابق (23 عاماً و179 يوماً).

ويشارك بيلينغهام لاعب ريال مدريد مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم للمرة الثانية بعد ظهوره في مونديال قطر 2022، حيث ودّع منتخب الأسود الثلاثة بالخسارة أمام فرنسا في دور الثمانية.

وسجّل بيلينغهام هدفاً في فوز إنجلترا على كرواتيا بنتيجة 4 - 2 في افتتاح منافسات المجموعة الثانية عشرة التي تضم منتخب بنما أيضاً.

ويعدّ بيلينغهام من الركائز الأساسية في صفوف منتخب إنجلترا خلال الأعوام الأخيرة، حيث ساهم في حصوله على فضية أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا بعد الخسارة 1 - 2 أمام إسبانيا في المباراة النهائية.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم رياضة إنجليزية ريال مدريد أميركا
الرياضة رياضة عالمية

ديشان سيغيب عن مباراة النرويج لحضور جنازة والدته

ديدييه ديشان مدرب فرنسا (أ.ف.ب)
ديدييه ديشان مدرب فرنسا (أ.ف.ب)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

ديشان سيغيب عن مباراة النرويج لحضور جنازة والدته

ديدييه ديشان مدرب فرنسا (أ.ف.ب)
ديدييه ديشان مدرب فرنسا (أ.ف.ب)

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، أن ديدييه ديشان سيعود إلى فرنسا لحضور جنازة والدته، ولن يقود الفريق في مباراته الأخيرة ضمن المجموعة الأولى من كأس العالم أمام النرويج.

وقال الاتحاد الفرنسي، في بيان: «لن يتمكن ديدييه ديشان من الإشراف على الحصص التدريبية قبل مباراة النرويج وفرنسا. كما سيغيب عن مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة للمجموعة الأولى يوم الجمعة». وأضاف: «علم مدرب المنتخب الوطني صباح اليوم بوفاة والدته، وسيعود إلى فرنسا لحضور جنازتها. وبالاتفاق مع فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الموجود حالياً في معسكر المنتخب، عهد ديشان إلى مساعده جي ستيفان بمسؤولية قيادة الفريق حتى عودته».

وتأهلت فرنسا بالفعل إلى دور 32 عقب فوزها على السنغال 3-1 والعراق 3-صفر في أول مباراتين لها.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم رياضة فرنسية أميركا