«دورة باد هومبورغ»: نوسكوفا «بطلة برلين» تودّع من الدور الأول

انتهى مشوار التشيكية ليندا نوسكوفا، المصنفة عاشرة عالمياً والمتوجة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بلقب برلين، عند الدور الأول لدورة باد هومبورغ الألمانية لكرة المضرب (500 نقطة)، بخسارتها أمام الرومانية إيلينا - غابرييلا روسه 1 - 6 و3 - 6 الثلاثاء.

وقبل أيام معدودة من انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، اكتسبت نوسكوفا ثقة كبيرة الأسبوع الماضي بإحرازها لقب برلين على حساب الأميركية جيسيكا بيغولا، لترفع ابنة الـ21 عاماً رصيدها إلى لقبين في مسيرتها.

وسمح لقب دورة برلين المقامة على ملاعب عشبية على غرار باد هومبورغ، لنوسكوفا ببلوغ أفضل تصنيف لها بصعودها الاثنين إلى المركز العاشر.

وفي برلين، أحرزت التشيكية أيضاً لقب الزوجي إلى جانب الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، بفوزهما على الإيطالية سارا إيراني والأميركية نيكول ميليشار.

وبصفتها المصنفة الخامسة في دورة باد هومبورغ، اضطرت إلى خوض الدور الأول لأن الإعفاء يطال المصنفات الأربع الأوليات فقط، لكنها خسرت الثلاثاء خلال ساعة واحدة أمام روسه المصنفة 91 عالمياً.

وستتمكن اللاعبة التشيكية من التقاط أنفاسها لبضعة أيام قبل انطلاق ويمبلدون (29 يونيو «حزيران» حتى 12 يوليو «تموز»)، على أمل مواصلة تقدمها في ثالث البطولات الكبرى منذ مشاركتها الأولى عام 2023 (من الدور الأول في 2023، إلى الثاني في 2024، ثم ثمن النهائي العام الماضي).

وفي أبرز النتائج الثلاثاء، تأهلت اليابانية ناعومي أوساكا المصنفة 15 والأوكرانية إيلينا سفيتولينا الثامنة إلى ربع نهائي.

واحتاجت أوساكا إلى ساعة و7 دقائق للتغلب على البلجيكية إليز ميرتنز 6 - 3 و6 - 3، لتواجه الفائزة من مواجهة الأربعاء بين الروسيتين ميرا أندرييفا وإيكاترينا ألكسندروفا.

وتخوض أندرييفا مشاركتها الأولى منذ تتويجها بلقب رولان غاروس.

من جهتها، خاضت سفيتولينا مواجهة شاقة استمرت ساعتين و12 دقيقة قبل أن تتغلب على الروسية ليودميلا سامسونوفا 3 - 6 و6 - 3 و6 – 2، لتواجه الخميس الصينية وانغ شينيو (52 عالمياً).