شباب المكسيك يعارضون «المباراة التاريخية» لأوتشوا

يعارض اللاعبون الشباب في المنتخب المكسيكي لكرة القدم مشاركة حارس المرمى الأسطوري غييرمو أوتشوا في المباراة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم، حسبما أفادت تقارير صحافية مساء الاثنين بالتوقيت المحلي.

وكشفت التقارير عن أن المجموعة ترى أن القرارات يجب أن يتم اتخاذها بناء على الأداء الحالي والاستراتيجية الرياضية فقط، لا سيما في كأس العالم، حيث يمكن لكل تفصيلة أن تؤثر على مسار الفريق نحو الأدوار الإقصائية.

وكانت المكسيك، التي تشترك في استضافة مونديال 2026 مع الولايات المتحدة وكندا، أول دولة تتأهل إلى الأدوار الإقصائية بكأس العالم الحالية، حيث يخوض الفريق مباراته الأخيرة بدور المجموعات ضد جمهورية التشيك ضمن منافسات المجموعة الأولى، مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

ويُعد أوتشوا أحد أساطير كرة القدم المكسيكية، حيث خاض 153 مباراة مع الفريق على مدار أكثر من 20 عاماً.

ولم يشارك أوتشوا في هذه النسخة من كأس العالم حتى الآن، حيث فضّل المدرب خافيير أغيري إشراك راؤول رانخيل أساسياً في مباراتي جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية.

وقد ينضم أوتشوا إلى الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي والأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن اللاعبين الذين شاركوا في 6 نسخ بكأس العالم.

من جانبها، ذكرت صحيفة «بوبليمترو» أن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أو أغيري لم يصدر أي تعليق منهما على هذه التقارير.