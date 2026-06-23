كانافارو: لسنا خائفين من البرتغال

قال مدرب منتخب أوزبكستان، الإيطالي فابيو كانافارو، عشية مواجهة البرتغال الثلاثاء في هيوستن: «سنلعب ضد فريق قوي جداً، لكن من ناحية أخرى لسنا خائفين».

وفي جميع الأحوال، «سنحاول تقديم أفضل ما لدينا، والبقاء في أجواء المباراة حتى النهاية»، أضاف المدافع الإيطالي السابق، بطل العالم والحائز الكرة الذهبية عام 2006.

وخسر منتخب أوزبكستان، المشارِك للمرة الأولى في كأس العالم، في مباراته الافتتاحية ضمن المجموعة الـ11 أمام كولومبيا 1 - 3.

ويواجه الفريق، الثلاثاء، أحد المرشحين للقب بقيادة قائده المخضرم كريستيانو رونالدو، الذي حقَّق نتيجة مخيبة افتتاحاً بتعادله مع الكونغو الديمقراطية 1 - 1.

وسرد كانافارو: «لديهم اثنان من أفضل الأجنحة، وأفضل لاعبي وسط الملعب، وأحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، لذا فالأمر ليس سهلاً، لكنها كأس عالم».

وأضاف: «يجب أن نعمل كفريق، فهذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق نتيجة. إذا فكرنا فقط في القدرات الفردية فسيكون الأمر صعباً جداً».

وطلب من فريقه اللعب بـ«كثافة» أكبر، و«روح قتالية» أعلى مما كانت عليه الحال في المباراة الأولى، حيث كلفتهم «ثلاثة أخطاء» الخسارة.

من جهته، قال إلدور شومورودوف، مهاجم وقائد أوزبكستان: «لا يوجد ضغط علينا، لكننا سنحاول التسجيل والفوز من أجل التأهل إلى الدور التالي. يجب أن نكون فريقاً متماسكاً، وأن نؤمن بقدرتنا على تحقيق نتيجة جيدة».