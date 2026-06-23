مدرب كولومبيا: نريد قلباً متحمساً... وعقلاً هادئاً

قال نيستور لورينزو مدرب كولومبيا، يوم الاثنين، إنَّ فريقه يجب أن يحيد خطر الهجمات المرتدة لمنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية مع الحفاظ على أسلوبه الخاص، عندما يلتقي الفريقان، يوم الأربعاء، في وادي الحجارة ضمن المجموعة الـ11 لكأس العالم لكرة القدم.

واستهل المنتخب القادم من أميركا الجنوبية مشواره بالفوز 3 - 1 على أوزبكستان، وسيتأهل لدور الـ32 إذا انتصر في المباراة، لكن لورينزو حذَّر من أنَّ الكونغو الديمقراطية، التي تعادلت 1 - 1 مع البرتغال في مباراتها الافتتاحية، ستُشكِّل تحدياً مختلفاً.

وقال لورينزو إنَّ تشكيلة الكونغو التي تعتمد على طريقة 5 - 3 - 2 بوجود ثنائي في الهجوم، تجعل من التحوُّلات والهجمات المرتدة الخطر الرئيسي الذي يجب التعامل معه.

سجَّل لويس دياز هدفاً، وقدَّم تمريرة حاسمة في مباراة أوزبكستان، وأشاد لورينزو بقدرة مهاجم بايرن ميونيخ على اللعب في أكثر من مركز.

وقال لورينزو عن دياز: «المهم ليس عدد المرات التي يهاجم فيها، بل كيف تنتهي تلك الهجمات. هو مهاجم متكامل».

وأضاف مدرب كولومبيا إنَّه لا يواجه أي حيرة بشأن اختيار التشكيلة. ورفض الكشف عن أسماء اللاعبين الذين سيخوضون المباراة.

واختتم حديثه بحثِّ لاعبيه على استغلال طاقة الجماهير دون أن يفقدوا رباطة جأشهم، بعد أن تأثر كثير منهم بشكل واضح خلال مباراة أوزبكستان في ملعب «أزتيكا»، إذ قال: «علينا أن نلعب بقلب متحمس، وعقل هادئ».