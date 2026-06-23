عاصفة رعدية تلغي تدريبات إسبانيا

أُلغي تدريب المنتخب الإسباني في معسكره في تشاتانوغا (تينيسي)، يوم الاثنين، بعد 15 دقيقة فقط من انطلاقه؛ بسبب عاصفة رعدية، وذلك غداة فوزه على السعودية 4 - 0، وقبل أيام قليلة من مواجهته المرتقبة أمام أوروغواي ضمن كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وجاء في رسالة تحذيرية من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية: «تحذير من عاصفة رعدية عنيفة ساري المفعول في هذه المنطقة... مع احتمال هبوب رياح مُدمِّرة تصل سرعتها إلى 80 ميلاً في الساعة (128 كيلومتراً/ ساعة)».

وأضافت الرسالة قبل دقائق من وصول اللاعبين إلى ملعب التدريب: «ابقوا في حالة تأهب لاحتمال تشكُّل إعصار. يمكن أن تتطوَّر الأعاصير بسرعة انطلاقاً من العواصف الرعدية العنيفة».

وبعد 15 دقيقة كانت مفتوحة لوسائل الإعلام، غادر اللاعبون الـ25 (باستثناء فيكتور مونيوس المصاب) أرض الملعب ليتجهوا إلى صالة الألعاب الرياضية على بُعد نحو 100 متر، تحت أمطار غزيرة.

وفي بداية الحصة التدريبية، حظي رودري وميكل ميرينو اللذان سيتمّان 30 عاماً يوم الاثنين، والمدرب لويس دي لا فوينتي الذي أكمل 65 عاماً يوم الأحد، بتكريم عبر ممر شرفي من زملائهم.

وقال المدرب: «احتفلت به بشكل خاص، واليوم سنقوم بشيء معاً مع ميرينو ورودري»، متحدثاً عن عيد ميلاده لوسائل إعلام عدة من بينها «وكالة الصحافة الفرنسية» وذلك قبل ساعات من التدريب، خلال غداء مع الصحافة حضره أيضاً رئيس الاتحاد الإسباني، رافايل لوسان.