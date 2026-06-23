سيعود المدافع البرازيلي، تياغو سيلفا، إلى فلومينينسي بعد فترة قصيرة قضاها في صفوف بورتو البرتغالي استمرَّت بضعة أشهر، بحسب ما أعلن بطل الدوري البرازيلي لكرة القدم 4 مرات، الاثنين.

وانضم المدافع البالغ 41 عاماً، وهو أحد أبرز رموز فريق حي لارانغيراس في ريو دي جانيرو، بعقد يمتد حتى ديسمبر (كانون الأول).

وقال النادي في بيان له: «ما بدا وكأنه وداع لم يكن في الحقيقة سوى إلى اللقاء. بعض القصص لا تنتهي أبداً. تياغو سيلفا يعود إلى فلومينينسي».

وخاض المدافع السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي4 نسخ من كأس العالم مع منتخب البرازيل، وتُوِّج بلقب «كوبا أميركا 2019» على أرضه. لكنه لم يُستدعَ من قبل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى مونديال أميركا الشمالية.

ويعود سيلفا بذلك إلى نادي بداياته، حيث تدرَّج في مركز التكوين من سنِّ 11 إلى 18 عاماً.

وغادر «فلو» لفترة وجيزة في نهاية عام 2025 للانضمام إلى بورتو، حيث أحرز مع «التنانين» لقب الدوري البرتغالي، وشارك في 8 مباريات ضمن المسابقة.

وخلال مسيرته، دافع البرازيلي أيضاً عن ألوان ميلان الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي.

وعاد للمرة الأولى إلى فلومينينسي عام 2024، ولعب دوراً أساسياً في ضمان البقاء. ومهَّد ذلك لعام 2025 مميز، أنهاه فلومينينسي في المركز الخامس في الدوري البرازيلي، وبلغ نصف نهائي كأس العالم للأندية.