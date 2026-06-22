مونديال 2026: تعليق مباراة فرنسا والعراق بسبب عاصفة رعدية

توقفت مباراة فرنسا والعراق في ختام الشوط الأول من مواجهتهما ضمن الجولة الثانية للمجموعة التاسعة في كأس العالم 2026؛ بسبب تحذيرات من أحوال جوية قاسية واقتراب عاصفة رعدية من محيط ملعب فيلادلفيا.

مشجع فرنسي يشير بيده أمام شاشة تعرض تحذيراً من عاصفة رعدية قوية خلال مباراة فرنسا والعراق (أ.ف.ب)

وطلب المُنظِّمون من الجماهير التَّوجُّه إلى أماكن آمنة داخل الملعب، بينما أعلنت مسؤولة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنَّ استئناف اللقاء سيتأخَّر لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، تشمل فترة الاستراحة بين الشوطين.

مشجعون ينتظرون تحت الأمطار خلال استراحة الشوطين في مباراة فرنسا والعراق (أ.ف.ب)

وجاء القرار تطبيقاً لبروتوكولات السلامة المعتمَدة في الولايات المتحدة، والتي تفرض إيقاف الفعاليات الرياضية عند رصد مخاطر مرتبطة بالبرق أو العواصف الرعدية بالقرب من الملاعب.

تُظهر الشاشة تحذيراً من عاصفة رعدية قوية بينما يغادر المشجعون المدرجات (أ.ف.ب)

وكان منتخب فرنسا قد أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، سجَّله قائده كيليان مبابي في الدقيقة 14.

تعرض الشاشة رسائل متعلقة بسوء الأحوال الجوية خلال مباراة فرنسا والعراق (أ.ف.ب)

وتنتظر الجماهير قرار المُنظِّمين بشأن موعد استئناف المباراة، بحسب تطورات الأحوال الجوية في مدينة فيلادلفيا.