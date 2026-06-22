الاتحاد الألماني يوضح حقيقة إقامة اليوم العائلي للاعبي المنتخب في نيويورك

نفى الاتحاد الألماني لكرة القدم الأنباء التي تحدَّثت عن إمكانية قضاء لاعبي المنتخب الألماني يوماً عائلياً في نيويورك، خلال مشارَكتهم في كأس العالم.

وجاء التوضيح بعد تقارير أشارت إلى أنَّ المدرب، يوليان ناغلسمان، كان يدرس بقاء المنتخب في المنطقة عقب مواجهة الإكوادور، الخميس، في نيوجيرسي، بدلاً من العودة إلى معسكره التدريبي في كارولاينا الشمالية.

وكان هذا الخيار سيمنح اللاعبين فرصة قضاء يومهم العائلي، السبت، في نيويورك، إلا أنَّ الاتحاد الألماني أكد أنَّ هذا اليوم سيُقام وفق البرنامج المعتاد بعد يومين من كل مباراة، داخل معسكر المنتخب في وينستون سالم.

وأوضح الاتحاد أنَّ التعديل الوحيد على خطة المنتخب يتمثَّل في السفر إلى بوسطن قبل يوم واحد فقط من مباراة دور الـ32، المقررة الاثنين في فوكسبورو بولاية ماساتشوستس.

وكان المنتخب الألماني قد ضمن تأهله إلى الأدوار الإقصائية، وسيخوض مباراته المقبلة على الساحل الشرقي، من دون أن يغيِّر مقر إقامته الحالي في وينستون سالم.

ولا يخطِّط الاتحاد الألماني لمغادرة معسكره التدريبي، رغم أنَّ مشوار المنتخب المحتمل قد يتضمَّن مباريات في فيلادلفيا وفوكسبورو، وصولاً إلى نصف النهائي في أرلينغتون بولاية تكساس، ثم النهائي في إيست روثرفورد في حال واصل الفريق تقدُّمه في البطولة.