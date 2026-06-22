«مونديال 2026»: كيروش يعد مواجهة إنجلترا «أسهل أنواع المباريات»

أكد البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب غانا، أن مواجهة منتخب بحجم إنجلترا في كأس العالم تُعد من «أسهل أنواع المباريات»، مشيراً إلى أن اللاعبين لا يحتاجون إلى حوافز إضافية عندما يواجهون أحد كبار المنتخبات العالمية.

ويخوض كيروش، البالغ من العمر 72 عاماً، خامس نهائيات كأس عالم في مسيرته التدريبية، والأولى مع منتخب غانا بعدما تولى المهمة في أبريل (نيسان) الماضي.

وقال المدرب البرتغالي إن الخسارة التي تعرض لها مع إيران أمام إنجلترا بنتيجة 6 - 2 في مونديال قطر 2022 أصبحت من الماضي، مضيفاً: «في كرة القدم لا نخسر أبداً، إما أن نفوز أو نتعلم، وقد تعلمنا دروساً مهمة في ذلك اليوم».

ويدخل المنتخب الغاني المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على بنما 1-0 في الجولة الأولى، حيث يأمل في الاقتراب من التأهل إلى دور الـ32 للمرة الأولى منذ مونديال 2010.

وأوضح كيروش أن كل مباراة تختلف عن الأخرى، وأن نتائج الماضي لا تحسم المواجهات، مؤكداً أن العامل الأهم أمام إنجلترا سيكون العمل الجماعي، والقتال طوال التسعين دقيقة.

وأضاف: «عندما تواجه إنجلترا أو فرنسا أو ألمانيا، يكون اللاعبون في أعلى درجات التركيز والحماس، والمهمة الأساسية للمدرب هي ضبط هذا الحماس وتوجيهه لخدمة الفريق».

وختم تصريحاته برسالة تحفيزية قائلاً: «نعلم أن شعارهم الأسود الثلاثة، لكننا في غانا لدينا 33 مليون أسد، وسنقاتل من أجل هذه المباراة».

ومن المنتظر أن يستعيد منتخب غانا لاعب الوسط توماس بارتي بعد غيابه عن المباراة الأولى، بينما سيحسم الجهاز الفني في وقت لاحق موقف الحارس لورانس أتي زيغي الذي تعرض لإصابة خلال مواجهة بنما.