مونديال 2026: ميسي يقود الأرجنتين إلى دور الـ32 بثنائية في شباك النمسا

قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين إلى التأهل لدور الـ32 في كأس العالم 2026 بعدما سجل هدفي الفوز على النمسا 2-0، الاثنين، على ملعب «إيه تي آند تي» في أرلينغتون ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة.

وواصل ميسي كتابة التاريخ في المونديال، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 38 ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 18 هدفاً، متجاوزاً الرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الألماني ميروسلاف كلوزه، ثم عاد وأضاف الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع (90+5) رافعاً رصيده إلى 18 هدفاً في النهائيات.

بهذا الفوز، ضمنت الأرجنتين التأهل إلى الدور الثاني، كما باتت قريبة من حسم صدارة المجموعة. كذلك رفع ميسي رصيده الدولي إلى 122 هدفاً في 201 مباراة مع منتخب بلاده.

احتفل ليونيل ميسي ولاعبو منتخب الأرجنتين بالفوز عقب مباراة الأرجنتين والنمسا (إ.ب.أ)

وشهدت المباراة بداية مثيرة بعدما حصل لاوتارو مارتينيز على ركلة جزاء إثر العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، إلا أن ميسي أهدرها في الدقيقة التاسعة، لتصبح المرة الثالثة التي يهدر فيها ركلة جزاء في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

ورغم ذلك، واصل قائد الأرجنتين تهديد المرمى النمساوي، إذ تصدى الحارس ألكسندر شلاغر لمحاولة خطيرة له في الدقيقة 19، قبل أن يمنعه دافيد ألابا من التسجيل مجدداً في الدقيقة 32.

ونجح ميسي أخيراً في هز الشباك عندما استقبل عرضية فاكوندو ميدينا ووضع الكرة في المرمى من دون رقابة عند الدقيقة 38.

في الشوط الثاني، حاولت النمسا العودة إلى اللقاء، لكن إيميليانو مارتينيز تصدى لمحاولاتها، فيما أجرى المدرب ليونيل سكالوني عدة تبديلات لتنشيط الفريق بعد إصابة المدافع كريستيان روميرو.

وكاد نيكولاس غونساليس يضيف الهدف الثاني في أكثر من مناسبة، قبل أن يحسم ميسي المباراة في الوقت بدل الضائع، عندما قاد هجمة مرتدة سددها أولاً وتصدى لها الحارس، قبل أن يتابع الكرة بنفسه داخل الشباك مسجلاً هدفه الثاني والثامن عشر في تاريخ مشاركاته المونديالية.

بهذا الانتصار، حافظت الأرجنتين على سلسلة اللاهزيمة في كأس العالم للمباراة الثامنة توالياً، مؤكدة مجدداً أنها من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.