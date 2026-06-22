بطل أولمبي إيطالي يسقط مجدداً في فخ المنشطات

وجد العداء الإيطالي أليكس شوازر نفسه مجدداً في قلب قضية منشطات، بعدما جاءت نتيجة فحصه إيجابية لمادة الإريثروبويتين المحظورة خلال مشاركته في سباق للمشي في ألمانيا.

وأعلنت الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات أن المادة المحظورة كُشفت في عينتي البول والدم اللتين أُخذتا من البطل الأولمبي السابق، مشيرة إلى بدء الإجراءات القانونية، وإبلاغ النيابة العامة بالقضية.

من جانبه، نفى شوازر الاتهامات بشكل قاطع، مؤكداً أنه لم يستخدم مادة الإريثروبويتين أو أي مادة محظورة أخرى.

وأضاف البالغ من العمر 41 عاماً أنه لا ينوي تقديم استئناف في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه لم يعد يملك الطاقة لخوض معركة قانونية جديدة، لكنه طلب فتح العينة الثانية، وإجراء فحوص إضافية.

وكان شوازر قد تُوج بذهبية سباق 50 كيلومتراً للمشي في أولمبياد بكين 2008، قبل أن يتعرض للإيقاف 4 سنوات عام 2012 بسبب المنشطات.

وفي عام 2016، تلقى عقوبة إيقاف جديدة لمدة 8 سنوات بعد ثبوت وجود مواد محظورة في عينته، رغم إصراره على براءته آنذاك.

ويواجه شوازر الآن احتمال التعرض لعقوبة جديدة، في قضية قد تمثل الفصل الأخير في واحدة من أكثر قصص المنشطات إثارة للجدل في الرياضة الإيطالية.