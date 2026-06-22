حارسة المرمى الإسبانية نويليا تترك الهلال

أعلن نادي الهلال للسيدات لكرة القدم رحيل حارسة المرمى الإسبانية نويليا جيل بعد انتهاء مشوارها مع الفريق موجهاً لها الشكر ومتمنياً لها التوفيق في محطتها المقبلة.
وكانت نويليا قد انضمت إلى صفوف الهلال في صيف عام 2025 قادمة من نادي ريال بيتيس للسيدات الإسباني بعقد امتد حتى عام 2026، حيث مثلت الأزرق في مركز حراسة المرمى، وارتدت القميص رقم 13.
وخلال مدة وجودها مع الهلال أسهمت الحارسة الإسبانية بخبرتها في دعم الخط الخلفي للفريق، وشاركت في عدد من المباريات ضمن منافسات الدوري الممتاز للسيدات لتكون أحد العناصر الأجنبية التي عززت صفوف الفريق خلال الموسم الماضي.