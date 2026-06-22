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لامين يامال خرج من مواجهة السعودية لتوفير جهده لمباراة قادمة

لامين يامال تألق أمام السعودية (أ.ف.ب)
لامين يامال تألق أمام السعودية (أ.ف.ب)
  • أتلانتا: «الشرق الأوسط»
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  • أتلانتا: «الشرق الأوسط»
TT

لامين يامال خرج من مواجهة السعودية لتوفير جهده لمباراة قادمة

لامين يامال تألق أمام السعودية (أ.ف.ب)
لامين يامال تألق أمام السعودية (أ.ف.ب)

لم يستغرق لامين يامال وقتاً طويلاً ليذكّر الجميع بالسبب الذي جعل الكثيرين يعدّونه عنصراً أساسياً في مسيرة إسبانيا ببطولة كأس العالم لكرة القدم، لكن ما إن خاض مباراته الأولى أساسياً منذ أبريل (نيسان) في الفوز 4 -صفر على السعودية، الأحد، حتى عاد إلى مقاعد البدلاء مرة أخرى.

ويعاني لاعب برشلونة البالغ من العمر 18 عاماً من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، ولم يكن من المؤكد ما إذا كان سيشارك في تشكيلة إسبانيا الأساسية في المباراة الثانية ضمن المجموعة الثامنة، بعد أن غاب عن التشكيلة الأساسية للمنتخب في التعادل السلبي المحبط مع الرأس الأخضر في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة.

لكن المدرب لويس دي لا فوينتي دفع به في تشكيلته الأساسية، الأحد، بعدما شبّه «عبقريته» في وقت سابق هذا الأسبوع بإبداع سلفادور دالي أو مايكل أنغلو، وسرعان ما انطلق يامال إلى أداء المهمة بعد أسابيع محبطة من التوقف عن اللعب.

وراوغ يامال اللاعب السعودي سالم الدوسري وأرسل تمريرة عرضية قوية من الجهة اليمنى في أول 30 ثانية من المباراة، وأطلق تسديدته الأولى بعد أربع دقائق، وفي الدقيقة العاشرة كان في المكان المناسب تماماً عند القائم الخلفي ليحول تمريرة عرضية من ميكل أويارزابال إلى الشباك مسجلاً الهدف الأول.

وأضاف أويارزابال هدفين آخرين بحلول الدقيقة الـ24؛ ما أراح يامال بقية الشوط الأول، الذي اكتفى ببضع مراوغات من الجانب الأيمن، وحاول تسديد بعض الكرات على المرمى، لكنه أظهر بعض التراخي عندما قدم له أويارزابال فرصة رائعة أخرى للتسجيل في الدقيقة 19الـ؛ إذ لم يكن مستعداً لها.

وأثار ظهور يامال خلال الإحماء قبل المباراة حماس الجماهير في المدرجات والتي بلغ عددها 69 ألفاً، كانوا يرتدون قمصان منتخب إسبانيا وعليها اسمه.

لكن مع نهاية الشوط الأول، انتهت مشاركته القصيرة؛ إذ سعى دي لا فوينتي إلى الحفاظ على قوته لمباراة أخرى، حيث ستكون أوروغواي هي المنافس التالي في غوادالاخارا، الجمعة.

واستغرق الأمر بعض الوقت حتى أدرك الجمهور أن المدرب استبدل يامال، وارتفعت صيحات الاستياء عندما تأكد التبديل على الشاشات العملاقة في استاد أتلانتا.

وقال مدرب المنتخب الإسباني: «كنا سنشركه لفترة أطول لو احتجنا إلى ذلك، لكن الوضع كان تحت السيطرة ورأينا أن مساهمته كانت كافية».

وأضاف: «كان بإمكاننا إبقاؤه في المباراة، وربما حتى النهاية، لكنه الآن عاد وهو في حالة بدنية جيدة».

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كونسيساو: لا نواجه ضغوطاً من أجل تمرير الكرة لرونالدو

جناح البرتغال فرنسيسكو كونسيساو مع قائده كريستيانو رونالدو في التدريبات (إ.ب.أ)
جناح البرتغال فرنسيسكو كونسيساو مع قائده كريستيانو رونالدو في التدريبات (إ.ب.أ)
  • فلوريدا: «الشرق الأوسط»
TT
  • فلوريدا: «الشرق الأوسط»
TT

كونسيساو: لا نواجه ضغوطاً من أجل تمرير الكرة لرونالدو

جناح البرتغال فرنسيسكو كونسيساو مع قائده كريستيانو رونالدو في التدريبات (إ.ب.أ)
جناح البرتغال فرنسيسكو كونسيساو مع قائده كريستيانو رونالدو في التدريبات (إ.ب.أ)

أكد جناح البرتغال فرنسيسكو كونسيساو، الأحد، أنه وزملاءه في المنتخب لا يشعرون بأي ضغط لتمرير الكرة إلى كريستيانو رونالدو، وذلك في ظل انتقادات طالت دور النجم المخضرم بعد الأداء الباهت في افتتاح مشواره «سيليساو» أوروبا في كأس العالم 2026.

وشنت الصحافة البرتغالية هجوماً على المنتخب الوطني الذي استهل مشواره الأربعاء بتعادل مخيب مع جمهورية الكونغو الديمقراطية (1-1)، عادّة أن رونالدو أصبح «بحد ذاته مشكلة».

وكتب لويس ماتيوس من صحيفة «آ بولا» الرياضية: «يبدو أن الضغط أثقل كاهل كريستيانو رونالدو... في هذه المرحلة، أصبح بحد ذاته مشكلة... لكن البرتغال تتجه نحو الهاوية بسبب إصرارها على عدم رؤية ما هو واضح».

وفي إشارة أيضاً إلى تراجع فاعلية ابن الـ41 عاماً الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات (229 مباراة دولية، 143 هدفاً)، لاحظت الصحيفة أن «سي آر 7 لعب 90 دقيقة وأهدر هدفين بشكل غير معتاد».

وعنونت صحيفة «بوبليكو» صفحتها الأولى: «نتيجة سيئة... أداء مروع».

وجاء في ختام تقرير المباراة أن البرتغال «تبقى رهينة إيمانها برونالدو، لكن الإيمان وحده لا يكفي، لا سيما مع رونالدو الحالي».

لكن كونسيساو شدد، الأحد، على أنه لا يوجد أي شعور لدى اللاعبين بضرورة تمرير الكرة إلى رونالدو إذا كان هناك زملاء آخرون في مواقع هجومية أفضل.

وقال: «لا نشعر بالحاجة إلى تمرير الكرة إليه. أمررها لمن أراه في أفضل موقع وخالياً من الرقابة».

وأفاد كونسيساو بأنه يُنظر إليه على أنه «مجرد فرد آخر في المجموعة» التي تحتاج إلى «كل عنصر فيها ليعمل الفريق ككل».

وأضاف لاعب يوفنتوس الإيطالي خلال مؤتمر صحافي: «كريستيانو مثال يُحتذى به بسبب مسيرته والتعطش الذي لا يزال يملكه في سن الـ41... إنه مثال في القيادة والأهداف التي يسجلها».

وتابع: «لا يوجد أحد مثله عندما يتعلق الأمر بتسجيل الأهداف... هو هنا للمساعدة، مثل أي لاعب آخر».

وخاض رونالدو كامل المباراة الأولى في قرار دافع عنه مدربه الإسباني روبرتو مارتينيز، قائلاً: «لا معنى لإخراج أفضل هداف في كرة القدم العالمية في مباراة تحتاج فيها إلى أهداف».

وتتواجه البرتغال مع أوزبكستان في مباراتها الثانية ضمن المجموعة الحادية عشرة في هيوستن، الثلاثاء، باحثة بشدة عن تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط لإطلاق حملتها.

وقال كونسيساو: «لا أحد يتألم أكثر منا. شعرنا بأنفسنا أننا لم نقدم أفضل ما لدينا».

وختم: «إذا لم تسر الأمور بشكل جيد، سيكون هناك مزيد من الضغط والمزيد من الانتقادات. نريد أن نُظهر جودتنا وأن نفوز في المباراة المقبلة».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم كريستيانو رونالدو أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: التعادل السلبي يكتب رقماً جديداً لإيران

التعادل السلبي فرض نفسه على مباراة بلجيكا وإيران (أ.ف.ب)
التعادل السلبي فرض نفسه على مباراة بلجيكا وإيران (أ.ف.ب)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: التعادل السلبي يكتب رقماً جديداً لإيران

التعادل السلبي فرض نفسه على مباراة بلجيكا وإيران (أ.ف.ب)
التعادل السلبي فرض نفسه على مباراة بلجيكا وإيران (أ.ف.ب)

جاء التعادل السلبي الذي فرض نفسه على مباراة بلجيكا وإيران، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، ليكتب رقماً جديداً لإيران في المونديال.

ورفع كل منتخب رصيده إلى نقطتين بعدما كان قد استهل كل منهما مشواره بتعادل؛ إذ تعادلت بلجيكا مع مصر 1-1، في حين تعادلت إيران مع نيوزيلندا 2-2، بينما سيكون أحد منتخبي مصر أو نيوزيلندا على موعد مع الانفراد بالصدارة عندما يلتقيان صباح الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية.

وسجل هذا التعادل رقمين، أبرزهما يتمثل في نجاح منتخب إيران لأول مرة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم في تجنب الهزيمة في أول جولتين من دور المجموعات بكأس العالم.

في المقابل، فشلت بلجيكا في تحقيق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي، حيث يعود آخر فوز للمنتخب البلجيكي إلى الجولة الأولى من دور المجموعات في نسخة 2022 في قطر، على حساب كندا، ثم خسر أمام المغرب وتعادل مع كرواتيا وودع الدور الأول، وفي مستهل مشواره بمونديال 2026 تعادل في أول مباراتين أمام مصر وإيران.

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«مونديال 2026»: كورتوا ينضم إلى «قائمة تاريخية»

البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد (د.ب.أ)
البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد (د.ب.أ)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: كورتوا ينضم إلى «قائمة تاريخية»

البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد (د.ب.أ)
البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد (د.ب.أ)

دخل البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، قائمة تاريخية في بطولة كأس العالم بعد تعادل منتخب بلاده مع إيران من دون أهداف، مساء الأحد، في الجولة الثانية بالمجموعة السابعة لمونديال 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى أن كورتوا انضم إلى قائمة أكثر حراس المرمى حفاظا على نظافة شباكه في تاريخ كأس العالم برصيد 8 مباريات.

خرج حارس مرمى ريال مدريد بشباك نظيفة 8 مرات في 17 مباراة خلال 4 نسخ لكأس العالم في أعوام 2014 و2018 و2022 و2026.

وتساوى تيبو كورتوا بذلك مع كل من الفرنسي هوغو لوريس الذي خرج بشباك نظيفة في 8 من أصل 20 مباراة خاضها في أربع نسخ مونديالية أعوام 2010 و2014 و2018 و2022.

ويتفوق الهولندي يان يونغبلويد بالخروج بشباك نظيفة 8 مرات من أصل 12 مباراة، في حين حقق البرازيلي لياو الإنجاز نفسه، لكن بعد مشاركته في 14 مباراة، والألماني سيب ماير في 18 مباراة، والبرازيلي الآخر تافاريل في 18 مباراة أيضاً.

ويتصدر هذه القائمة التاريخية الفرنسي فابيان بارتيز متساوياً مع الإنجليزي بيتر شيلتون بالحفاظ على نظافة شباكهما في 10 مباريات من أصل 17 مباراة مونديالية.

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