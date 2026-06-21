جائزة التشيك الكبرى: ماركيز يتجاوز بانيايا... ويحقق فوزاً مثيراً

حقق مارك ماركيز، متسابق دوكاتي، فوزاً مثيراً في سباق جائزة التشيك الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية، اليوم الأحد، بعد أن تمكن الفائز باللقب سبع مرات من تجاوز زميله في الفريق فرانشيسكو بانيايا في اللفات الأخيرة ليحسم الانتصار في برنو.

وبدأ ماركيز السباق من المركز الرابع على شبكة الانطلاق، وظل يطارد بانيايا طوال معظم فترات السباق، قبل أن يقوم بحركته الحاسمة في اللفة 16.

وابتعد الإسباني عن منافسيه في المراحل الأخيرة ليضمن الفوز بعد أن هيمن على اللفات الأخيرة في السباق، ليحقق بذلك انتصاره الثاني على التوالي في سباقات الجائزة الكبرى، بعد فوزه في سباق المجر في وقت سابق من هذا الشهر.

ولم يتمكن بانيايا، الذي كان يسعى لتحقيق أول فوزين على التوالي هذا الموسم بعد انتصاره في سباق السرعة أمس السبت، من الرد وتجاوزه لاحقاً آي أوغورا، متسابق فريق تراكهاوس، الذي كان أول المنطلقين، في اللفة 18. لينهي الياباني السباق في المركز الثاني بفارق 0.421 ثانية عن ماركيز.

وعبر الإيطالي خط النهاية في المركز الثالث، على الرغم من ضغط فابيو دي جيانانتونيو متسابق فريق (في آر 46 ريسنغ)، الشرس عليه في المراحل الأخيرة من السباق.

وانسحب بيدرو أكوستا متسابق كيه تي إم من السباق بسبب مشكلة في دراجته في اللفة الأخيرة. واستبعد متصدر الترتيب العام ماركو بيتزيكي من سباق اليوم، عقب مشادة مع مشرفي السباق بعد تعرضه لحادث في سباق السرعة السبت.