مونديال 2026: بيرن يرتدي أحذية رعاة البقر في يوم راحة منتخب إنجلترا

استبدل مدافع إنجلترا دان بيرن حذاءه الكروي بحذاء رعاة البقر خلال حفل لموسيقى الكانتري، فيما استرخى لاعبو المدرب توماس توخل بعد فوزهم في افتتاح مشوارهم بكأس العالم على كرواتيا.

وحصل اللاعبون على يوم راحة الجمعة، ونال مدافع نيوكاسل يونايتد بيرن الضوء الأخضر لحضور حفل للمغنية إيلا لانغلي بالقرب من مقر تدريبهم في كانساس سيتي، برفقة القائد وهداف بايرن ميونيخ الألماني هاري كاين.

وقال بيرن للصحافيين، السبت: «أمس كان لدينا يوم مخصص للأصدقاء والعائلة، فجاءت زوجتي من دالاس، وتمكنت من قضاء اليوم معها، ثم مساء كانت إيلا لانغلي تحيي حفلاً».

وأضاف: «أحب موسيقى الكانتري، لذا ارتديت قبعة رعاة البقر وحذاءهم أيضاً، ولحسن الحظ لا توجد صور منتشرة لذلك».

وتابع: «ذهبت واشتريت بعض الأحذية أمس. جهزت نفسي وقلت: إذا كنت ستفعلها، فقم بها كما ينبغي».

وأوضح: «استمتعت كثيراً لأن إيلا لانغلي فنانة كانتري رائعة، وكان من الجميل أن نتمكن من القيام بهذه الأمور، ثم اليوم نعود للتركيز على كرة القدم».

وأشار المدافع العملاق إلى أن اللاعبين اضطروا لمغادرة المكان مبكراً حتى لا يخالفوا قواعد المنتخب.

وقال: «فاتتنا آخر 3 أغانٍ لأنه كان علينا العودة قبل موعد حظر التجول، وهو أمر أزعجني بعض الشيء. كانت تلك أفضل 3 أغانٍ».

ولم يشارك جناح آرسنال، بوكايو ساكا، في التدريبات الجماعية السبت، في وقت كثّفت فيه إنجلترا استعداداتها لمواجهة غانا الأسبوع المقبل في الجولة الثانية.

وكان ساكا، الذي شارك بديلاً في الفوز الافتتاحي على كرواتيا (4-2) الأربعاء، يتدرب منفرداً، بينما يواصل التعامل مع إصابة في وتر أخيل، التي أزعجته في نهاية الموسم المحلي.

ولا توجد مخاوف بشأن جاهزية جناح آرسنال لمباراة الثلاثاء في بوسطن، ويتوقع توخل أن يكون جاهزاً للبدء في المباراة الأخيرة بدور المجموعات ضد بنما السبت المقبل.

وقال بيرن إنه من المهم أن يبدأ كل من كاين ولاعب وسط ريال مدريد الإسباني جود بيلينغهام بقوة، بعدما سجّلا في مرمى كرواتيا في أرلينغتون بتكساس.

وأضاف: «هما قائدا المجموعة ويلعبان في أندية كبرى وفي قمة مسيرتهما».

وتابع المدافع البالغ 34 عاماً: «أعتقد أن أي منتخب يملك لاعبين عالميين يحتاج إلى الحفاظ عليهم في أفضل حالة بدنية وتقديم الأداء وتسجيل الأهداف».

وأردف قائلاً: «تحتاج إلى قليل من الحظ لتجاوز المراحل المتقدمة من البطولة، لكن تسجيل هاري للأهداف التي سجلها كان أمراً مهماً، وكذلك جود الذي كان حاضراً في كل أرجاء الملعب».

وختم: «أشعر حقاً أن جود من النوعية التي يمكنك أن تحس بوجوده عندما يكون في أفضل حالاته، وأحياناً يحدد إيقاع المباراة. إذا اندفع بقوة في تدخل بعد 3 دقائق فقط، يمنحك ذلك طاقة تقول لك: واو، جود في يومه اليوم».