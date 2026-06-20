«دورة كوينز»: سيروندولو يهزم ناكاشيما ويتأهل إلى النهائي

تأهل الأرجنتيني فرانشيسكو سيروندولو إلى نهائي بطولة كوينز للتنس، وذلك بعد فوزه في الدور قبل النهائي على الأميركي براندون ناكاشيما.

ونجح سيروندولو، المصنف السابع في البطولة، في التغلب على ناكاشيما بمجموعتين مقابل واحدة، ليتأهل إلى المباراة النهائية.

وسيواجه سيروندولو (27 عاماً) الفائز من مواجهة أخرى في قبل النهائي بين الأميركي تومي بول، المصنف الثامن في البطولة، والفرنسي أوغو أومبير.

وتقدم ناكاشيما في المجموعة الأولى (7-5)، لكن سيروندولو استعاد توازنه في المجموعة الثانية ونجح في الفوز بها بنتيجة (6-3).

وواصل سيروندولو تألقه في المجموعة الثالثة ليفوز بها بنتيجة (6-4)، ويبلغ المباراة النهائية بعد مواجهة استغرقت ساعتين و43 دقيقة.

وقال اللاعب الأرجنتيني في تصريحات عقب المباراة: «أنا سعيد للغاية، لقد كانت مباراة صعبة ومليئة بالتحديات».

وأضاف: «أشعر أن براندون قدم مباراة مذهلة، وكان قد لعب بشكل رائع طوال الأسبوع. أنا سعيد للغاية، لأنني قاومت الصعوبات وبذلت قصارى جهدي على أرض الملعب».