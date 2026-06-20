منتخب البرازيل يستعيد عرش الصدارة التهديفية في المونديال

احتاج منتخب البرازيل إلى 45 دقيقة فقط لكي يستعيد صدارة المنتخبات الأكثر تسجيلاً للأهداف في نهائيات كأس العالم.
وسجل المنتخب البرازيلي 3 أهداف في الشوط الأول من مباراته ضد هايتي في الجولة الثانية لدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية.
ورفع منتخب البرازيل رصيده التهديفي عبر تاريخ المونديال إلى 241 هدفاً، متخطياً المنتخب الألماني الذي سجل 7 أهداف في فوزه الكاسح على كوراساو ليصل إلى 239 هدفاً سجلها في تاريخ مشاركاته بالبطولة.
يذكر أن المنتخب الألماني سيلعب مساء السبت مع كوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الخامسة.