هداف المغرب يؤكد أن حصد النقاط أهم من أرقامه الشخصية

أكد إسماعيل الصيباري، نجم منتخب المغرب، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام اسكوتلندا، وتمكن من تحقيق الأهم وهو حصد النقاط الثلاث.

وواصل الصيباري هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في بطولة كأس العالم، ليقود منتخب المغرب لإنعاش آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية للمونديال.

وتقمص صيباري دور البطولة في المباراة عقب تسجيله هدف المنتخب المغربي الوحيد بعد مرور 70 ثانية فقط من انطلاق المباراة التي أقيمت في بوسطن، ليصبح صاحب أسرع هدف عربي في تاريخ كأس العالم.

وقال الصيباري عقب المباراة في تصريحات إعلامية «قدمنا مباراة جيدة أمام اسكوتلندا، ونجحنا في تحقيق الأهم، وهو الفوز والحصول على النقاط الثلاث في اللقاء».

أضاف الصيباري: «سعيد بالهدفين اللذين سجلتهما في المونديال، لكن ما يسعدني أكثر هو حصد 4 نقاط وتصدر المجموعة قبل لقاء البرازيل وهايتي، ولا تزال تنتظرنا مباراة نطمح إلى الفوز بها أيضاً».

وشدد الصيباري على أن قوة منتخب المغرب تكمن في الروح الجماعية للاعبي الفريق، حيث قال: «لدينا جميعاً نفس الهدف، نلعب كمجموعة واحدة، نحن مثل العائلة».

وأكد اللاعب المغربي في ختام تصريحاته على طموح المنتخب لاستمرار تحقيق الانتصارات، حيث قال: «نريد الفوز في كل مباراة، وسنواصل القتال في كل مواجهة في كأس العالم».