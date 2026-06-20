ناغلسمان: وسط كوت ديفوار يشكل تهديداً حقيقياً لألمانيا

توقع يوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا مباراة صعبة أمام كوت ديفوار في كأس العالم.

وكانت ألمانيا قد سحقت منتخب كوراساو، الذي يشارك في البطولة لأول مرة، 7-1 في مباراتها الافتتاحية، بينما حققت كوت ديفوار فوزاً صعباً 1-صفر على الإكوادور بفضل هدف في الدقائق الأخيرة.

وقال ناغلسمان إن منتخب كوت ديفوار، الفائز بلقب كأس الأمم الأفريقية 2023، سيشكل بعض الصعوبات لفريقه عندما يلتقيان في مباراة المجموعة الخامسة السبت.

وقال للصحافيين في تورونتو: «دفاعهم قوي. كما يتمتعون بسرعة كبيرة في المراكز الهجومية الثلاثة. خلال المباراة الأخيرة مع (مهاجم ساحل العاج نيكولاس) بيبي، كان من الصعب جداً اللحاق به. كان موجوداً في كل مكان».

وأشار إلى أن قوة منتخب كوت ديفوار في وسط الملعب تشكل تهديداً أيضاً، لكنه ولاعبيه يعملون على إيجاد حلول لذلك.

وقال: «اتخذنا بعض الإجراءات واستعددنا وفقاً للمعطيات حتى نتمكن من الحد من قوتهم قدر الإمكان. لن ننجح دائماً، لأنهم ببساطة جيدون جداً، لكننا سنلعب بطريقتنا الخاصة».

كما دافع عن المهاجم ليروي ساني في أعقاب الانتقادات التي تعرض لها بعد مباراة كوراساو.

ولم يسجل جناح غلطة سراي أي هدف في تلك المباراة، رغم أنه لعب لمدة 90 دقيقة كاملة. وقال ناغلسمان: «هذا يزعجني لأنني لا أحب أن يكتب (الصحافيون) شيئاً كهذا عن لاعبي فريقي. لكنني أعتقد أنه عليه أن يقنعكم لتكتبوا عنه بشكل أفضل. لا أعتقد أن هذا يؤثر على ثقته بنفسه. من المفيد أن يقدم مباراة جيدة، وغداً سيقدم مباراة جيدة أيضاً».