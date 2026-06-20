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بالأرقام: منتخبات أخرى في المونديال عانت مشاق السفر مع إيران

من تدريبات المنتخب الإيراني في معسكره بالمكسيك (أ.ف.ب)
من تدريبات المنتخب الإيراني في معسكره بالمكسيك (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

بالأرقام: منتخبات أخرى في المونديال عانت مشاق السفر مع إيران

من تدريبات المنتخب الإيراني في معسكره بالمكسيك (أ.ف.ب)
من تدريبات المنتخب الإيراني في معسكره بالمكسيك (أ.ف.ب)

يقول المنتخب الإيراني إنه يتم إجباره بشكل غير عادل على أن يضطر للسفر لخوض مبارياته قبل يوم من كل مباراة، ويعود على الفور بعد المواجهة، لكن هذا الجدول ليس غريباً في حد ذاته عن الفرق.

فكيف تسير الأمور إذن، مع وجود 48 منتخباً يتنقلون بين 16 مدينة في ثلاث دول؟

لقد أجبرت إيران على الامتثال لما وصفه أندرو جولياني رئيس فريق عمل «الفيفا» في البيت الأبيض بالقواعد المفروضة سابقاً نتيجة الحرب، لكن هذه القيود تتوافق أيضاً مع إرشادات «الفيفا» العامة لسفر الفرق.

وقطع المنتخب الإيراني مسافة 204 كيلومترات (127 ميلاً) على متن طائرة مستأجرة من مطار تيخوانا الدولي إلى مطار لوس أنجليس الدولي قبل يوم من مباراته الافتتاحية التي انتهت بالتعادل 2-2 أمام نيوزيلندا يوم الاثنين، وهي رحلة قصيرة عادة، لكن قائد الفريق مهدي طارمي قال إنها استغرقت خمس ساعات، بما في ذلك إجراءات الأمن، والهجرة.

وعاد المنتخب الإيراني إلى المكسيك مباشرة بعد المباراة التي انتهت نحو الساعة الثامنة مساء بتوقيت المحيط الهادئ. وكان الفريق يأمل في تأجيل السفر ليوم واحد بعد المباراة.

وأعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، في وقت متأخر من مساء الخميس، رفض طلب المنتخب الإيراني السفر إلى لوس أنجليس قبل يومين من مباراته ضد بلجيكا يوم الأحد، مضيفاً أنه سيتقدم بشكوى إلى «الفيفا».

وأشار الاتحاد في بيان له إلى موعد انطلاق المباراة مبكراً يوم الأحد، ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ، معتقداً أن «هذه القيود تتعارض مع مبدأ توفير ظروف متساوية لجميع المنتخبات المشاركة، وقد تؤثر سلباً على استعداداتها».

وقال الأمين العام للاتحاد الإيراني لكرة القدم، هدايت مومبيني، عبر مترجم يوم الجمعة: «نحن المنتخب الوحيد المشارك في كأس العالم الذي يقضي 24 ساعة فقط في المدن المضيفة، وهذا ليس عدلاً. كل هذه القيود المفروضة علينا تؤثر سلباً على لياقتنا البدنية، والنفسية».

مع ذلك، فإن جدول سفر المنتخب الإيراني ليس غريباً على المسافات القصيرة في هذه البطولة، وتنص لوائح كأس العالم 2026 الصادرة عن «الفيفا»، في المادة 3/18، على أن «يسافر كل فريق من معسكره التدريبي إلى ملعب المباراة قبل يوم واحد من يوم المباراة، وفي حالات استثنائية قبل يومين، ويعود إلى معسكره التدريبي بعد المباراة».

وتعبر البوسنة والهرسك صاحبة أطول رحلة في دور المجموعات، إذ تبلغ 9460 كيلومتراً (5878 ميلاً)، وقد قطع منتخب التنانين رحلة جوية ذهاباً وإياباً لمسافة 2670 كيلومتراً (1660 ميلاً) تقريباً من سولت ليك سيتي إلى تورونتو، ثم 950 كيلومتراً (590 ميلاً) إلى لوس أنجليس، وأخيراً 1110 كيلومترات (690 ميلاً) إلى سياتل.

وتعتبر رحلة البوسنة أقصر بكثير من رحلة المنتخب الأميركي التي بلغت 14484 كيلومتراً (9000 ميل) في كأس العالم 2014 في البرازيل، وهي الأطول بين المنتخبات الـ32 المشاركة. وانتقل المنتخب الأميركي من معسكره في ساو باولو إلى ناتال، قاطعاً مسافة 2311 كيلومتراً (1436 ميلاً)، قبل ثلاثة أيام من مباراته الافتتاحية ضد غانا. ثم قطع مسافة 2948 كيلومتراً (1832 ميلاً) إلى ماناوس قبل يومين من مباراته ضد البرتغال، و2126 كيلومتراً (1321 ميلاً) إلى ريسيفي قبل يومين من مباراته ضد ألمانيا.

وقبل أربع سنوات في قطر، كانت جميع الملاعب تقع ضمن نطاق 50 كيلومتراً (31 ميلاً) من مركز المدينة، مما أتاح للفرق الإقامة في فندق واحد طوال فترة البطولة.

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اقترب المنتخب المغربي، رابع نسخة 2022، من دور الـ32 بفوزه المستحق على اسكوتلندا 1-0 الجمعة على ملعب جيليت في فوكسبورو بضواحي بوسطن.

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  • بوسطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • بوسطن: «الشرق الأوسط»
TT

المغرب يعادل رقم غانا ونيجيريا في عدد «الانتصارات المونديالية»

المغرب يعادل رقم غانا ونيجيريا في عدد «الانتصارات المونديالية»

نجح منتخب المغرب في الوصول إلى انتصاره السادس على مستوى بطولات كأس العالم.

وفاز المنتخب المغربي على نظيره الاسكوتلندي 1-صفر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال 2026.

وبفضل هذا الانتصار أصبح المنتخب المغربي أكثر منتخب أفريقي تحقيقاً للفوز في كأس العالم، متساوياً مع كل من غانا ونيجيريا بستة انتصارات لكل في نهائيات كأس العالم.

ويملك منتخب المغرب فرصة لتعزيز هذا السجل المميز، حال حقق انتصاراً ثالثاً على هايتي بدور المجموعات، علماً بأن النسخة الحالية من المونديال تشهد أيضاً مشاركة منتخب غانا الذي كان قد استهل مشواره بالفوز على بنما، وذلك ضمن المجموعة التي تضم أيضاً إنجلترا، وكرواتيا، في حين لم يتأهل المنتخب النيجيري.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

صيباري: نريد الفوز بكل المباريات في كأس العالم

صيباري سجل الهدف الأسرع في مونديال 2026 حتى الآن (رويترز)
صيباري سجل الهدف الأسرع في مونديال 2026 حتى الآن (رويترز)
  • فوكسبورو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فوكسبورو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

صيباري: نريد الفوز بكل المباريات في كأس العالم

صيباري سجل الهدف الأسرع في مونديال 2026 حتى الآن (رويترز)
صيباري سجل الهدف الأسرع في مونديال 2026 حتى الآن (رويترز)

اقترب المنتخب المغربي، رابع نسخة 2022، من دور الـ32 بفوزه المستحق على اسكوتلندا 1-0 الجمعة على ملعب جيليت في فوكسبورو بضواحي بوسطن، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة المونديالية.

وسجل إسماعيل صيباري هدف المباراة الوحيد بعد 71 ثانية فقط، مانحاً منتخب بلاده فوزه الأول في النسخة الحالية، بعد تعادله مع البرازيل 1-1 في الجولة الأولى.

وهو الهدف الثاني لصيباري، المرشح للانتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني، في البطولة بعد الأول في مرمى البرازيل في الجولة الأولى.

وبات مهاجم أيندهوفن الهولندي ثاني لاعب أفريقي يهز الشباك في أول مباراتين له في العرس العالمي بعد المصري محمد صلاح.

وقال صيباري صاحب هدف الفوز لقناة «بي إن سبورتس»: «كان يمكننا أن نسجل أكثر، وسعداء بالطريقة التي لعبنا بها. بناء الهجمات كان جيداً، والتمريرة الحاسمة من إبراهيم كانت جميلة».

وتابع: «لو سجلنا الهدف الثاني كان سيجعلنا نلعب بأريحية أكثر. في الدقائق الأخيرة كنا نعلم أنهم سيلعبون كرات طويلة في منطقة الجزاء... نريد أن نفوز بكل المباريات في كأس العالم».

وهذا هو أسرع هدف في النسخة الحالية، وثاني أسرع هدف للاعب أفريقي بعد الغاني أسامواه جيان في مرمى جمهورية تشيكيا في مونديال 2006 بعد 68 ثانية.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

هدايت مومبيني: معاملة إيران «حلقة مظلمة» في كأس العالم

مشجعان إيرانيان يساندان منتخب بلادهما أمام نيوزيلندا (رويترز)
مشجعان إيرانيان يساندان منتخب بلادهما أمام نيوزيلندا (رويترز)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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هدايت مومبيني: معاملة إيران «حلقة مظلمة» في كأس العالم

مشجعان إيرانيان يساندان منتخب بلادهما أمام نيوزيلندا (رويترز)
مشجعان إيرانيان يساندان منتخب بلادهما أمام نيوزيلندا (رويترز)

اعتبر الأمين العام للاتحاد الإيراني هدايت مومبيني أن المعاملة التي تتلقاها إيران تشكّل «حلقة مظلمة» في تاريخ كأس العالم، مشدّداً الجمعة على ذلك بعد تقديم طعن لدى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) احتجاجاً على «القيود» التي تحدّ من دخول بعثة الفريق إلى الولايات المتحدة.

ومنذ بداية البطولة، يقيم المنتخب الإيراني في مدينة تيخوانا المكسيكية بعد عدم منح نحو اثني عشر عضواً من جهازه تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، ما يجعله يشعر بسوء المعاملة.

وأعلن الخميس تقديم شكوى احتجاجاً على السماح له بدخول الولايات المتحدة فقط عشية مبارياته الثلاث في دور المجموعات، بدلاً من يومين قبلها، وهو ما يشكّل عقبة، بحسبه، تمنعه من الاستعداد بشكل مريح لمباراته المقبلة ضد بلجيكا الأحد.

وقال مومبيني خلال حصة تدريبية للفريق الجمعة في تيخوانا: «إنه حقاً افتقار إلى اللعب النظيف، ولا يحترم قواعد ومعايير (فيفا)».

وأضاف: «الذين لا يستطيعون تطبيق قواعد (فيفا) لا ينبغي لهم استضافة البطولات، ولا ينبغي لـ(فيفا) اختيارهم كدول مضيفة»، معتبراً أن المعاملة التي تتلقاها إيران من الولايات المتحدة تمثل «حلقة مظلمة في التاريخ الحديث لكأس العالم».

وتُعدّ كأس العالم 2026، التي تُنظّم بشكل مشترك بين كندا، والمكسيك، والولايات المتحدة، الأولى في تاريخ اللعبة التي تكون فيها دولة مضيفة في حالة حرب مع دولة مشاركة.

لكن واشنطن التي وقّعت مؤخراً اتفاقاً أولياً لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط تؤكد أنه كان مقرراً دائماً أن تدخل إيران إلى الولايات المتحدة عشية مبارياتها فقط.

وقال أندرو جولياني رئيس فريق البيت الأبيض المكلف بتنظيم المونديال الجمعة خلال مؤتمر صحافي في سياتل: «لقد تم الاتفاق على ذلك مع المنتخب الإيراني و(فيفا) منذ أسابيع، وتمت مناقشته منذ أشهر».

غير أن المسؤول الأميركي لم يغلق الباب أمام إدخال تعديلات على المباراة الثالثة لإيران المقررة في سياتل في 26 يونيو (حزيران).

وأضاف بحسب صحيفة «ديلي تلغراف»: «كل شيء يتغيّر باستمرار، ويمكننا مناقشة ذلك، ونحن بالطبع نريد ضمان اللعب النظيف على أرضية الملعب»، مشيراً إلى أن الرئيس دونالد ترمب «يريد التأكد من أن هذه البطولة تحترم تكافؤ الفرص».

ويصل المنتخب البلجيكي إلى لوس أنجليس الجمعة، في حين لن يُسمح للإيرانيين بالوصول إلى المدينة إلا يوم السبت.

لكن وفقاً للوائح الرسمية لهذه النسخة من كأس العالم، فإن هذه الحالة تُعد استثناء أكثر منها قاعدة.

تنص اللوائح التي نشرها «فيفا» في مايو (أيار) على أن «كل فريق سيتنقل من معسكره الأساسي إلى ملعب المباراة عشية يوم اللقاء، وفي حالات استثنائية قبل يومين من المباراة، وسيعود إلى معسكره الأساسي بعد المباراة في اليوم عينه، أو في اليوم التالي».

وكان المنتخب الإيراني وصل إلى لوس أنجليس قبل يوم من مباراته الأولى التي تعادل فيها مع نيوزيلندا 2-2.

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