موسيالا: لا أكترث لآراء المحللين!

أكد جمال موسيالا، صانع لعب منتخب ألمانيا، أنه لا يولي آراء المحللين التلفزيونيين أي اهتمام، ويتعمد الابتعاد تماماً عما يقال أو يُكتب عنه في وسائل الإعلام.

ودخل لاعب بايرن ميونيخ منافسات «كأس العالم 2026» وهو ليس في كامل لياقته البدنية بنسبة 100 في المائة، بعد تعافيه من كسر في الساق، لكنه نجح في التسجيل، خلال الفوز العريض، بـ7 أهداف مقابل هدف واحد على كوراساو في المباراة الافتتاحية.

وقبل انطلاق تلك المباراة، قال الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول السابق، وتوماس مولر، اللاعب الفائز بـ«كأس العالم 2014» مع ألمانيا، لشبكة «ماجينتا» التلفزيونية، إنه كان ينبغي إشراك دينيز أونديف أساسياً على حساب جمال موسيالا.

وقال موسيالا، البالغ من العمر 23 عاماً، لموقع صحيفة «بيلد»، الجمعة: «أنا لا أشاهد أو أقرأ أي شيء مما يقوله الخبراء، إذ يمكنني تخيل ما يقال، على أي حال، فأنا موجود في عالم كرة القدم منذ فترةٍ ليست بالقصيرة».

وأضاف أنه «يُفضل بوعيٍ الابتعاد عن هذه الأشياء التي تقال أو تُكتب عني وصبّ كل تركيزي على نفسي فقط».

ويرى موسيالا أن الأمر الأكثر أهمية له هو «أن يكون ذهني صافياً دائماً، فبذلك فقط يمكنني الشعور بالانتعاش والنشاط داخل الملعب».

ويستعدّ منتخب ألمانيا، بطل العالم أربع مرات، لمواجهة كوت ديفوار في تورونتو، السبت، حيث يبدو موسيالا مرشحاً بقوة للبدء أساسياً، رغم تألق دينيز أونديف الذي سجل هدفاً وصنع هدفين في اللقاء الأول، علماً بأن الفوز سينقل ألمانيا مباشرة إلى الأدوار الإقصائية.