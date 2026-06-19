«دورة هاله»: زفيريف يضرب موعداً مع فريتز في قبل النهائي

تأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى الدور قبل النهائي من بطولة هاله المفتوحة للتنس، وذلك بعد فوزه على البلجيكي رافائيل كولينيون 7-6 و7-6، الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية.

ونجح بطل فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) في الفوز بعد مباراة استمرت قرابة الساعتين.

وقال زفيريف بعد الفوز: «لقد كانت مباراة رائعة وعلى مستوى عالٍ من كلينا، وكان يمكن للمنافس الفوز بمجموعتين».

ووصل زفيريف إلى قبل نهائي «هاله»، وهي البطولة التحضيرية لـ«ويمبلدون»، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، لكنه لم ينجح قط في الفوز بلقب تلك البطولة.

وكان الأميركي تايلور فريتز قد ثأر في وقت سابق من الجمعة، من مواطنه بن شيلتون في مواجهة مثيرة بدور الثمانية.

وفاز فريتز بنتيجة 6-7 (5 / 7) و7-6 (10 / 8) و7-6 (7 / 3) بعد مباراة استمرت ساعتين و49 دقيقة في أجواء حارة.