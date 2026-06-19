«دورة هاله»: فريتز يثأر من شيلتون ويبلغ نصف النهائي

ثأر الأميركي تايلور فريتز من مواطنه بن شيلتون بفوزه عليه في مباراة مثيرة بنتيجة 6 - 7 (5 - 7) و7 - 6 (10 - 8) و7 - 6 (7 - 3) ليبلغ الدور نصف النهائي من دورة هاله لكرة المضرب على الملاعب العشبية، الجمعة.

واحتاج فريتز، المُصنَّف تاسعاً عالمياً والذي كان قد خسر أمام مواطنه في نهائي شتوتغارت، إلى ساعتين و45 دقيقة للتأهل إلى دور الأربعة في هاله التي تعدُّ بروفةً تقليديةً قبل انطلاق «بطولة ويمبلدون»، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وألحق شيلتون، المُصنَّف خامساً عالمياً، في شتوتغارت الأحد الخسارة الأولى في مسيرة فريتز، البالغ 28 عاماً، في مباراة نهائية لإحدى الدورات على الملاعب الشعبية.

واتسم اللقاء في هاله بقوة المنافسة بين اللاعبَين الأميركيَّين صاحبَي الإرسالات القوية، حيث لم يكسر أيٌّ منهما إرسال منافسه طوال المباراة، فحُسمت كل مجموعة بشوط كسر التعادل.

وفاز شيلتون في المجموعة الأولى، في حين انتفض فريتز المتخصِّص على الملاعب العشبية ليفوز في الثانية بعدما أنقذ نقطةً حاسمةً ليفرض مجموعة فاصلة.

وسقط شيلتون على العشب في منتصف المجموعة الثالثة وعاد متعثراً إلى مقعده، لكنه استطاع إكمال المباراة.

وازدادت ثقة فريتز بنفسه مع مرور الوقت، وسيطر على مجريات اللعب ليفوز بكسر التعادل الثالث والأخير.

وسيواجه فريتز في نصف النهائي إما الألماني ألكسندر زفيريف، بطل «فرنسا المفتوحة» والمُصنَّف ثالثاً عالمياً والأول في الدورة، أو البلجيكي رافايل كولينغون.

وفي وقت لاحق من مباريات رُبع النهائي، يلعب الكندي فيليكس أوجيه - ألياسيم الرابع عالمياً مع الأميركي فرانسيس تيافو، والروسي دانييل مدفيديف السابع مع الألماني دانييل ألتماير.