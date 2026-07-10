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مبابي نجم فرنسا الذي لا يُقهر

كيليان مبابي يحتفل بتسجيل الهدف الأول لفرنسا (رويترز)
كيليان مبابي يحتفل بتسجيل الهدف الأول لفرنسا (رويترز)
  • بوسطن الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • بوسطن الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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مبابي نجم فرنسا الذي لا يُقهر

كيليان مبابي يحتفل بتسجيل الهدف الأول لفرنسا (رويترز)
كيليان مبابي يحتفل بتسجيل الهدف الأول لفرنسا (رويترز)

بعد أن عانى من صعوبات وصلت إلى حد إهداره ركلة جزاء، نجح كيليان مبابي في نهاية المطاف في تسجيل هدفه الثامن في مونديال 2026 وقاد فرنسا إلى نصف النهائي على حساب المغرب، لكنه اضطر إلى الخروج مبكراً بعد إصابة في كاحله الأيمن.

وبقي النجم الكبير لمنتخب «الزرق» ممدداً على أرضية الدائرة الوسطى. وكان قبل ربع ساعة فقط قد ارتدى عباءة «البطل الخارق» لإقصاء المغرب للمرة الثانية توالياً في كأس العالم بعد نصف نهائي 2022 في قطر (2-0)، قبل أن يُجبر على ترك مكانه لجان-فيليب ماتيتا في الدقيقة 77.

وكان التأهل قد حُسم، لكن كيس الثلج الموضوع على كاحله الأيمن، الذي ظهر بوضوح في اللقطات القريبة خلال البث، أثار بعض القلق لدى الجماهير الفرنسية.

وقال قائد المنتخب الفرنسي لطمأنة الجميع عبر قناة «إم 6»: «تلقيت ضربة على الكاحل، لكن الأمور بخير».

وعلى أي حال، يبدو أن مبابي يحتاج إلى أكثر من ذلك لإيقافه في هذا المونديال، حيث يبدو وكأنه في مهمة لا شيء ولا أحد، حتى الآن، قادر على تحويله عنها.

ولا حتى قفازات ياسين بونو التي تصدت له مرتين في الشوط الأول على أرضية ملعب «جيليت ستاديوم» في فوكسبورو، قرب بوسطن.

منذ الدقيقة الرابعة، حاول مبابي بتسديدة أولى حولها الحارس المغربي إلى ركنية.

ثم حصل مهاجم ريال مدريد الإسباني، الذي انطلق إثر تمريرة من مايكل أوليسيه وتعرض للعرقلة داخل المنطقة من نصير مزراوي، على ركلة جزاء كان يُعتقد أنها ستكافئ السيطرة الفرنسية الواضحة.

لكن ذلك لم يكن في حساب الحارس المنافس المعروف بتميزه في هذا النوع من المواجهات. وبعد انتظار طويل تجاوز ثلاث دقائق للتحقق، سدد مبابي كرة ضعيفة أمسك بها بونو بسهولة (25).

ولم يكن قد أضاع أي ركلة جزاء بقميص «الزرق» منذ مباراة أمام كازاخستان عام 2022.

وقال المدرب ديدييه ديشان بعد اللقاء: «كان الأمر معقداً لأننا اليوم أضعنا ركلة الجزاء والفرص التي لم نستغلها...»، قبل أن يضيف: «عندما يتعلق الأمر بكيليان، فلا مشكلة، فهو لا يشك أبداً، حتى وإن أضاع فرصة قبل أن يسجل أيضاً».

وكما أشار المدرب، فإن ما قد يُربك أي لاعب آخر لا تأثير له على النجم المولود في ضاحية بوندي الباريسية، الذي انتظر ببساطة اللحظة المناسبة للانقضاض.

وجاءت ضربته في الدقيقة 60، عندما قام، بأسلوبه الخاص، بإنقاذ زملائه من الفخ المغربي.

وبعد تلقيه كرة برأسية من ديزيريه دويه، واجه مبابي عيسى ديوب خارج منطقة المغرب، قبل أن يطلق تسديدة جميلة ومقوسة بيمناه سكنت الشباك الجانبية لمرمى بونو، الذي عجز هذه المرة عن التصدي لها.

كان هو من مرر الكرة إلى عثمان ديمبيلي، الذي استغل بدوره تحرك قائده ليسجل الهدف الثاني ويؤمن الفوز لفرنسا ويقضي على آمال «أسود الأطلس» في العودة (2-0، الدقيقة 66).

لقطة كانت كافية لتأكيد أهميته في الهدف الفرنسي الثاني، الذي كان السادس عشر للمنتخب في المسابقة، وجاءت جميعها بتوقيع عناصر ترسانته الهجومية التي تحظى بإعجاب العالم.

فرنسا في نصف النهائي، وقائدها الذي سجل ثمانية أهداف منذ بداية البطولة، يتقاسم صدارة الهدافين مع ليونيل ميسي، ولا يزال أكثر من أي وقت مضى في سباق لتجاوز النجم الأرجنتيني في السجل التاريخي لكأس العالم.

وبعد أن رفع رصيده إلى 20 هدفاً في ثلاث نسخ من كأس العالم شارك فيها، بات مبابي على بعد هدف واحد فقط من النجم الأرجنتيني الذي سيخوض ربع النهائي ضد سويسرا السبت في كانساس سيتي.

لكن العزيمة التي يظهرها الفرنسي من أجل الفوز بالنجمة الثالثة مع منتخب بلاده تنبئ بمزيد من الإنجازات المرتقبة.

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الرياضة رياضة عالمية

قبل مواجهة النرويج... تحقيق إنجليزي بعد اقتحام المركز الإعلامي

المنتخب الإنجليزي يواصل تحضيراته في كانساس سيتي (موقع الاتحاد الإنجليزي)
المنتخب الإنجليزي يواصل تحضيراته في كانساس سيتي (موقع الاتحاد الإنجليزي)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

قبل مواجهة النرويج... تحقيق إنجليزي بعد اقتحام المركز الإعلامي

المنتخب الإنجليزي يواصل تحضيراته في كانساس سيتي (موقع الاتحاد الإنجليزي)
المنتخب الإنجليزي يواصل تحضيراته في كانساس سيتي (موقع الاتحاد الإنجليزي)

يستعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لإجراء تحقيق في حادثة وقعت في المركز الإعلامي لمنتخب إنجلترا بمدينة كانساس سيتي، بعد دخول رجل يحمل مفتاح ربط.

ويستعد فريق المدرب الألماني توماس توخيل لمواجهة منتخب النرويج، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ومن المقرر أن يسافر المنتخب الإنجليزي من الغرب الأوسط الأميركي إلى ميامي، عشية المباراة.

وتدرب المنتخب الإنجليزي ظهر الخميس في قرية سوب لكرة القدم، التي تبعد نحو نصف ميل عن مركزهم الإعلامي، والمقام في مبنى مجتمعي.

ولم يكن أي من لاعبي المنتخب الإنجليزي أو أعضاء الجهاز الفني موجوداً في الموقع، عندما دخل رجل، بدا عليه التوتر، المركز الإعلامي حاملاً مفتاح ربط يوم الخميس، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتم إخراج الرجل من الغرفة، وتعاملت معه الشرطة المحلية، ومن المقرر أن يجري الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقاً في الحادثة.

ويأمل المنتخب الإنجليزي في العودة إلى معسكره بكانساس سيتي الأسبوع المقبل، استعداداً لمباراة قبل نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين أو سويسرا، وذلك حال اجتيازه عقبة المنتخب النرويجي.

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غارسيا: يتحدثون عن عودتنا إلى «الديار»... بلجيكا ستقلب التوقعات

الفرنسي رودي غارسيا مدرب منتخب بلجيكا (أ.ف.ب)
الفرنسي رودي غارسيا مدرب منتخب بلجيكا (أ.ف.ب)
  • لوس أنجليس : «الشرق الأوسط»
TT
  • لوس أنجليس : «الشرق الأوسط»
TT

غارسيا: يتحدثون عن عودتنا إلى «الديار»... بلجيكا ستقلب التوقعات

الفرنسي رودي غارسيا مدرب منتخب بلجيكا (أ.ف.ب)
الفرنسي رودي غارسيا مدرب منتخب بلجيكا (أ.ف.ب)

قال الفرنسي رودي غارسيا، مدرب منتخب بلجيكا، إن «الجميع» يتوقع إقصاء فريقه على يد إسبانيا في ربع نهائي كأس العالم الجمعة، لكنه أكد قدرة لاعبيه على تحقيق فوز لافت.

وتدخل إسبانيا، بطلة أوروبا، المباراة في لوس أنجليس وهي المرشحة بقوة، بعدما حافظت على نظافة شباكها في جميع مباريات البطولة حتى الآن.

في المقابل، واجهت بلجيكا طريقاً أكثر صعوبة، إذ تصدرت مجموعتها بصعوبة بعد تعادلين مع مصر وإيران، قبل أن تحتاج إلى انتفاضة متأخرة للتغلب على السنغال في دور الـ32.

لكن غارسيا بدا مستمتعاً بدور «الحصان الأسود» خلال المؤتمر الصحافي الخميس.

وقال المدرب الفرنسي: «الجميع يتحدث بالفعل عن عودتنا إلى الديار. لكننا نعتقد أننا قادرون على إنجاز المهمة».

وأضاف: «نعتقد أننا نستطيع قلب التوقعات، وسنفعل كل ما بوسعنا للوصول إلى نصف النهائي».

وبدأت بلجيكا في إظهار قوتها خلال مواجهة دور الـ16 الاثنين، عندما اكتسحت الولايات المتحدة 4-1 لتنهي آمال الدولة المضيفة في البطولة.

وأشار غارسيا إلى أن بلجيكا من بين أكثر المنتخبات تسجيلاً للأهداف في البطولة، خلف فرنسا والأرجنتين فقط برصيد 13 هدفاً. كما سدد المنتخب البلجيكي 107 تسديدات، وهو ثاني أعلى رقم بعد فرنسا التي خاضت مباراة إضافية.

وعن احتمال مواجهة أجواء عدائية من الجماهير الأميركية في لوس أنجليس بعد إقصاء منتخب بلادهم، قال غارسيا إن ذلك لا يمثل مصدر قلق بالنسبة له.

وعلّق: «لقد فزنا للتو على الولايات المتحدة، وكان ذلك أيضاً في ملعب كان الجميع فيه ضدنا. لذلك لا أعتقد أن الظروف ستكون أكثر صعوبة غداً».

وأضاف: «الجماهير لا تسجل الأهداف. سنركز على ما يمكننا القيام به. لدينا ما يكفي من التحديات مع المنتخب الإسباني، فهو فريق رائع في كرة القدم».

وتابع: «حتى لو كنا الطرف الأقل ترشيحاً غداً، سنفعل كل ما بوسعنا لجعل المباراة صعبة عليهم».

من جهته، دعم المهاجم البلجيكي المخضرم روميلو لوكاكو تصريحات مدربه، قائلاً للصحافيين: «إذا وصلت إلى هذه المرحلة، فلن تلعب مباراة من أجل العودة إلى المنزل».

وأضاف لوكاكو: «أعتقد أن لدينا أيضاً الموهبة اللازمة. غداً نحتاج إلى تقديم المباراة المثالية».

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ديشان: أنهكنا المغرب... ولم نشك لحظة في تأهلنا

ديديه ديشان يرى أن الترشيحات لن تغير شيئاً من مثابرة فريقه لتحقيق اللقب (أ.ف.ب)
ديديه ديشان يرى أن الترشيحات لن تغير شيئاً من مثابرة فريقه لتحقيق اللقب (أ.ف.ب)
  • بوسطن الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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  • بوسطن الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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ديشان: أنهكنا المغرب... ولم نشك لحظة في تأهلنا

ديديه ديشان يرى أن الترشيحات لن تغير شيئاً من مثابرة فريقه لتحقيق اللقب (أ.ف.ب)
ديديه ديشان يرى أن الترشيحات لن تغير شيئاً من مثابرة فريقه لتحقيق اللقب (أ.ف.ب)

قال ديدييه ديشان، مدرب فرنسا، إن الفريق لم يشك أبداً في تأهله للدور قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم رغم إضاعة كيليان مبابي ركلة جزاء وإهدار عدة فرص في الشوط الأول من مباراة دور الثمانية أمام المغرب يوم الخميس.

وتصدى ياسين بونو حارس المغرب لركلة جزاء مبابي، لكن المنتخب الفرنسي واصل الضغط وكاد يهز الشباك قبيل نهاية الشوط الأول، لكن العارضة تصدت لتسديدة لوكا ديني.

ولم تُظهر فرنسا أي علامات على الإحباط وإنما واصلت تناقل الكرة بصبر في انتظار أن يجد مبابي أو مايكل أوليسه أو ديزريه دوي أو عثمان ديمبلي المساحة المطلوبة.

وقال ديشان في المؤتمر الصحافي بعد فوز فرنسا 2-صفر على المغرب، وتأهلها للدور قبل النهائي حيث تواجه المتأهل من إسبانيا وبلجيكا: «افتقرنا إلى الفاعلية، وتم التصدي لركلة جزاء في الشوط الأول، وأتيحت لنا عدة فرص، ولكن لم يكن هناك أي شك على الإطلاق، خاصة بشأن كيليان».

وأضاف ديشان: «لقد فعلنا كل شيء بشكل صحيح لإنهاكهم. ضيقنا عليهم الخناق وجعلناهم يركضون. وكانوا مجهدين».

وتتطلع فرنسا، التي أطاحت بالمغرب من الدور قبل النهائي في النسخة الماضية التي استضافتها قطر عام 2022، إلى التأهل للنهائي للنسخة الثالثة توالياً، حيث أحرزت اللقب في نسخة 2018 وخسرت النهائي أمام الأرجنتين في 2022.

ومنذ أن تولى ديشان المسؤولية في عام 2012، وصلت فرنسا إلى الدور قبل النهائي ببطولة أوروبا وكأس العالم خمس مرات من أصل سبع مشاركات.

وقال ديشان: «امتلاك لاعبين جيدين هو سبب رئيسي».

وأضاف: «نجاح الجهاز الفني يأتي من خلال لاعبيه، لكن لا بد أنني أقوم ببعض الأمور بشكل صحيح أيضاً. وبغض النظر عن نتيجة هذه المباراة، فإن لاعبين مثل وارن (زاير-إيمري)، الذي لم يسبق له أن لعب دقيقة واحدة من قبل، دخلوا الملعب وأحدثوا تأثيراً هائلاً. إنها تجربة إنسانية أيضاً. أنا من اخترتهم، وأعيش معهم كل يوم ببهجة كبيرة».

وسيبذل الفريق قصارى للاستمرار في المنافسة حتى 19 يوليو (تموز)، وهو موعد إقامة المباراة النهائية في نيويورك، لكن اللاعبين يظلون متواضعين رغم الضجة الإعلامية المحيطة بهم.

وقال ديشان: «ما تغير مقارنة بنسختي 2018 و2022؟ في عام 2018، لم يتوقع أحد أن ننجح».

وأضاف: «في عام 2022، كنا حاملين للقب، وغالباً ما يخرج حامل اللقب من دور الـ16. وفي هذه المرة، يتوقع الجميع فوزنا من قبل انطلاق البطولة. لكن لاعبي فريقي معتادون على هذا الوضع ولن ينجرفوا. في الوقت الحالي، لا ننظر إلى ما بعد 14 يوليو (يوم مباراة قبل النهائي)».

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