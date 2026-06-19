لندن سيتي يتعاقد مع حارسة إنجلترا السابقة ماري إيربس

أعلن نادي لندن سيتي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للسيدات الجمعة، تعاقده مع حارسة المرمى ماري إيربس بموجب عقد يمتد لمدة عامين يبدأ اعتباراً من أول يوليو (تموز) المقبل، لتعود اللاعبة الدولية الإنجليزية السابقة إلى المسابقة مجدداً بعد غياب دام عامين.

وستنضم إيربس (33 عاماً) إلى الفريق بعد انتهاء عقدها مع نادي باريس سان جيرمان، بعد أن قضت موسمين في فرنسا عقب رحيلها عن صفوف مانشستر يونايتد.

وقالت إيربس في بيان: «تعكس قيم النادي ما أطمح إلى تمثيله، كما يشارك النادي شغفي بالأهداف التي أسعى إلى تحقيقها وإحداث تأثير إيجابي في اللعبة». وأضافت: «أتطلع إلى التعرف على اللاعبات والجهاز الفني وأسلوب اللعب وثقافة النادي، وبذل قصارى جهدي للمساهمة في تحقيق الأهداف الجماعية للنادي والوصول إلى أعلى درجات النجاح».

وقضت إيربس خمسة مواسم في صفوف مانشستر يونايتد بين عامي 2019 و2024، إذ خاضت 102 مباراة وحافظت على شباكها نظيفة في 45 مباراة، كما ساعدت النادي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للسيدات والفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات في عام 2024، وهو أول لقب كبير يحققه النادي في تاريخه.

وعلى الصعيد الدولي، لعبت إيربس دوراً مؤثراً في تتويج إنجلترا ببطولة أوروبا 2022 ووصولها إلى نهائي كأس العالم 2023. لتعتزل بعد ذلك كرة القدم الدولية في مايو (أيار) 2025 بعد خوضها 53 مباراة دولية.

وكانت إيربس قد مثلت إنجلترا أيضاً في فئات تحت 17 عاماً وتحت 19 عاماً وتحت 23 عاماً قبل أن تسجل ظهورها الأول مع المنتخب الأول في عام 2017.