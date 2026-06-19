كيربر تعود لـ«ويمبلدون» محللة تلفزيونية

تظهر لاعبة التنس الألمانية، أنجيليك كيربر، المُصنَّفة الأولى عالمياً سابقاً، لأول مرة محللةً تلفزيونيةً في بطولة «ويمبلدون»، وهي البطولة التي تُوِّجت فيها بلقبها الأخير من أصل 3 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى قبل 8 سنوات.

وسوف تكون كيربر (38 عاماً)، ضمن فريق قناة «أمازون برايم» خلال الأسبوع الثاني من البطولة التي تُقام بين 29 يونيو (حزيران) و12 يوليو (تموز)، بحسب ما أعلنت خدمة البث، يوم الجمعة.

وقالت كيربر في بيان لـ«برايم»: «أتطلع لتجربة شيء جديد».

وأضافت: «ما يجذبني أكثر في هذا الدور الجديد هو التعليق، أي تغير زاوية النظر بالنسبة لي الآن. أتطلع إلى متابعة مراحل المباراة بشكل أدق، بدلاً من أن أكون لاعبةً داخل الملعب».

وفازت كيربر ببطولتَي «أستراليا المفتوحة» و«أميركا المفتوحة» في 2016 و«ويمبلدون» في 2018. واعتزلت كيربر في 2024 بعد عودة قصيرة من إجازة الولادة.

كما يضم فريق «برايم» الجديد كلاً من المُصنَّف الثاني عالمياً سابقاً تومي هاس، وقائد فريق ألمانيا السابق في «كأس ديفيز»، باتريك كونين.

ومن بين الخبراء أيضاً بطل «ويمبلدون» السابق مايكل شتيش، والوصيفة السابقة سابين ليزيكي، وميشا زفيريف شقيق بطل «رولان غاروس» ألكسندر زفيريف.