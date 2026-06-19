فوزينيا حارس الرأس الأخضر يبتهج بحصول والدته على تأشيرة المونديال

لم يكن حارس مرمى الرأس الأخضر فوزينيا متحمساً للحديث عن الموضوع، الخميس، لكنه اعترف في النهاية بسعادته بحصول والدته على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، وبأنها ستتمكن من مشاهدته وهو يلعب أمام أوروغواي في كأس العالم خلال أيام.

وأصبح اللاعب البالغ عمره 40 عاماً أحد النجوم في البطولة بعدما تألق في الدفاع عن مرماه في التعادل السلبي مع إسبانيا، بطلة أوروبا مرتين، في أتلانتا.

لكنه انخرط في البكاء بعد المباراة؛ لأن جديه اللذين ربياه قد توفيا، ولم تتمكن والدته، آنا كانديدا إيفورا، من مشاهدة أدائه البطولي من المدرجات بسبب تكاليف الحصول على التأشيرة.

وتدخلت وزارة الخارجية الأميركية بعد أن انتشرت تعليقاته المؤثرة بعد المباراة على نطاق واسع، وأكدت، الثلاثاء، أن إيفورا حصلت على تأشيرة دخول.

ويلعب منتخب الرأس الأخضر مباراته الثانية بكأس العالم، الأحد، وستكون إيفورا، التي تتجه حالياً إلى الولايات المتحدة قادمة من برايا، عاصمة الرأس الأخضر، حاضرة في مدرجات ملعب ميامي.

وقال فوزينيا للصحافيين في معسكر تدريب الفريق: «هذا أمر مهم جداً بالنسبة لي؛ لأن جميع أفراد عائلتي يدعمونني دائماً في كل شيء. وجودها هنا، بالنسبة لي، أمر مميز. والدي هنا أيضا، وأخي، لذا أنا سعيد جداً. أتمنى لو كان بإمكاني إحضار المزيد، ربما إخوتي وأخواتي وأبناء إخوتي وأخواتي، لكنني أعتقد أن ذلك أحياناً ما يكون صعباً».

وكانت الرأس الأخضر بين عشرات الدول التي كان على مواطنيها دفع نحو 15 ألف دولار لدخول الولايات المتحدة في ظل حملة الرئيس دونالد ترمب الشاملة على الهجرة، لكن هذا الشرط ألغي لاحقاً بالنسبة لحاملي تذاكر كأس العالم.

وبمساعدة بسيطة من محطة تلفزيونية برازيلية، أدى أداء فوزينيا في أتلانتا إلى زيادة عدد متابعيه على «إنستغرام» من 50 ألفاً قبل مباراة، الثلاثاء، إلى 13.7 مليون، الخميس.

كان الحارس، الذي احتشد حوله مواطنوه لالتقاط صور سيلفي معه قبل التدريب، أكثر سعادة بالابتعاد عن كل هذه الضجة بينما يستعد الفريق لمواجهة منتخب آخر فاز بكأس العالم سابقاً، وهو منتخب أوروغواي، يوم الأحد.

وقال: «كثيراً ما حافظت على تركيزي. بالطبع ليس من السهل التعامل مع كل هذا، لكنني أحاول ألا أنخرط فيه أكثر من اللازم، وأن أقضي أقل وقت ممكن على الهاتف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأنني هنا من أجل المنتخب الوطني، ومن أجل كرة القدم، ومن أجل كأس العالم. إنه حلم راودني منذ الطفولة، والآن أعيشه. لا أعتقد أن هناك ما هو أهم من ذلك ليصرف انتباهي. أنا ممتن جدا لكل شيء، لكن أرجوكم دعونا نتحدث عن كرة القدم».

وقال فوزينيا، الذي أصبح بلا نادٍ بعد انتهاء عقده مع فريق تشافيس البرتغالي الذي يلعب في الدرجة الثانية، إن منتخب بلاده لم يحقق طموحاته بالتعادل مع إسبانيا. وقال: «نحن هنا للمنافسة. لا أعتقد أنه يمكننا وضع سقف طموحاتنا عالياً بشكل غير واقعي، لأننا نعلم أننا من بلد صغير، ومنتخب صغير. لكننا نمتلك الكثير من الجودة، ونحن طموحون».

وعندما سئل عما إذا كانت هذه الشهرة تشكل مصدر تشتيت للفريق، قال لاعب خط وسط الرأس الأخضر ديروي دوارتي إن الجميع سعداء من أجل حارس مرمى فريقهم.

وقال: «فوزينيا شاب طيب جداً. نحن جميعاً سعداء من أجله. أعتقد أن هذه المباراة غيرت حياته؛ لذا، لا، الأمر يتعلق أكثر بالسعادة، وهو ما يظهر ما يمكن أن تفعله كأس العالم، وأعتقد أن هذا هو كل ما في الأمر. نحن سعداء من أجله فحسب».