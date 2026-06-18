مونديال 2026: مدرب جنوب أفريقيا يشيد بانتفاضة فريقه أمام التشيك

أشاد هوغو بروس، مدرب جنوب أفريقيا، بإصرار وعزيمة فريقه في العودة من تأخره ليتعادل 1 - 1 مع التشيك، الخميس، ليبقي هذا التعادل على آماله في كأس العالم لكرة القدم.

وأقر المدرب البلجيكي بأن فريقه سيواجه مهمة صعبة في مباراته الأخيرة بدور المجموعات أمام كوريا الجنوبية؛ إذ سيسعى لتحقيق الفوز من أجل التأهل إلى دور الـ32.

وتأخرت جنوب أفريقيا في النتيجة بعد مرور 6 دقائق من الشوط الأول، لكنها عادت من تأخرها وسجلت هدف التعادل بركلة جزاء في الدقيقة الـ83 سجلها تيبوهو موكوينا.

وقال بروس للصحافيين: «أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة جداً اليوم باستثناء لحظة الهدف في بداية الشوط الأول، لقد خرجنا عن تركيزنا، وكما تعلمون على مستوى كأس العالم، إذا ارتكبت خطأ، فإنك تدفع الثمن».

وبعد أن خسرت المباراة الافتتاحية أيضاً مثل جنوب أفريقيا، جاءت بداية التشيك للقاء مثالية؛ إذ افتتحت التسجيل بعد ست دقائق من البداية عن طريق ميخال ساديليك إثر رمية تماس طويلة، أكد بروس أنه جهز فريقه جيداً للدفاع ضدها.

وقال: «بغض النظر عن هذا الخطأ، أعتقد أنني شاهدت مباراة جيدة جداً. كنا نضغط باستمرار على المنافس خلال الشوط الثاني، والشيء الوحيد الذي فعلوه هو لعب الكرات الطويلة إلى مهاجميهم طوال القامة في المقدمة».

وأضاف المدرب: «لذا، أعتقد أننا استحققنا أكثر من التعادل اليوم؛ لأنك تحتاج أحياناً إلى القليل من الحظ. لكن إذا استمررنا على هذا النحو، وإذا تمكنا من تقديم أداء جيد مثل اليوم، فأعتقد أن لدينا فرصة للوصول إلى الدور الثاني».

وبحصولها على نقطة واحدة فقط في أول مباراتين في المجموعة الأولى، سيتعين على جنوب أفريقيا على الأرجح الفوز على كوريا الجنوبية في المباراة التي تقام في مونتيري، الأربعاء المقبل، للتأهل.

وقال بروس: «لديهم بعض اللاعبين المؤثرين في الفريق. مرة أخرى، ستكون مباراة صعبة، لكن بطريقة مختلفة».

وتابع: «كانت مباراة اليوم صعبة بسبب القوة البدنية للاعبي المنافس، لكن في مواجهة كوريا الجنوبية، سيكون الأمر متعلقاً أكثر بالانضباط الجماعي وانطلاقاتهم السريعة».