جائزة مالية ضخمة تدعم مشجعي اسكوتلندا في كأس العالم

تدفع جماهير كرة القدم آلاف الدولارات لشراء تذاكر مباريات كأس العالم هذا العام، لكن أربعة من مشجعي منتخب اسكوتلندا حصلوا على دعم كبير لتغطية نفقاتهم بعد أن فازوا بأكثر من 10.000 دولار في سحب جوائز أُجري خلال مباراة بيسبول في بوسطن.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن المشجعين الأربعة، وهم رجلان وابناهما، اشتروا الأرقام الفائزة يوم الأحد الماضي في ملعب بوسطن رد سوكس الذي كان مكتظاً بجماهير منتخب اسكوتلندا، وذلك عقب يوم واحد من فوز منتخب بلادهم 1 - صفر على هايتي في مباراتها الأولى في كأس العالم منذ 28 عاماً.
وقال أحد الأبناء، بول إينيس، بعد تسلمه الجائزة البالغة 10.677 دولاراً: «تحققنا من الأرقام في الشوط التاسع. اضطررنا إلى إعادة التحقق مرتين. كانت الأرقام متطابقة. أعتقد أننا تحققنا منها ثلاث أو أربع مرات. الأمر كان يبدو غير واقعي. لم أستوعب ما حدث بعد».
ومن المقرر أن تواجه اسكوتلندا منتخب المغرب في ملعب بوسطن في فوكسبورو، بالقرب من بوسطن، الجمعة، بالتوقيت المحلي.