الاتحاد السوري يوقف لاعب المنتخب الأول عمر رمضان

أعلن مجلس إدارة الاتحاد السوري لكرة القدم جملة من القرارات عقب اجتماعه الدوري الذي عُقد، الأربعاء، في مقر الاتحاد، وشملت ملفات المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها.

وعلى صعيد المنتخب الأول، قرر مجلس الإدارة بالإجماع إيقاف لاعب المنتخب عمر رمضان عن المشاركة مع المنتخب حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية ظهوره في وسائل الإعلام من دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

كما قرر المجلس استبعاد أي لاعب يتخلف عن تلبية الدعوة الرسمية للالتحاق بالمنتخب السوري من قبل المدير الفني، في الحالات التي لا تتضمن أعذاراً قاهرة، وذلك حرصاً على تعزيز الانضباط والالتزام داخل المنتخبات الوطنية.

وفي ما يتعلق بمنتخب تحت 23 عاماً، وجّه الاتحاد لجنة المدربين ولجنة المنتخبات واللجنة التطويرية الفنية لدراسة السير الذاتية لعدد من المدربين الوطنيين، ورفع توصياتها بشأن اختيار المدرب الأنسب لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

كما اتُّخذ القرار نفسه بالنسبة لمنتخب تحت 17 عاماً، حيث كُلّفت اللجان المختصة بدراسة ملفات المدربين الوطنيين، واختيار الأنسب لقيادة المنتخب في المرحلة المقبلة.

وأشار الاتحاد السوري إلى أن هناك قرارات أخرى تتعلق بالمنتخب الوطني سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم مصلحة الكرة السورية، ويعزز استقرار العمل الفني والإداري.