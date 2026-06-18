«المونديال»: منتخبا المغرب والبرازيل يتطلّعان إلى الدور الثاني

تدخل بطولة كأس العالم 2026 مرحلة مفصلية مع انطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يتطلع المغرب إلى الاقتراب من التأهل عندما يواجه اسكوتلندا بعد تعادله المثير مع البرازيل، فيما يبحث المنتخب البرازيلي عن استعادة توازنه أمام هايتي، وسط غياب نيمار عن المواجهة بشكل رسمي.
كما تتجه الأنظار إلى مواجهة الولايات المتحدة وأستراليا في مباراة قد تمنح الفائز بطاقة عبور مبكرة إلى الدور الـ32 من «المونديال».
وفي البرتغال، خطف كريستيانو رونالدو العناوين، لكن بصورة سلبية هذه المرة. فبعد التعادل المخيب أمام الكونغو الديمقراطية 1-1، تعرض قائد المنتخب لهجوم إعلامي واسع، إذ عدَّ وجوده «مشكلة بحد ذاته»، فيما وُصف أداء البرتغال بأنه «مروع» و«مخيب للآمال»، وسط انتقادات حادة لمردود رونالدو الفردي ومطالبات بأن يقدم المنتخب مستوى أفضل بكثير في المباريات المقبلة.
وفي النرويج، تجاوز تأثير إرلينغ هالاند حدود المستطيل الأخضر، بعدما سجلت أجهزة الرصد هزة أرضية خفيفة في مدينة بيرغن نتيجة احتفالات الجماهير وقفزاتها الجماعية عقب هدفيه في الفوز على العراق 4-1.