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الرياضة رياضة عالمية

«المونديال»: منتخبا المغرب والبرازيل يتطلّعان إلى الدور الثاني

هدفا هالاند «أحدثا هزة» في النرويج... وانتقادات لأداء رونالدو «المتواضع»

رونالدو كان أسوأ لاعبي البرتغال في مباراة الكونغو (رويترز)
رونالدو كان أسوأ لاعبي البرتغال في مباراة الكونغو (رويترز)
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«المونديال»: منتخبا المغرب والبرازيل يتطلّعان إلى الدور الثاني

رونالدو كان أسوأ لاعبي البرتغال في مباراة الكونغو (رويترز)
رونالدو كان أسوأ لاعبي البرتغال في مباراة الكونغو (رويترز)

تدخل بطولة كأس العالم 2026 مرحلة مفصلية مع انطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يتطلع المغرب إلى الاقتراب من التأهل عندما يواجه اسكوتلندا بعد تعادله المثير مع البرازيل، فيما يبحث المنتخب البرازيلي عن استعادة توازنه أمام هايتي، وسط غياب نيمار عن المواجهة بشكل رسمي.

كما تتجه الأنظار إلى مواجهة الولايات المتحدة وأستراليا في مباراة قد تمنح الفائز بطاقة عبور مبكرة إلى الدور الـ32 من «المونديال».

وفي البرتغال، خطف كريستيانو رونالدو العناوين، لكن بصورة سلبية هذه المرة. فبعد التعادل المخيب أمام الكونغو الديمقراطية 1-1، تعرض قائد المنتخب لهجوم إعلامي واسع، إذ عدَّ وجوده «مشكلة بحد ذاته»، فيما وُصف أداء البرتغال بأنه «مروع» و«مخيب للآمال»، وسط انتقادات حادة لمردود رونالدو الفردي ومطالبات بأن يقدم المنتخب مستوى أفضل بكثير في المباريات المقبلة.

وفي النرويج، تجاوز تأثير إرلينغ هالاند حدود المستطيل الأخضر، بعدما سجلت أجهزة الرصد هزة أرضية خفيفة في مدينة بيرغن نتيجة احتفالات الجماهير وقفزاتها الجماعية عقب هدفيه في الفوز على العراق 4-1.

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علي السراي (لندن)
الرياضة رياضة عالمية

رينارد مدرب تونس: أعرف اليابان جيداً... إنها الأقوى في آسيا

رينارد خلال إشرافه على تدريبات تونس (أ.ف.ب)
رينارد خلال إشرافه على تدريبات تونس (أ.ف.ب)
  • مونتيري المكسيك: «الشرق الأوسط»
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  • مونتيري المكسيك: «الشرق الأوسط»
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رينارد مدرب تونس: أعرف اليابان جيداً... إنها الأقوى في آسيا

رينارد خلال إشرافه على تدريبات تونس (أ.ف.ب)
رينارد خلال إشرافه على تدريبات تونس (أ.ف.ب)

ستضع تونس مدربها الجديد إيرفي رينارد في موقف صعب للغاية على الفور عندما تلتقي اليابان، يوم السبت المقبل، في مونتيري، حيث يحتاج المنتخب الشمال أفريقي بشدة للنقاط الثلاث بعد أن بدأ مشاركته في كأس العالم بهزيمة ساحقة.

ولم يسنح للمدرب الفرنسي سوى القليل من الوقت للتأقلم مع منصبه الجديد بعد أن تم استدعاؤه على عجل ليحل محل صبري لموشي الذي أُقيل من منصبه بعد أن دفع ثمن الهزيمة الساحقة التي منيت بها تونس في مباراتها الافتتاحية أمام السويد 1 - 5.

والآن، يتعين على رينارد أن يحفز لاعبيه بعد تلقي هزيمة صادمة لمواجهة منافس يعترف هو نفسه بأنه لن يكون سهلاً.

وقال رينارد: «أعرف جيداً مستوى هذا الفريق. اليابان أفضل فريق في آسيا».

وأثبتت اليابان، بطلة آسيا 4 مرات، أنها تستحق هذا اللقب في مباراتها الافتتاحية للبطولة عندما أظهرت صمودا كبيرا لتحول تأخرها مرتين، وتنتزع التعادل 2-2 مع هولندا، يوم الأحد الماضي، في دالاس.

وأكد هدف التعادل المثير عبر دايتشي كامادا في الدقيقة 88 روح عدم الاستسلام التي قد تشكل خطراً على الدفاع التونسي الهش.

وأشاد هاجيمي مورياسو مدرب اليابان بشجاعة فريقه وتصميمه على العودة للمباراة.

وقال مورياسو: «كنا متأخرين أمام منافس صعب للغاية، لكن اللاعبين اتحدوا كفريق واحد، وأظهروا صموداً وعناداً كبيرين، وقاتلوا حتى النهاية، ولم يتوقفوا عن المثابرة».

ومع ذلك، يأمل مورياسو في إظهار ما هو أكثر من مجرد الروح القتالية، يوم السبت، وأوضح أن فريقه كان يأمل في تحقيق الفوز على هولندا.

وقال: «كنا نهدف إلى حصد 3 نقاط وليس واحدة؛ لذلك من وجهة النظر هذه كان الأمر مخيباً للآمال بعض الشيء بالطبع».

ومع تصدر السويد للمجموعة السادسة بثلاث نقاط، واحتلال كل من اليابان وهولندا المركز الثاني بنقطة واحدة لكل منهما، تدرك تونس، التي تحتل المركز الأخير، أن مباراة السبت قد تحدد مصير مشوارها في البطولة.

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كأس العالم المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

ليفربول يضم الجناح الإسباني مونيوز مقابل 46 مليون دولار

فيكتور مونيوز خلال مباراة أمام الريال في الدوري الإسباني (أ.ب)
فيكتور مونيوز خلال مباراة أمام الريال في الدوري الإسباني (أ.ب)
  • ليفربول : «الشرق الأوسط»
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  • ليفربول : «الشرق الأوسط»
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ليفربول يضم الجناح الإسباني مونيوز مقابل 46 مليون دولار

فيكتور مونيوز خلال مباراة أمام الريال في الدوري الإسباني (أ.ب)
فيكتور مونيوز خلال مباراة أمام الريال في الدوري الإسباني (أ.ب)

تعاقد نادي ليفربول الإنجليزي مع الإسباني فيكتور مونيوز قادماً من أوساسونا في صفقة تشير التقارير إلى أن قيمتها تبلغ 40 مليون يورو (46 مليون دولار)، الخميس، حيث حسم الجناح السريع الصفقة خلال وجوده في كأس العالم.

وتعد هذه هي الصفقة الأولى لليفربول منذ وصول الإسباني أندوني أيراولا مدرباً للفريق، خلفاً للهولندي آرني سلوت، حيث تعد تدعيماً هجومياً، كان الفريق بحاجة إليه، عقب رحيل النجم الذي ارتبط بالنادي كثيراً، المصري محمد صلاح.

وقال ليفربول إن مونيوز وقّع عقداً طويل الأمد، عقب اجتياز الكشف الطبي خلال معسكر منتخب إسبانيا في تينيسي.

التحق مونيوز بأكاديمية لاماسيا العريقة في برشلونة، مسقط رأسه، ثم انضم لاحقاً إلى فريق شباب ريال مدريد.

وغادر مدريد في يوليو (تموز) 2025 لينضم إلى أوساسونا، وشارك لأول مرة مع المنتخب الإسباني في مارس (آذار).

تألق مونيوز، مع أوساسونا، مسجلاً 7 أهداف كما صنع 5 تمريرات حاسمة، وأبهر الجميع بسرعته ومهارته في المراوغة، ليحجز مكاناً في تشكيلة المنتخب الإسباني المليئة بالمواهب.

ولم يشارك مونيوز في مباراة إسبانيا ضد كاب فيردي التي انتهت بالتعادل السلبي، يوم الاثنين.

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الدوري الإنجليزي كأس العالم بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

وهبي: صيباري يركّز على المونديال وليس الانتقال إلى البايرن

محمد وهبي خلال المؤتمر (أ.ب)
محمد وهبي خلال المؤتمر (أ.ب)
  • فوكسبورو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • فوكسبورو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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وهبي: صيباري يركّز على المونديال وليس الانتقال إلى البايرن

محمد وهبي خلال المؤتمر (أ.ب)
محمد وهبي خلال المؤتمر (أ.ب)

شدد مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي أن مهاجمه إسماعيل صيباري لا يزال يركّز بالكامل على كأس العالم، وسط تقارير تفيد باقترابه من إتمام انتقال ضخم إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا.

وقال وهبي للصحافيين، الخميس، قبل المباراة الثانية لمنتخب بلاده ضمن المجموعة الثالثة ضد اسكوتلندا على ملعب جيليت ستاديوم في فوكسبورو، الجمعة: «نحن لا نقرر توقيت ذلك بالطبع، لكنه لم يصبح رسمياً بعد».

وأضاف: «نحن فخورون جداً عندما يتمكن اللاعبون المغاربة من اللعب لأندية كبيرة مثل بايرن ميونيخ».

ومنح صيباري (25 عاماً) التقدم للمغرب في مباراته ضد البرازيل (1 - 1) في الجولة الأولى، السبت.

ووُلد صيباري في إسبانيا، ونشأ في بلجيكا، ويأتي بعد موسم سجل خلاله 19 هدفاً في جميع المسابقات مع أيندهوفن الهولندي، أسهم خلالها في تتويجه بلقب الدوري.

وأفادت مصادر عدة بأن بايرن توصل إلى اتفاق للتعاقد مع صيباري بانتظار خضوعه للفحص الطبي.

وأوضح وهبي أن «اللاعب هادئ جداً حيال كل هذا، ولا أعتقد أن بايرن كان عدوانياً للغاية في تواصله. هو يركّز على اللعب للمغرب»، مشيراً إلى أنه من بروكسل، ويملك علاقة جيدة مع مدرب بايرن البلجيكي فانسان كومباني.

وتابع: «أنا محظوظ لأنني أعرف كومباني جيداً. أعتقد أنه يدرك أن الأولوية الآن هي للمغرب، لكننا سنكون فخورين جداً عندما يتم الأمر، ونريد أفضل اللاعبين المغاربة في أفضل الأندية».

ولعب صيباري عادة كصانع ألعاب هجومي، لكنه بدأ كأس الأمم الإفريقية الأخيرة على الجناح الأيسر، ومنذ تعيين وهبي في مارس (آذار) تم استخدامه في مركز المهاجم الصريح مع منتخب بلاده.

وقال عنه مدرب اسكوتلندا ستيف كلارك: «إنه سريع وقوي، وقد أظهر أمام البرازيل أنه يعرف كيف يُنهي الهجمات».

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كأس العالم أميركا